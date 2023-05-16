Motorola Razr 40 Ultra: Заклятый друг Galaxy Z Flip5 показался в аппетитном вишнёвом цвете

Через пару недель ожидается презентация нового складного Motorola Razr. Оценить его в полной красе мы можем уже сейчас, спасибо определённому пользователю Твиттер

Презентация Razer 40 Ultra ожидается первого июня. Его внешность уже более-менее была известна из предшествующих порций слухов и утечек; сейчас же известный многим пользователь Твиттера, Evan Blass, показал подробности с нескольких ракурсов. Видимо, речь идёт об официальных прес-изображениях.

Дизайнеры Lenovo / Motorola сделали выбор в пользу трёх цветов - синеватый, банальный чёрный, и аппетитный вишнёвый. Их названия по версии производителя: Glacier Blue, Phantom Black и Viva Magenta, соответственно.

Во второй половине 2023 года, Razr 40 Ultra станет одним из основным конкурентов Samsung Galaxy Z Flip5 в состязании за сердце и кошелёк покупателей и покупательниц, ценящих складной формат. Некоторые скажут, что предполагаемый процессор новинки, Snapdragon 8 Plus Gen 1, ставит её ближе к Galaxy Z Flip4, чем к Galaxy Z Flip5. Что же, взамен стартовая цена может оказаться куда как более приятной.