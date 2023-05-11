Samsung опубликовала список улучшений камеры Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra, которые появятся в ближайшем обновлении

Samsung детально описала улучшения, которые ждут флагманскую линейку Galaxy S23 в будущем. Двукратный зум для портретного режима вернется, а проблема с HDR в стандартной галерее будет исправлена

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Samsung выкатила список улучшений, которые получит камера флагманской серии Galaxy S23 в ближайших обновлениях ПО. В мае для указанных моделей вышел только свежий патч безопасности, потому компания поспешила раскрыть владельцам смартфонов, какие модификации прошивки подготовили разработчики. Кстати говоря, это будет уже второе обновление с улучшениями камеры - первое вышло в конце марта для Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.

Более конкретно, в Samsung уточняют, что вернут 2x зум при портретной съемке - на данный момент доступны только степени 1x и 3x. Вероятнее всего зуммирование будет выполняться при помощи кропа изображения с основной 50 МП камеры, давая разрешение готового снимка 12 МП. Дополнительно для обновления заявлены улучшения видеосъемки.

Также в списке изменений улучшение ночной съемки и исправление проблем с HDR.