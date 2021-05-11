Характеристики и первые бенчмарки новых процессоров Intel Tiger Lake-H45
Во время официального релиза процессоров Tiger Lake-H35 на CES 2021, компания Intel анонсировала новую схему сегментирования ноутбуков, которая разделяет все модели на классы ultraportable, essential, thin enthusiast и halo enthusiast. Представленные тогда чипы Tiger Lake-H35 предназначались для ноутбуков класса ultraportable, а вот для остальных более мощных ноутбуков предполагалось использовать грядущие 45-Вт чипы Tiger Lake-H45 - их-то как раз чипмейкер и представил сегодня.
Особенности платформы Intel Tiger Lake-H
Как и современные чипы Tiger Lake U-серии и ранее выпущенные чипы серии H35, Tiger Lake-H45 основаны на 10-нм микроархитектуре SuperFin с ядрами Willow Cove, которая обеспечивает 19% прирост многоядерной производительности относительно предыдущего поколения. Кроме того, у Tiger Lake-H, также появилась поддержка PCIe 4.0 и расширенные возможности управления частотой для разгона.
В отличие от AMD Ryzen 5000 Cezanne, которые предлагают лишь 16 линий PCIe 3.0, Tiger Lake-H является первой мобильной платформой с поддержкой PCIe 4.0 - Intel снабдили новые чипы 20 процессорными линиями нового интерфейса. Производители ноутбуков могут отвести 16 линий дискретной видеокарте и еще 4 линии для NVMe SSD или же оставить 8 линий видеокарте, а остальные 8 линий разделить между двумя NVMe SSD в массиве RAID 0.
Все новые процессоры Tiger Lake-H получили встроенную графику Intel UHD Graphics на архитектуре Xe с 32 вычислительными блоками. Дополнительно платформа предлагает 24 линии PCIe 3.0 от PCH, что в целом дает 44 линии интерфейса PCIe.
Tiger Lake-H также получили поддержку более точной подстройки частоты и напряжения ядер через Intel Extreme Tuning Utility (XTU). Напряжение теперь можно задавать для каждого ядра отдельно, а Core i9-11980HK даже позволяет отдельно задавать напряжение при выполнении инструкций AVX2/AVX-512. Продвинутые пользователи теперь смогут измененять частоту системной шины (BCLK) через MSR.
Core i9-11980HK - Старший процессор семейства Tiger Lake-H
Новый Core i9-11980HK пришел на смену Core i9-10980HK семейства Comet Lake-H. Данный процессор имеет 8 ядер (16 потоков) и настраиваемый TDP до 65 Вт. Базовая рабочая частота нового чипа составляет 2.6 ГГц, а максимальная достигает 5 ГГц при нагрузке на два ядра (Turbo Boost Max 3.0) и 4.5 ГГц при нагрузке на все ядра.
Core i9-11980HK предназначен для ноутбуков класса halo enthusiast (по интерпретации Intel) и поддерживает самые производительные видеокарты Nvidia, а также Intel Rapid Storage Technology для массивов RAID 0 и совместим с Windows Direct Storage.
Согласно Intel, прирост игровой производительности у Core i9-11980HK достигает 21% по сравнению с предшественником. На слайдах Intel также демонстрируется неплохое превосходство над AMD Ryzen 9 5900HX в реальных играх.
Для сравнения с Ryzen 9 5900HX использовались ноутбуки с RTX 3080 (16 ГБ). Отдельно отмечается, что у TGP RTX 3080 в ноутбуке с процессором Intel составлял 155 Вт, тогда как у ноутбука с AMD - 165 Вт.
Intel также сравнила новый Core i5-11400H с AMD Ryzen 9 5900HS, у которого TDP заблокирован на 35 Вт. В этом сравнении разница в производительности между процессорами конкурентов оказалась меньше. В данном случае тестировались ноутбуки с RTX 3060: TGP видеокарты у ноутбука с процессором Intel составлял 65 Вт, а у модели с процессором AMD - 80 Ви (вероятно это был Asus ROG Zephyrus G14).
Производительность в приложениях
Intel не показала результатов тестирования в Cinebench (зато это сделали мы - см. ниже) и даже не уточнила о каком приросте многоядерной производительности в данном бенчмарке идет речь. Вместо этого чипмейкер заявляет 18% прирост производительности при обработке видео, 24% при обработке изображений и 19% прирост скорости работы в пакете MS Office (для Core i9-11980HK в сравнении с Ryzen 9 5900HX). Чтобы подтвердить или опровергнуть эти цифры придется дождаться появления ноутбуков на новых процессорах в продаже.
Первые тесты Tiger Lake-H
Intel предпочла не показывать результаты тестирования в бенчмарках, но нам удалось раздобыть показатели с инженерных образцов новых ноутбуков прямиком от производителей. Сразу предупреждаем, что это полученные нами данные могут не отражать реальную картину по причине того, что тесты проводились на инженерных образцах, которые могут отличаться от потребительских моделей для продажи. Тем не менее, судя по тому что мы увидели, Intel теперь наравне либо чуть превосходит AMD по многоядерной производительности.
В Cinebench R15 и R20, Core i9-11980HK в инженерном образце ноутбука MSI слегка превосходит ноутбука на Ryzen 9 5900HX в многопоточном тесте, в то время как в однопоточном тесте результаты более-менее одинаковые. У одного из инженерных образцов на Core i9-11980HK производительность в тестах была снижена - возможно причиной тому является недостаточная эффективность системы охлаждения.
