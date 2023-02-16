Samsung Galaxy S23 FE выйдет осенью, а S22 FE отменяется

Ранее множественные утечки намекали на планы Samsung по выпуску Galaxy S22 FE и отказу от S23 FE в принципе, однако на деле, похоже, все вышло ровно наоборот.

Если информация корейского издания Hankooki верна, в Samsung решили отменить Galaxy S22 FE и сфокусироваться на разработке S23 FE. Предполагаемый S22 FE должен был появиться в октябре прошлого года, но этим планам не суждено было сбыться из-за проблем с поставками компонентов.

По данным источника, Galaxy S23 FE выйдет в августе-сентябре текущего года - то есть, в третьем квартале. Выбор в пользу такого временного промежутка логичен, ведь тогда выход S23 FE припадет как раз на середину жизненного цикла серии S23. Для сравнения, ранее компания однажды выбрала очень неудачный момент для выпуска S21 FE, который появился всего за месяц до релиза серии S22. Продажи предыдущего бюджетного флагмана, в итоге, провалились.