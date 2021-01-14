CES 2021 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и X1 Yoga Gen 6 выйдут с дисплеями 16:10
В 2012 на свет появился ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon и тут же совершил революцию среди портфолио моделей компании. Все это время Lenovo обновляла и улучшала свой флагманский ThinkPad, но довольно неспешно и аккуратно. В итоге, последний серьезный апгрейд дизайна произошел в далеком 2017 году в ThinkPad X1 Carbon пятого поколения - ноутбук получил тонкие рамки вокруг дисплея. В 2019 с выходом ThinkPad X1 Carbon седьмого поколения, Lenovo интегрировала более качественные динамики, но других серьезных улучшений мы не заметили.
Тем не менее, фаза стагнации прошла - новые ThinkPad X1 Carbon 2021 и ThinkPad X1 Yoga 2021 показывают, что Lenovo поработала не только над интеграцией процессоров Intel Tiger-Lake, но и над дизайном моделей, причем довольно серьезно.
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и ThinkPad X1 Yoga Gen 6 впервые получили дисплеи с соотношением сторон 16:10
Да-да, самым масштабным изменением стал переход на соотношение 16:10. Как и многие другие топовые ноутбуки, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 в паре с Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 теперь будут радовать своих пользователей огромными дисплеями с тонкими рамками. Надо заметить, что ширина у новых 14-дюймовых дисплеев чуть меньше, чем у старых панелей 16:9, но высота намного больше. В результате имеем сразу два положительных качества: сильно увеличенную площадь дисплея и радикальное уменьшение толщины нижней рамки.
Одна из черт, характеризующих корпоративные ноутбуки, вроде ThinkPad, - это наличие огромного числа конфигураций и опций. Lenovo удалось перевести все модели на соотношение 16:10, сохранив количество доступных для каждого ноутбука дисплеев. Вместо FHD (1920 x 1080 пикселей) дисплеев, теперь будут использоваться WUXGA (1920 x 1200 пикселей) панели, а премиум-вариантом будет выступать 4K дисплей (3840 x 2400 пикселей). Яркость всех дисплеев составляет как минимум 400 нит, а версии с сенсорным экраном и поддержкой режима будут обладать яркостью 500 нит. Кроме того, все используемые дисплеи (за исключением ePrivacy) потребляют мало энергии в работе, что экономит заряд батареи.
X1 Yoga 2021 и X1 Carbon 2021: Дизайн изменили, а порты решили не трогать
Сегодня производители грешат тем, что при редизайне вырезают все порты, кроме USB Type-C. Однако, в Lenovo решили не следовать этому тренду: ThinkPad X1 Yoga Gen 6 и ThinkPad X1 Carbon Gen 9, имеют по два порта USB Type-A и даже HDMI. Производитель избавился только от проприетарного разъема стыковки с док-станцией, который состоял их Type-C и miniEthernet.
В отличие от набора портов, дизайн ноутбуков изменился довольно ощутимо. Клавиша включения переехала и теперь располагается справа над клавиатурой, а также выполняет роль сканера отпечатков пальцев. Два из четырех динамиков теперь располагаются по бокам от клавиатуры, а не над ней. У ThinkPad X1 Carbon 2021 Lenovo использовала новый шарнир крышки. Дополнительно, у обеих моделей решетка выдува системы охлаждения перенесена с правой стороны на заднюю - теперь в ноутбуке используется теплоотвод с двумя вентиляторами.
Более емкие батареи и клавиатуры с меньшей глубиной хода
Раз уж мы говорим о начинке, то стоит упомянуть, что максимальный объем оперативной памяти у ThinkPad X1 Carbon и X1 Yoga составит 32 ГБ, так как производитель теперь использует чипы стандарта LPDDR4X. Новинки также получат поддержку 5G, что является чем-то невиданным ранее для ноутбуков этой серии. Емкость батареи выросла и теперь во всех конфигурациях составляет 57 Вт⋅ч (50 Вт⋅ч до того).
Пока-что все изменения были явно положительными, но вот с клавиатурой произошли не лучшие трансформации. Дело в том, что глубина хода клавиш была уменьшена до 1.35 мм - как у ThinkPad X1 Nano. Кроме того, ширина клавиатуры также слегка уменьшилась. Клавиатура всегда была самой сильно чертой ThinkPad, потому будет интересно увидеть, не испортили ли ее легкие модификации свежих моделей.
Цены и доступность: ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и ThinkPad X1 Yoga Gen 6
Новые ThinkPad серии X1 появятся в продаже в США в феврале 2021. Вполне естественно, X1 Yoga будет дороже, так как это трансформер - от $1569. Цена Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 стартует с отметки $1429.
Источник(и)
Lenovo