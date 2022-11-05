60 децибел: Predator Triton 300 SE способен пошуметь во время игры
Норма жизни такова, что игровые ноутбуки редко располагают тихой системой охлаждения, особенно те, что упакованы в тонкий корпус. Но где та черта, после которой становится уже слишком громко? Razer Blade 15, Asus Zephyrus G14 и большинство других компактных игровых моделей все шумят не громче 45 акустических децибел; единицы доходят до 50. Но четырнадцатидюймовая разработка Acer, что мы протестировали на днях, играючи ставит новый рекорд - 60.1 децибела.
Речь идёт даже не о нагрузочном тестировании, а о запуске умеренно сложных графически игр, вроде Ведьмака 3, под профилем максимальной производительности. Кулеры создают такой шумовой поток, что на встроенных динамиках будет не расслышать беседы персонажей, шаги и прочие важности.
Сбалансированный профиль быстродействия даёт 47 децибел заместо 60. Правда, видеокарта начинает потреблять 80 ватт против былых 93, частота видеопроцессора съезжает от 1830 мегагерц к 1605 мегагерцам (минус 6 процентов трёхмерной производительности). Ценители каждого кадра в секунду будут вынуждены мириться с рёвом вентиляторов. Те же, кто больше ценит комфорт, вероятно, не будут сильно морочиться из-за шести или семи процентов.
Больше сведений про этот ноутбук найдётся в нашем подробном обзоре.
|Acer Predator Triton 300 SE
GeForce RTX 3060 Laptop GPU, i9-12900H, Micron 3400 1TB MTFDKBA1T0TFH
|Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ
Radeon RX 6700S, R7 6800HS, Micron 2450 1TB MTFDKBA1T0TFK
|Razer Blade 14 Ryzen 9 6900HX
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, R9 6900HX, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR
|Alienware x14 i7 RTX 3060
GeForce RTX 3060 Laptop GPU, i7-12700H, WDC PC SN810 1TB
|Schenker Vision 14
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, i7-11370H, Samsung SSD 980 Pro 1TB MZ-V8P1T0BW
|Уровень шума
5%
16%
4%
8%
|в выкл. виде (фон) *
23.8
25
-5%
23.3
2%
24.7
-4%
24.3
-2%
|Мин. в простое *
23.8
25
-5%
23.3
2%
24.7
-4%
24.3
-2%
|В простое, сред. *
23.8
26
-9%
23.3
2%
24.7
-4%
24.3
-2%
|В простое, макс. *
30.6
29
5%
23.3
24%
30.9
-1%
25.9
15%
|Нагрузка, сред. *
44.2
45
-2%
34.7
21%
40
10%
43.3
2%
|Witcher 3 ultra *
60.1
43
28%
42.1
30%
51.5
14%
44.6
26%
|Нагрузка, макс. *
60
45
25%
42.1
30%
51.5
14%
49.5
17%
* ... меньше = лучше