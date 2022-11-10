Продажи GoPro HERO11 Black Mini начались (после заметной задержки)

"Облегченная и укомпакченная" версия камеры, на что намекает слово Mini в названии, теперь продаётся на различных платформах, в т. ч. американской Amazon. В обмен на чуть меньшую цену здесь нет экрана, и не только его

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Вместо запланированного 25 октября, камеры HERO11 Black Mini добрались до (виртуальных) полок магазинов только к середине второй недели ноября. Эти компактные камеры, предназначенные для съёмки параплановых полётов с пятикилометровых вулканов над грохочущими водопадами и долговязыми жирафами, располагают сенсором CMOS 1/1.9" на 27 мегапикселей и, если придерживаться наиболее популярного на планете соотношения 16:9, обеспечат видеозапись в разрешении 5312 x 2988 точек (заметно больше 3840 x 2160, оно же UHD 2160p). Как и в более дорогой версии без приставки Mini, есть потрясающая стабилизация изображения. Но вместо сенсорного экрана, позволяющего в реальном времени оценивать записываемый видеоряд, здесь найдётся лишь крепление для аксессуара. Некоторые важные параметры, вроде уровня заряженности аккумулятора, выводятся на небольшой экранчик диагональю 1.35 сантиметра. Нет и встроенной геолокации. Только Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет, в том числе, выгружать свежие видео автоматически по воздуху.

Также заявлена влагозащищённость при глубине воды до 10 метров. Есть три микрофона, запись видео предполагается вести на карту SD. Ёмкость аккумулятора = 1.5 ампер-часа.

Габариты: 52.4 (Ш) x 51.2 (В) x 38 (Г) миллиметров

Вес: 133 грамма вместе с аккумулятором

Текущая стоимость этой штуковины равна $399.99, или около 25 тысяч российских рубелй по действующему курсу - всего на 50 долларов США дешевле, чем Black без приставки Mini.