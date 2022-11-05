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60 децибел: Predator Triton 300 SE способен пошуметь во время игры

Acer Predator Triton 300 SE (2022) - один из самых шумных игробуков: До шестидесяти ак. децибел
Acer Predator Triton 300 SE (2022) - один из самых шумных игробуков: До шестидесяти ак. децибел
Тянет в уютную атмосферу любимой игры? Владельцу Predator Triton 300 SE в такой ситуации пригодятся хорошие наушники. Размерами этот свежий игровой ноутбук Acer сравним с Asus Zephyrus G14, но шумит сильнее, порой до отвлекающей степени
Alder Lake игры и всё, что связано с ними ноутбуки выжимка обзора

Норма жизни такова, что игровые ноутбуки редко располагают тихой системой охлаждения, особенно те, что упакованы в тонкий корпус. Но где та черта, после которой становится уже слишком громко? Razer Blade 15, Asus Zephyrus G14 и большинство других компактных игровых моделей все шумят не громче 45 акустических децибел; единицы доходят до 50. Но четырнадцатидюймовая разработка Acer, что мы протестировали на днях, играючи ставит новый рекорд - 60.1 децибела.

Речь идёт даже не о нагрузочном тестировании, а о запуске умеренно сложных графически игр, вроде Ведьмака 3, под профилем максимальной производительности. Кулеры создают такой шумовой поток, что на встроенных динамиках будет не расслышать беседы персонажей, шаги и прочие важности.

Сбалансированный профиль быстродействия даёт 47 децибел заместо 60. Правда, видеокарта начинает потреблять 80 ватт против былых 93, частота видеопроцессора съезжает от 1830 мегагерц к 1605 мегагерцам (минус 6 процентов трёхмерной производительности). Ценители каждого кадра в секунду будут вынуждены мириться с рёвом вентиляторов. Те же, кто больше ценит комфорт, вероятно, не будут сильно морочиться из-за шести или семи процентов.

Больше сведений про этот ноутбук найдётся в нашем подробном обзоре.

АЧХ вентилятора (Бел: Фон комнаты, Кр: В простое, Син: 3DMark 06, Зел: Prime95 и FurMark)
АЧХ вентилятора (Бел: Фон комнаты, Кр: В простое, Син: 3DMark 06, Зел: Prime95 и FurMark)
Acer Predator Triton 300 SE
GeForce RTX 3060 Laptop GPU, i9-12900H, Micron 3400 1TB MTFDKBA1T0TFH		Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ
Radeon RX 6700S, R7 6800HS, Micron 2450 1TB MTFDKBA1T0TFK		Razer Blade 14 Ryzen 9 6900HX
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, R9 6900HX, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR		Alienware x14 i7 RTX 3060
GeForce RTX 3060 Laptop GPU, i7-12700H, WDC PC SN810 1TB		Schenker Vision 14
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, i7-11370H, Samsung SSD 980 Pro 1TB MZ-V8P1T0BW
Уровень шума
5%
16%
4%
8%
в выкл. виде (фон) *
23.8
25
-5%
23.3
2%
24.7
-4%
24.3
-2%
Мин. в простое *
23.8
25
-5%
23.3
2%
24.7
-4%
24.3
-2%
В простое, сред. *
23.8
26
-9%
23.3
2%
24.7
-4%
24.3
-2%
В простое, макс. *
30.6
29
5%
23.3
24%
30.9
-1%
25.9
15%
Нагрузка, сред. *
44.2
45
-2%
34.7
21%
40
10%
43.3
2%
Witcher 3 ultra *
60.1
43
28%
42.1
30%
51.5
14%
44.6
26%
Нагрузка, макс. *
60
45
25%
42.1
30%
51.5
14%
49.5
17%

* ... меньше = лучше

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Allen Ngo, 2022-11- 5 (Update: 2022-11- 5)