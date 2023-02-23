Samsung представила собственный спутниковый модем Exynos для смартфонов

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Компания Samsung объявила в пресс-релизе, что новый модем Exynos Modem 5300 успешно прошел тестовый сеанс связи через спутник. Были получены и отправлены текстовые сообщения, а также были отправлены фотографии и видео. Samsung использует сеть 5G NTN, аналогичную Qualcomm и MediaTek. Для доставки сообщения сигнал передается через спутник на базовую станцию, которая может передать их в пункт назначения.

По заявлению Samsung, смартфоны с модемом Exynos позволят общаться даже в труднодоступных местах - в горах, пустынях или посреди океана - а при необходимости можно совершать и экстренные вызовы. Дополнительно данная технология может сыграть важную роль в объединении в сеть беспилотных летательных аппаратов и летающих автомобилей будущего.

Поскольку технология Samsung основана на 3GPP Release 17 и, таким образом, соответствует отраслевому стандарту, сетевым операторам по всему миру должно быть легко обеспечить поддержку спутниковой связи через модемы Exynos. По сравнению со спутниковыми модемами конкурентов Samsung имеет как минимум одно преимущество: возможность обмениваться фотографиями и видео высокого разрешения.