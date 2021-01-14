Lenovo обновила ThinkPad серии X1, но на этот раз модели впервые сильно изменились с 2017 года. ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и трансформируемый ThinkPad X1 Yoga Gen 6 получат дисплеи с соотношением 16:10!

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В 2012 на свет появился ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon и тут же совершил революцию среди портфолио моделей компании. Все это время Lenovo обновляла и улучшала свой флагманский ThinkPad, но довольно неспешно и аккуратно. В итоге, последний серьезный апгрейд дизайна произошел в далеком 2017 году в ThinkPad X1 Carbon пятого поколения - ноутбук получил тонкие рамки вокруг дисплея. В 2019 с выходом ThinkPad X1 Carbon седьмого поколения, Lenovo интегрировала более качественные динамики, но других серьезных улучшений мы не заметили.

Тем не менее, фаза стагнации прошла - новые ThinkPad X1 Carbon 2021 и ThinkPad X1 Yoga 2021 показывают, что Lenovo поработала не только над интеграцией процессоров Intel Tiger-Lake, но и над дизайном моделей, причем довольно серьезно.

ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и ThinkPad X1 Yoga Gen 6 впервые получили дисплеи с соотношением сторон 16:10

Да-да, самым масштабным изменением стал переход на соотношение 16:10. Как и многие другие топовые ноутбуки, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 в паре с Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 теперь будут радовать своих пользователей огромными дисплеями с тонкими рамками. Надо заметить, что ширина у новых 14-дюймовых дисплеев чуть меньше, чем у старых панелей 16:9, но высота намного больше. В результате имеем сразу два положительных качества: сильно увеличенную площадь дисплея и радикальное уменьшение толщины нижней рамки.