Характеристики и первые бенчмарки новых процессоров Intel Tiger Lake-H45

Как и современные чипы Tiger Lake U-серии и ранее выпущенные чипы серии H35, Tiger Lake-H45 основаны на 10-нм микроархитектуре SuperFin с ядрами Willow Cove, которая обеспечивает 19% прирост многоядерной производительности относительно предыдущего поколения. Кроме того, у Tiger Lake-H, также появилась поддержка PCIe 4.0 и расширенные возможности управления частотой для разгона.

В отличие от AMD Ryzen 5000 Cezanne, которые предлагают лишь 16 линий PCIe 3.0, Tiger Lake-H является первой мобильной платформой с поддержкой PCIe 4.0 - Intel снабдили новые чипы 20 процессорными линиями нового интерфейса. Производители ноутбуков могут отвести 16 линий дискретной видеокарте и еще 4 линии для NVMe SSD или же оставить 8 линий видеокарте, а остальные 8 линий разделить между двумя NVMe SSD в массиве RAID 0.

Все новые процессоры Tiger Lake-H получили встроенную графику Intel UHD Graphics на архитектуре Xe с 32 вычислительными блоками. Дополнительно платформа предлагает 24 линии PCIe 3.0 от PCH, что в целом дает 44 линии интерфейса PCIe.

Tiger Lake-H также получили поддержку более точной подстройки частоты и напряжения ядер через Intel Extreme Tuning Utility (XTU). Напряжение теперь можно задавать для каждого ядра отдельно, а Core i9-11980HK даже позволяет отдельно задавать напряжение при выполнении инструкций AVX2/AVX-512. Продвинутые пользователи теперь смогут измененять частоту системной шины (BCLK) через MSR.