Это антирекорд: ₽55299 за ноутбук с двухъядерным процессором и 4 ГБ RAM HP 17-cp0087ur располагает экраном TN и корпусом из пластика. Подсветки клавиатуры в нём нет, весит он более 2 килограмм. За всё это в DNS просят $730 Сергей Тарасов,

4 Обзоры Изображение: Снимок экрана по состоянию на 7 марта 2023 года

Ноутбуки с процессорами прошлых поколений почти всегда стоят дешевле. Действительно, при каждом очередном выходе на арену нового поколения процессоров Intel, ноутбуки с чипами прежних поколений начинают продаваться со скидками; то же, в несколько меньшей степени, применимо и к моделям с AMD Ryzen. Но не всегда здравый смысл побеждает, не всегда характеристики соответствуют цене. Порой на полки попадают ноутбуки с ужасными, просто-таки кошмарно плохими параметрами за деньги, на которые можно купить совершенно толковый ноутбук. О таком случае - сегодняшняя статья. Представляем вниманию нашего читателя HP 17-cp0087urсайт DNS, семнадцатидюймовый ноутбук самого что ни на есть базового уровня по цене, за которую при удаче можно купить игровую модель с процессором Core i5 и видеокартой GeForce GTX. За этот HP 17 просят 55 тысяч рублей, более 700 долларов США, и это даже не выглядит самоуправством торговой сети DNS, ведь на американском Amazon за почти то же самое просят около 600 долларов.

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Пройдёмся по предлагаемым характеристикам. Процессор Ryzen 3 3250U отметил уже не один день рождения, его быстродействие и возможности сравнимы с самыми недорогими процессорами Intel Core i3 для ноутбуков, выпущенными год-два назад, такими, как Core i3-10110U или Core i3-1005G1; оба точно так же располагают двумя процессорными ядрами с не слишком большими частотами. Все перечисленные обеспечат вполне хорошую скорость исполнения повседневных дел, не сравнить с Intel Atom или Intel Celeron. Но даже для обрезки и конвертирования видеоряда, снятого видеорегистратором, ресурсов будет уже маловато. То же можно сказать и про встроенный в 3250U графический адаптер, Vega 3. Он не хватает звёзд с неба, что там, даже в разрешении 1024 x 768 и в самом минимальном качестве он позволит играть лишь в игры, выпущенные два-три года назад, если не больше. Экран TN разрешением 1600 на 900 создан по технологии TN, что автоматически означает ужасные углы обзора и плохонькую цветопередачу. Аккумулятор ёмкостью 41 ватт-час едва ли обеспечит дольше четырёх-пяти часов автономной работы; беспроводной адаптер стандарта Wi-Fi 5 даст скорость, совершенно достаточную для просмотра видео из Сети, но раз в пять уступающую скорости более дорогих адаптеров с поддержкой Wi-Fi 6E. Весит рассматриваемый HP 17 два килограмма, то есть, столько же, сколько качественные игровые ноутбуки с мощными процессорами и видеокартами уровня GeForce RTX 3070. Скажем, модели Razer Blade.

Ноутбук располагает приемлемым набором портов - один видеовыход HDMI, один USB типоразмера C и два полноразмерных USB, плюс, аналоговый аудиовыход 3.5 миллиметра и гнездо питания. Скорее всего, PowerDelivery не поддерживается, и зарядить этот HP 17 через USB-C не выйдет. Накопитель, судя по указанным данным, передаёт данные по шине PCI-Express, а не SATA, и потому, скорее всего, обеспечит неплохие скорости работы. Но даже это не спасает положение дел; перед нами - пример того, как НЕ стоит выставлять цену.

- 2220 статей на Notebookcheck c 2010 года Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheckc 2010 года Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.