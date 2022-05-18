Хотите ноутбук с Ryzen 9 5950X? Такой есть у XMG

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Два названия мы упомянули. Но есть и третье название всё этого же ноутбука - XAP15XE22, и, подобно большинству товаров XMG, для него предлагается масса конфигурационных опций. Выбрать накопитель, память, видеокарту, процессор и подобные моменты можно прямо в официальном магазине, Bestware, при оформлении заказа. Помимо пары десятков других вариантов клавиатур, русскоязычная предлагается тоже.

Экран: 15.6 дюйма, IPS 1080p, 240 герц, 95% спектра sRGB, около 300 кандел на метр квадратный яркости, матовое покрытие

Процессоры от настольного компьютера здесь предлагаются по той простой причине, что и чипсет, AMD B550, был взят от соответствующей мат. платы.

Вариант процессора: AMD Ryzen 5 5600X, 6/12 ядер/потоков Вариант процессора: AMD Ryzen 7 5800X, 8/12 ядер/потоков Вариант процессора: AMD Ryzen 9 5900X, 12/24 ядер/потоков Вариант процессора: AMD Ryzen 9 5950X, 16/32 ядер/потоков

Стоит заметить, что, хотя здесь и предлагается могучий 5950X, производитель сразу несколькими заявлениями предупреждает, что при выборе этого чипа-де нужна будет максимальная осторожность, рекомендуется придерживаться предустановленных профилей, а разгоном если и заниматься, то с предельной осторожностью. Что же. Будем иметь в виду.

Вариант видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 3060 (для ноутбука), 6 ГБ памяти GDDR6, 115 ватт

Вариант видеокарты: NVIDIA GeForce RTX 3070 (для ноутбука), 8 ГБ памяти GDDR6, 115 ватт

Разумеется, к этим видеокартам прилагается несколько видеовыходов, в том числе и через USB-C. Но большое отличие этого ноутбука от многих конкурентов - то, что графический сигнал будет выводиться напрямую с видеокарты, без усложняющего всё дело интегрированного видеопроцессора Intel.

Онлайн-конфигуратор предлагает выбрать оперативную память DDR4 от торговой марки Samsung или Crucial с частотой 3200 МГц в самых разных комбинациях. Покупатель обязан будет выбрать хотя бы один восьмигигабайтный модуль. А вот от предлагаемых вариантов постоянной памяти можно при оформлении отказаться, позже установив что угодно своё, будь то твердотельный накопитель M.2 NVMe или старый-добрый жёсткий диск (2.5 дюйма, 7 миллиметров - не 9).

Зарядка через USB-C не поддерживается, только через фирменное ЗУ с круглым коннектором. Оно - большое и тяжёлое, мощность заявлена, как 230 ватт. Ёмкость аккумулятора ограничивается 62 ватт-часами.

Вес ноутбука: 2.6 килогр.

Размеры ноутбука: 361 x 258 x 32.5 сантим.

Корпус этого XMG частично выполнен из металла, но пластика, похоже, в сумме насчитывается больше. В коробке, помимо ноутбука с аккумулятором и ЗУ, найдутся диск и USB-накопитель с драйверами и прилагаемым ПО.

Цена конфигурации с 5600X и RTX 3060, без операционной системы и SSD, с 8 ГБ одноканальной RAM немногим превышает 1250 евро.