Новое обновление ПО для четвёртых Galaxy Watch вышло, но не решило всех проблем

Источник(и)

Galaxy Watch4 (SM-R870) Build Number : R870XXU1GVK4 - Samsung Mobile, 10 ноября 2022 года

Update released in the US that might fix it - Reddit, 10 ноября 2022 года

New US update for Galaxy Watch 4 just bricked my watch. - Reddit, 10 ноября 2022 года

Samsung rolling out new Galaxy Watch 4 update, still seems to be bricking some watches - 9to5Google, 10 ноября 2022 года