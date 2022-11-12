Двадцать третьи Galaxy S решили обойтись без фотосенсоров Sony

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Два из многочисленных фотосенсоров S23 Ultra, четыре сзади плюс один спереди, будут сделаны китайской компанией Sunny Optical, согласно информации сайта The Elec. В прошлом эта компания уже поставляла для Samsung камеры, как и для конкурентов, вроде Huawei и Vivo. Речь идёт о 10-мегапиксельной телефото-камере и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камере. На случай недостаточных поставок сенсоры аналогичных параметров и качества будут закупаться у соответствующего подразделения Samsung, плюс у NAMUGA.

Остальные фотосенсоры, что сойдутся воедино в смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra, будут закуплены у южнокорейских MCNEX и PARTRON, речь идёт о другом 10-мегапиксельном сенсоре. Мощный двухсотмегапиксельный сенсор будет производиться подразделением самой Samsung. Наконец, лицевая камера на 10 МП или 12 МП, точных данных всё ещё нет, будет закупаться у NAMUGA и Power Logics.

Что касается Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, их "глаза" будут созданы силами Samsung, Power Logics, PARTRON и CammSys (ещё одна южнокорейская компания). Получается, японская Sony, сенсоры которой нашли своё место в нескольких топовых Galaxy, включая Galaxy S22, в этот раз остаётся не у дел.