На выставку MWC в этом году компания ZTE привезла планшет с экраном 12.4 дюйма, готовый выдавать трёхмерное изображение без очков и прочих дополнительных приспособлений. Процессором выступает Snapdragon 888, в продажу новинка попадёт в апреле

В экране нового планшета ZTE встроен слой DLB (Diffractive Lightfield Backlighting), приобретённый у Leia Inc. Об этом сегодня написали авторы портала GSM Arena. Помянутый слой и позволит планшету, точнее, его 12.4-дюймовому [31.5-сантиметровому] экрану, выдавать изображение для сидящего перед экраном пользователя в практически объёмном виде; для дополнительной подстройки будет использоваться информация с лицевых камер. Конечно, пока не выйдут независимые обзоры, знать, насколько хорошо или плохо результаты деятельности технологии выглядят в реальности, невозможно. А обзоров придётся подождать, ведь даже предварительные заказы ZTE планирует начать принимать только после 23 марта.

Планшет будет работать под управлением Android 13 и будет способен как отображать двумерные материалы в трёхмерном виде, так и записывать трёхмерный материал при помощи своих камер. Их поставлено две по 8 МП с лицевой стороны и две по 16 МП с тыловой стороны.

Сам по себе экран имеет физическое разрешение 2560 на 1600 точек и частоту обновления 120 герц, указывается, что его тип - IPS. Процессором выступит мощный, хотя не самый свежий Snapdragon 888. Постоянной памяти будет 128 ГБ или 256 ГБ, оперативной, вероятно, не менее 8 ГБ [источник не сообщает]. Встроенный аккумулятор на 9.7 ампер-часа можно будет заряжать со скоростью до 33 ватт.

Никогда не поздно повторить

Технологий и устройств, обещающих обеспечить широкому пользователю удобное и красивое 3D, за последние десять-пятнадцать лет появлялось не так уж мало. Все они в итоге оказывались, по той или иной причине, провальными. Из относительно недавнего, можно вспомнить "3D-смартфон" Red Hydrogen One; из того, что постепенно отходит от нас всё дальше, стоит не забыть 3D Vision от NVIDIA.