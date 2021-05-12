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Lenovo Legion 5i получил 165-Гц 2K дисплей и новый процессор Intel Core i7-11800H

Две новых версии Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Две новых версии Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo анонсировала новые конфигурации игрового ноутбука Legion 5i. Старшая версия получила 17-дюймовый 144-Гц FHD дисплей, а младшая - 15-дюймовый 165-Гц 2K дисплей. За работу новинок будет отвечать процессор Intel Core i7-11800H в паре с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Не желая упустить удобный момент, Lenovo представила обновленные версии своих доступных игровых ноутбуков сразу после анонса процессоров Intel Tiger Lake-H. Lenovo Legion 5i обновился до процессоров Intel 11 поколения и получил видеокарты Nvidia Ampere. Характеристики 15-дюймового и 17-дюймового варианта Legion 5i уже доступны, но сроки старта продаж и цены пока не указываются.

Игровой ноутбук Lenovo Legion 5i выпускается в двух версиях: 15 дюймов и 17 дюймов. Дизайн и конструкция корпуса не изменились, а вот начинка обновилась: оба ноутбука теперь доступны с процессорами Intel Core i7-11800H и Core i5-11400H, а также видеокартами Nvidia GeForce RTX 3070 (8 ГБ, 130 Вт), RTX 3060 (6 ГБ, 130 Вт), RTX 3050 Ti (4 ГБ, 95 Вт), RTX 3050 (4 ГБ, 95 Вт). Максимальный объем оперативной памяти по заводу для обеих моделей составляет 32 ГБ (DDR4-3200), а емкость NVMe SSD может достигать 2 ТБ.

Lenovo Legion 5i с 17.3-дюймовым FHD (1920 x 1080) IPS дисплеем поддерживает частоту обновления 144 Гц, обладает заявленной яркостью 400 нит и 72% охватом NTSC. Ноутбук также доступен с 60-Гц  дисплеем, яркость у которого заявлена на уроне 300 нит. Версия модели с 15.6-дюймовым дисплеем получила 2K панель (2560 x 1440) с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 3 мс и яркостью 300 нит. Для данного дисплея также заявлен 100% охват цветового пространства sRGB и поддержка Nvidia G-Sync. Для этой модели также доступен более дешевый FHD дисплей с частотой 120 Гц.

Емкость батареи у 15-дюймового Legion 5i составляет 60 Вт⋅ч, она способна обеспечивать до 8 часов автономной работы; емкость батареи 17-дюймовой версии модели пока не указана. Набор портов у обеих моделей практически идентичный и включает один Thunderbolt 4.0, один USB Type-C, три USB Type-A, аудио разъем, HDMI, картридер (только у 17-дюймовой модели) и Ethernet. Оба ноутбука получили 720p веб-камеру со шторкой, а также беспроводной адаптер с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Характеристики Lenovo Legion 5i 17 (Изображение: Lenovo)
Характеристики Lenovo Legion 5i 17 (Изображение: Lenovo)
Характеристики Lenovo Legion 5i 15 (Изображение: Lenovo)
Характеристики Lenovo Legion 5i 15 (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)
Lenovo Legion 5i (Изображение: Lenovo)

Источник(и)

Lenovo

, , , , , ,
частичное?
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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 579 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
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Anil Ganti, 2021-05-12 (Update: 2021-05-12)

 