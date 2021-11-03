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Разогнанный до 6.3 ГГц Intel Core i9-12900K установил рекорд одноядерной производительности в CPU-Z

Тем временем базовая частота Intel Core i9-12900K составляет 3.2 ГГц (Изображение: Intel/Unsplash)
Тем временем базовая частота Intel Core i9-12900K составляет 3.2 ГГц (Изображение: Intel/Unsplash)
Intel Core i9-12900K был замечен в бенчмарке CPU-Z Validator. На этот раз гибридному процессору Alder Lake удалось установить абсолютный рекорд одноядерной производительности. Частота производительных ядер i9-12900K при этом составила 6.3 ГГц
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Alder Lake Rocket Lake Ryzen (Zen) Zen 3 (Vermeer) PC и всё, что связано с ним покупаем лучшее
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Не так давно в Сети появились результаты теста Intel Core i9-12900K в бенчмарке CPU-Z Validator, где новый процессор получил высокую оценку в однопоточном тесте (813 и 834 балла). По факту результат был настолько хорош, что старший Ryzen 9 Zen 3 и предыдущий Rocket Lake i9-11900K оказались совсем не у дел. Однако, на этот раз i9-12900K показал еще более серьезное превосходство, набрав в повторном тестировании 981 балл.

На этот раз отрыв от конкурентов - Ryzen 9 5900X (648 баллов) и i9-11900K (682 балла) - очень солидный. Напомним, у i9-12900K суммарно 16 ядер и 24 потока: 8 физических производительных ядер и 8 физических энергоэффективных ядер. В ходе теста самая низкая частота у одного из производительных ядер составляла 5,5 ГГц, в то время как четыре других отрабатывали испытание на частоте 6,3 ГГц.

Высокие цифры в бенчмарках всегда радуют публику, но после них очень хочется посмотреть что процессор может на практике в реальных нагрузках. Учитывая уровни TDP у i9-12900K (базовый  125 Вт и 241 Вт в разгоне) для экспериментов с повышением частоты придется приобретать очень мощную систему охлаждения.

Intel Core i9-12900K (Изображение: CPU-Z Validator)
Intel Core i9-12900K (Изображение: CPU-Z Validator)
Intel Core i9-12900K (Изображение: CPU-Z Validator)
Intel Core i9-12900K (Изображение: CPU-Z Validator)

Источник(и)

CPU-Z Validator, @TUM_APISAK

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Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Ведущий редактор (новости) - 2472 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL. Тогда меня и начал притягивать мир цифровой электроники. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Пишу для Notebookcheck с 2012 года.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2038 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Daniel R Deakin, 2021-11- 3 (Update: 2021-11- 3)

 