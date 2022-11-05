60 децибел: Predator Triton 300 SE способен пошуметь во время игры

Тянет в уютную атмосферу любимой игры? Владельцу Predator Triton 300 SE в такой ситуации пригодятся хорошие наушники. Размерами этот свежий игровой ноутбук Acer сравним с Asus Zephyrus G14, но шумит сильнее, порой до отвлекающей степени

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Норма жизни такова, что игровые ноутбуки редко располагают тихой системой охлаждения, особенно те, что упакованы в тонкий корпус. Но где та черта, после которой становится уже слишком громко? Razer Blade 15, Asus Zephyrus G14 и большинство других компактных игровых моделей все шумят не громче 45 акустических децибел; единицы доходят до 50. Но четырнадцатидюймовая разработка Acer, что мы протестировали на днях, играючи ставит новый рекорд - 60.1 децибела.

Речь идёт даже не о нагрузочном тестировании, а о запуске умеренно сложных графически игр, вроде Ведьмака 3, под профилем максимальной производительности. Кулеры создают такой шумовой поток, что на встроенных динамиках будет не расслышать беседы персонажей, шаги и прочие важности.

Сбалансированный профиль быстродействия даёт 47 децибел заместо 60. Правда, видеокарта начинает потреблять 80 ватт против былых 93, частота видеопроцессора съезжает от 1830 мегагерц к 1605 мегагерцам (минус 6 процентов трёхмерной производительности). Ценители каждого кадра в секунду будут вынуждены мириться с рёвом вентиляторов. Те же, кто больше ценит комфорт, вероятно, не будут сильно морочиться из-за шести или семи процентов.

Больше сведений про этот ноутбук найдётся в нашем подробном обзоре.