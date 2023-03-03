Появились издания мышки Razer Orochi V2 с символикой мира Покемонов

На территории КНР новинки уже доступны в продаже по цене 459 юаней за штуку, или близко к 5 тысячам рос. рублей по курсу на начала марта. Об этом мы узнали со страниц портала Gizmo China. Помимо нескольких из наиболее узнаваемых покемонов, своего личного дизайна мышки, ожидаемо, удостоился и Пикачу - точнее, для него разработали сразу 7 вариантов дизайна. Приведённые изображения расскажут подробности лучше нас.
С аппаратной точки зрения, каждая такая мышь будет весить по 60 грамм и нести в себе сенсор разрешением до 18000 DPI, плюс, шесть кнопок настраиваемого действия. При подключении через современные версии Bluetooth обещаются до 950 часов работы от одной батарейки AA, или есть возможность задействовать USB-приёмник, что уменьшит задержку и уменьшит время работы вдвое.
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
Автор перевода:Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2218 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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