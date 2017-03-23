Обзор ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017

Наши предварительные впечатления от нового ThinkPad X1 Carbon практически полностью положительные. Корпус даже более компактный, чем раньше, но без ущерба стабильности. Экран на уровне предшественника - с матовым покрытием, довольно яркий, и не использует ШИМ/PWM. Разумеется, для этой диагонали мы видели матрицы и получше, но уже давно известно, что экраны не являются сильной стороной ноутбуков Lenovo.

X1 Carbon также соблюдает весьма консервативный режим нагрева процессора до 75 °C, но при этом "маленькому" Core i7 всё равно удаётся полноценно обеспечивать работу в режиме Turbo - и производительность при работе от аккумулятора не снижается. Вначале вентилятор охлаждения был хорошо слышен, но его алгоритм улучили в обновлении BIOS - версии 1.15. Под нагрузкой вентилятор, разумеется, довольно быстро разгоняется (что неудивительно при таких маленьких габаритах корпуса), но полностью выключается при слабых нагрузках.

Нам совершенно не понравился адаптер карт памяти microSD (и его расположение сзади корпуса), а также ограничения по поддержке адаптера беспроводных сетей. X1 Carbon не бывает "WWAN-ready"; в нём либо есть 4G модем из коробки, либо мобильные сети не поддерживаются вообще (в таких конфигурациях нет необходимых антенн).

Мы дополним обзор в ближайшие несколько дней.