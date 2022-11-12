Новое обновление ПО для четвёртых Galaxy Watch вышло, но не решило всех проблем
Как мы сообщали на днях, почти месяц Samsung позволяла владельцам двух моделей своих престижных смарт-часов скачивать обновление, лишающее те функциональности после первой же перезагрузки.
Теперь, вскоре после блокировки того обновления с 'GVK3' на конце, выпущена более новая сборка 'GVK4'. Помимо обновлений безопасности Android за начало ноября, в неё включён и, предположительно, код, решающий проблему с "окирпичиванием". В заметке к обновлению указано - сделайте копию важных данных перед началом установки! И, как оказалось, не зря. Как сообщают пользователи Reddit, сам процесс обновления проходит нервно - с многочисленными перезагрузками, длящимися в пару-тройку раз дольше обычного и создающими впечатление, что часы зависли. Помимо того, есть и (немногочисленные) сообщения о том, что по итогу обновления часы так и не заработали толком, что примерно соответствует эффекту от 'GVK3'.
Остаётся надеяться, что потенциальное 'GVK5' решит проблему накорню. И не обновляться, если кому-то повезло задержаться на 'GVK2'.
Источник(и)
Galaxy Watch4 (SM-R870) Build Number : R870XXU1GVK4 - Samsung Mobile, 10 ноября 2022 года
Update released in the US that might fix it - Reddit, 10 ноября 2022 года
New US update for Galaxy Watch 4 just bricked my watch. - Reddit, 10 ноября 2022 года
Samsung rolling out new Galaxy Watch 4 update, still seems to be bricking some watches - 9to5Google, 10 ноября 2022 года