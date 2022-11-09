Месяц спустя в Samsung признали, что выпустили "окирпичивающее" обновление для часов

Самое свежее (хотя сейчас недоступное) обновление ПО для Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic может лишить часы работоспособности. Проблема не решена полностью, но Samsung пытается помочь пострадавшим

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Обновление R8xxXXU1GVI3, что вышло в октябре, должно было улучшить защищённость помянутых в заголовке умных часов и сделать их работу более стабильной. На деле же вышло так, что у некоторых владельцев часы переставали работать после этого обновления. Причём не сразу, а после ближайшей перезагрузки, хоть произведённой владельцем, хоть произошедшей из-за разряда акумуляторной батареи.

На данный момент актуальной версией ПО значится безопасная GVH2. Тем, кто столкнулся с неприятностями после "тройки", прямо рекомендуется обращаться в Samsung через их сайт, официальный номер телефона или ближайший авторизованный сервисный центр. Да и тем, кто пока не столкнулся, но успел обновиться, вероятно, тоже стоит связаться с производителем.

Корейская компания обещает скоро выпустить более продуманное обновление, уже не содержащее в себе неприятного сюрприза. И, раз уж мы всё это написали, напишем и то, что, хотя подобные промашки заслуживают открытого порицания, некоторые производители смартфонов и умных часов, особенно малоизвестные, не выпускают никаких обновлений вообще, что заслуживает порицания в ещё большей степени.