Samsung Galaxy S23 на базе Snapdragon 8 Gen 2 протестирован в Geekbench

Грядущий Galaxy S23 впервые появился в Geekbench, в результате чего теперь можно сложить примерное понимание о возможностях чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

4 Обзоры

Грядущий Galaxy S23 все чаще начинает фигурировать в утечках, а совсем недавно модель модель протестировали в Geekbench, раскрыв тем самым дополнительные подробности о флагманском чипсете Qualcomm.

Протестированный в Geekbench Galaxy S23 - а точнее модель SM-S911U - имеет 8 ГБ оперативной памяти и чипсет Qualcomm следующего поколения Snapdragon 8 Gen 2. В дополнительной информации содержится наименование платформы модели - kalama - а также данные о процессоре. Последний имеет три кластера с несколько нестандартной конфигурацией: три ядра с частотой 2.02 ГГц, четыре ядра с частотой 2.80 ГГц и одно главное ядро (предположительно Cortex X3) с частотой 3.36 ГГц. Тест также позволил подтвердить, что в состав чипа входит графика Adreno 740.

Теперь к результатам: оценка в однопоточном тесте составила 1524 балла, а в многопоточном - 4597 баллов. Для сравнения, согласно нашим собственным тестам, Snapdragon 8+ Gen 1 выдает 1322 и 4179 баллов соответственно. Соответственно, Snapdragon 8 Gen 2 должен принести примерно 10% улучшение производительности - довольно неплохо для прототипа.