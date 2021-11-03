Разогнанный до 6.3 ГГц Intel Core i9-12900K установил рекорд одноядерной производительности в CPU-Z
Не так давно в Сети появились результаты теста Intel Core i9-12900K в бенчмарке CPU-Z Validator, где новый процессор получил высокую оценку в однопоточном тесте (813 и 834 балла). По факту результат был настолько хорош, что старший Ryzen 9 Zen 3 и предыдущий Rocket Lake i9-11900K оказались совсем не у дел. Однако, на этот раз i9-12900K показал еще более серьезное превосходство, набрав в повторном тестировании 981 балл.
На этот раз отрыв от конкурентов - Ryzen 9 5900X (648 баллов) и i9-11900K (682 балла) - очень солидный. Напомним, у i9-12900K суммарно 16 ядер и 24 потока: 8 физических производительных ядер и 8 физических энергоэффективных ядер. В ходе теста самая низкая частота у одного из производительных ядер составляла 5,5 ГГц, в то время как четыре других отрабатывали испытание на частоте 6,3 ГГц.
Высокие цифры в бенчмарках всегда радуют публику, но после них очень хочется посмотреть что процессор может на практике в реальных нагрузках. Учитывая уровни TDP у i9-12900K (базовый 125 Вт и 241 Вт в разгоне) для экспериментов с повышением частоты придется приобретать очень мощную систему охлаждения.