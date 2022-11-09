Месяц спустя в Samsung признали, что выпустили "окирпичивающее" обновление для часов
Обновление R8xxXXU1GVI3, что вышло в октябре, должно было улучшить защищённость помянутых в заголовке умных часов и сделать их работу более стабильной. На деле же вышло так, что у некоторых владельцев часы переставали работать после этого обновления. Причём не сразу, а после ближайшей перезагрузки, хоть произведённой владельцем, хоть произошедшей из-за разряда акумуляторной батареи.
На данный момент актуальной версией ПО значится безопасная GVH2. Тем, кто столкнулся с неприятностями после "тройки", прямо рекомендуется обращаться в Samsung через их сайт, официальный номер телефона или ближайший авторизованный сервисный центр. Да и тем, кто пока не столкнулся, но успел обновиться, вероятно, тоже стоит связаться с производителем.
Корейская компания обещает скоро выпустить более продуманное обновление, уже не содержащее в себе неприятного сюрприза. И, раз уж мы всё это написали, напишем и то, что, хотя подобные промашки заслуживают открытого порицания, некоторые производители смартфонов и умных часов, особенно малоизвестные, не выпускают никаких обновлений вообще, что заслуживает порицания в ещё большей степени.
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Galaxy Watch 4 won’t turn on for some owners as recent update bricks the smartwatch - 9to5Google, 7 ноября 2022 года