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Месяц спустя в Samsung признали, что выпустили "окирпичивающее" обновление для часов

Обновление с &#039;GVI3&#039; на конце ломает Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic (Изображение: NotebookCheck)
Обновление с 'GVI3' на конце ломает Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic (Изображение: NotebookCheck)
Самое свежее (хотя сейчас недоступное) обновление ПО для Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic может лишить часы работоспособности. Проблема не решена полностью, но Samsung пытается помочь пострадавшим
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Обновление R8xxXXU1GVI3, что вышло в октябре, должно было улучшить защищённость помянутых в заголовке умных часов и сделать их работу более стабильной. На деле же вышло так, что у некоторых владельцев часы переставали работать после этого обновления. Причём не сразу, а после ближайшей перезагрузки, хоть произведённой владельцем, хоть произошедшей из-за разряда акумуляторной батареи.

На данный момент актуальной версией ПО значится безопасная GVH2. Тем, кто столкнулся с неприятностями после "тройки", прямо рекомендуется обращаться в Samsung через их сайт, официальный номер телефона или ближайший авторизованный сервисный центр. Да и тем, кто пока не столкнулся, но успел обновиться, вероятно, тоже стоит связаться с производителем.

Корейская компания обещает скоро выпустить более продуманное обновление, уже не содержащее в себе неприятного сюрприза. И, раз уж мы всё это написали, напишем и то, что, хотя подобные промашки заслуживают открытого порицания, некоторые производители смартфонов и умных часов, особенно малоизвестные, не выпускают никаких обновлений вообще, что заслуживает порицания в ещё большей степени.

Источник(и)

Galaxy Watch 4 won’t turn on for some owners as recent update bricks the smartwatch - 9to5Google, 7 ноября 2022 года

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 11 > Месяц спустя в Samsung признали, что выпустили "окирпичивающее" обновление для часов
Alex Alderson, 2022-11- 9 (Update: 2022-11- 9)