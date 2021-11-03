Разогнанный до 6.3 ГГц Intel Core i9-12900K установил рекорд одноядерной производительности в CPU-Z

Intel Core i9-12900K был замечен в бенчмарке CPU-Z Validator. На этот раз гибридному процессору Alder Lake удалось установить абсолютный рекорд одноядерной производительности. Частота производительных ядер i9-12900K при этом составила 6.3 ГГц

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D Printing , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Human 2.0 , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Не так давно в Сети появились результаты теста Intel Core i9-12900K в бенчмарке CPU-Z Validator, где новый процессор получил высокую оценку в однопоточном тесте (813 и 834 балла). По факту результат был настолько хорош, что старший Ryzen 9 Zen 3 и предыдущий Rocket Lake i9-11900K оказались совсем не у дел. Однако, на этот раз i9-12900K показал еще более серьезное превосходство, набрав в повторном тестировании 981 балл.

На этот раз отрыв от конкурентов - Ryzen 9 5900X (648 баллов) и i9-11900K (682 балла) - очень солидный. Напомним, у i9-12900K суммарно 16 ядер и 24 потока: 8 физических производительных ядер и 8 физических энергоэффективных ядер. В ходе теста самая низкая частота у одного из производительных ядер составляла 5,5 ГГц, в то время как четыре других отрабатывали испытание на частоте 6,3 ГГц.

Высокие цифры в бенчмарках всегда радуют публику, но после них очень хочется посмотреть что процессор может на практике в реальных нагрузках. Учитывая уровни TDP у i9-12900K (базовый 125 Вт и 241 Вт в разгоне) для экспериментов с повышением частоты придется приобретать очень мощную систему охлаждения.