Новый Core i7-11800H с 35-Вт cTDP отстает от Ryzen 9 5900HX на 11% в Cinebench R23, но идет наравне с Ryzen 9 5900HS.
В 3DMark Time Spy, старший Core i9-11980HK в инженерном образце MSI на 9% превосходит Ryzen 9 5900HX, но в Fire Strike Physics результаты у чипов практически идентичные.
В общем и целом, результаты первых тестов свежих процессоров говорят о том, что Intel удалось ликвидировать отставание от AMD и теперь по производительности чипы конкурентов практически идентичны. Конечно, другие их параметры, такие как энергопотребление, долгосрочная производительность и реальная производительность в играх, мы узнаем позже, так как сейчас доступа к этим данным нет. Более-менее точную картину мы сможем сформировать как только к нам на обзор попадут первые ноутбуки на новых чипах Tiger Lake-H - произойти это должно в течении нескольких недель.
Cinebench R20: CPU (Single Core) | CPU (Multi Core)
Cinebench R23: CPU (Multi Core)
3DMark: 2560x1440 Time Spy CPU | 1920x1080 Fire Strike Physics
|Cinebench R15 / CPU Single 64Bit
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(235 - 238, n=2)
237 Points ∼100%
|MSI Pre-Sample
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i9-11980HK
227 Points ∼96%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HS
211 Points ∼89%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(201 - 219, n=14)
207 Points ∼87%
|Cinebench R15 / CPU Multi 64Bit
|Prototype
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i9-11980HK
2270 Points ∼100%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(2151 - 2267, n=2)
2209 Points ∼97%
|MSI Pre-Sample
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i9-11980HK
2152 Points ∼95%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HS
2020 Points ∼89%
|MSI Pre-Sample
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i7-11800H
1999 Points ∼88%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(1606 - 1862, n=14)
1738 Points ∼77%
|Cinebench R20 / CPU (Single Core)
|MSI Pre-Sample
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i9-11980HK
575 Points ∼100%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(569 - 577, n=2)
573 Points ∼100%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HS
560 Points ∼97%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(465 - 507, n=12)
489 Points ∼85%
|Cinebench R20 / CPU (Multi Core)
|MSI Pre-Sample
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i9-11980HK
5238 Points ∼100%
|Clevo Pre-Sample
, i7-11800H
5139 Points ∼98%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(4849 - 5476, n=3)
5123 Points ∼98%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HS
4733 Points ∼90%
|Prototype
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i9-11980HK
4700 Points ∼90%
|MSI Pre-Sample
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i7-11800H
4689 Points ∼90%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(3526 - 4487, n=12)
3928 Points ∼75%
|Clevo Pre-Sample
, i5-11260H
3831 Points ∼73%
|Clevo Pre-Sample
, i5-11400H
3740 Points ∼71%
|Cinebench R23 / CPU (Multi Core)
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(13066 - 14363, n=2)
13715 Points ∼100%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HS
12333 Points ∼90%
|Clevo Pre-Sample
, i7-11800H
12237 Points ∼89%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(9597 - 11641, n=3)
10491 Points ∼76%
|Clevo Pre-Sample
, i5-11400H
9406 Points ∼69%
|Clevo Pre-Sample
, i5-11260H
8990 Points ∼66%
|3DMark / Time Spy CPU
|MSI Pre-Sample
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i9-11980HK
10357 Points ∼100%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(8870 - 10127, n=2)
9499 Points ∼92%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(8448 - 10020, n=14)
9319 Points ∼90%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HS
9134 Points ∼88%
|3DMark / Fire Strike Physics
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HX
(24716 - 26852, n=2)
25784 Points ∼100%
|MSI Pre-Sample
UHD Graphics Xe 750 32EUs, i9-11980HK
25301 Points ∼98%
|Усредн. модель с AMD Ryzen 9 5900HS
24896 Points ∼97%
|Clevo Pre-Sample
, i7-11800H
22226 Points ∼86%
|Усредн. модель с Intel Core i9-10980HK
(19789 - 22476, n=13)
21288 Points ∼83%
|Clevo Pre-Sample
, i5-11260H
18382 Points ∼71%
|Clevo Pre-Sample
, i5-11400H
9406 Points ∼36%
Модельный ряд
По данным Intel, сегодня в разработке находятся (или уже готовы) более 80 мощных ноутбуков на Tiger Lake-H от различных производителей, которые суммарно закупили у чипмейкера 1 миллион новых процессоров (данные на 11 мая 2021). Всего 11 поколение H45 включает в себя пять моделей: от шестиядерного Core i5-11260H до восьмиядерного Core i9-11980HK. Все процессоры поддерживают оперативную память DDR4-3200 RAM и имеют одинаковую встроенную графику с 32 вычислительными блоками (частота 1450 МГц у всех, кроме Core i5-11260H с частотой 1400 МГц). Turbo Boost Max 3.0 из новых процессоров поддерживают только Core i9-11900H и Core i9-11980HK.
Если производительность новых процессоров действительно окажется такой, как в наших первых тестах, то у Intel есть шанс серьезно улучшить свое положение. Пока настольные чипы компании остаются в дефиците, покупатели могут заинтересоваться мощными ноутбуками на Core i9-11980HK, которые смогут заменить настольный ПК.
Источник(и)
Пресс-релиз Intel