iPhone отлично продаются в Индии. Как итог, Apple выделила страну в отдельный регион сбыта

Уменьшение спроса на смартфоны почти по всему миру в 2022 году не затронуло отдельные страны - и отдельные торговые марки. Apple и Samsung предсказуем оказались в числе счастливчиков

Спрос на смартфоны в так называемых развитых рынках, таких, как Канада и США, сейчас или держится ровным, или уменьшается. Иное наблюдается в отдельных других странах, а особо, в Индии.

Больше всего доходов от смартфонов, проданных в 2022 году на индийском рынке, пришлось на долю Samsung и Apple. Об этом пишет издание DigiTimes со ссылкой на исследование рынка от IDC. И у Apple по этому показателю наблюдается большой рост - десятки процентов - вопреки любым штормам и невзгодам.

Согласно первоисточнику, в Индии покупается всё больше смартфонов премиум-уровня, то есть, дороже 30 тысяч рупий за штуку. [1 рупия = 0.93 российских рубля, по курсу на 18 марта.] Рост этой части рынка отмечается и в денежном выражении, и при подсчёте количества проданных смартфонов.

В компании Apple такое развитие событий без внимания не оставили. Как утверждает издание India Times, теперь Индия выделена в отдельный регион продаж, хотя раньше её группировали с государствами восточной Европы, африканскими государствами и ближневосточными государствами. А главой нового подразделения по маркетингу и сбыту станет Ашиш Краудхэри (Ashish Chowdhary).