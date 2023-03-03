Появились издания мышки Razer Orochi V2 с символикой мира Покемонов

С точки зрения функциональности, мышь осталась всё той же Orochi V2, но внешность её стала куда более яркой и узнаваемой

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На территории КНР новинки уже доступны в продаже по цене 459 юаней за штуку, или близко к 5 тысячам рос. рублей по курсу на начала марта. Об этом мы узнали со страниц портала Gizmo China. Помимо нескольких из наиболее узнаваемых покемонов, своего личного дизайна мышки, ожидаемо, удостоился и Пикачу - точнее, для него разработали сразу 7 вариантов дизайна. Приведённые изображения расскажут подробности лучше нас.

С аппаратной точки зрения, каждая такая мышь будет весить по 60 грамм и нести в себе сенсор разрешением до 18000 DPI, плюс, шесть кнопок настраиваемого действия. При подключении через современные версии Bluetooth обещаются до 950 часов работы от одной батарейки AA, или есть возможность задействовать USB-приёмник, что уменьшит задержку и уменьшит время работы вдвое.