Новое обновление ПО для четвёртых Galaxy Watch вышло, но не решило всех проблем

Свежие заплатки для Watch4 и Watch4 Classic, упакованные в обновление с 'GVK4' на конце, призваны устранить неработоспособность часов после первой же перезагрузки, вызываемую 'GVK3'. Увы, помогает обновление не всем

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Как мы сообщали на днях, почти месяц Samsung позволяла владельцам двух моделей своих престижных смарт-часов скачивать обновление, лишающее те функциональности после первой же перезагрузки.

Теперь, вскоре после блокировки того обновления с 'GVK3' на конце, выпущена более новая сборка 'GVK4'. Помимо обновлений безопасности Android за начало ноября, в неё включён и, предположительно, код, решающий проблему с "окирпичиванием". В заметке к обновлению указано - сделайте копию важных данных перед началом установки! И, как оказалось, не зря. Как сообщают пользователи Reddit, сам процесс обновления проходит нервно - с многочисленными перезагрузками, длящимися в пару-тройку раз дольше обычного и создающими впечатление, что часы зависли. Помимо того, есть и (немногочисленные) сообщения о том, что по итогу обновления часы так и не заработали толком, что примерно соответствует эффекту от 'GVK3'.

Остаётся надеяться, что потенциальное 'GVK5' решит проблему накорню. И не обновляться, если кому-то повезло задержаться на 'GVK2'.