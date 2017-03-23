Обзор ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017
Новый эталон среди ультрабуков для бизнеса. ThinkPad X1 Carbon 2017 – уже 5-е поколение супер-портативных бизнес-ноутбуков. Теперь в нём новейший процессор Kaby Lake, а также полностью переработан корпус, и добавлены современные порты. Супер компактный корпус сочетается с мощным i7 (без throttling) долгим временем автономной работы. А клавиатура стала лучшей в своём классе.
X1 Carbon – самая дорогая и престижная серия из всех ноутбуков Lenovo. Хотя предшественник и так был одним из самых компактных и быстрых ноутбуков для бизнеса, его нынешний преемник 2017 года снова делает большой шаг вперёд: Lenovo полностью переделала корпус, который стал меньше и легче, чем когда либо. Набор портов тоже обновлён – 2 полнофункциональных порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 3 (40 Гбит) останутся актуальными как минимум несколько лет точно.
В разных странах ThinkPad X1 Carbon обычно продаётся двумя путями: первый – непосредственная покупка в онлайн-магазине Lenovo, в таком случае конфигурацию можно более-менее сконфигурировать согласно своим пожеланием. Второй способ – так называемые конфигурации Topseller, которые продаются через розничные магазины и дистрибьюторов. Например, в Германии в настоящее время предлагаются 3 варианта Topseller:
|ThinkPad X1 Carbon (20HR0021GE)
|ThinkPad X1 Carbon (20HR0027GE)
|ThinkPad X1 Carbon (20HR002MGE)
|Core i5-7200U
|Core i5-7200U
|Core i7-7500U
|8 ГБ LPDDR3
|8 ГБ LPDDR3
|16 ГБ LPDDR3
|256 ГБ NVMe
|512 ГБ NVMe
|512 ГБ NVMe
|HD Graphics 620
|HD Graphics 620
|HD Graphics 620
|1920 x 1080, IPS
|1920 x 1080, IPS
|1920 x 1080, IPS
|без модема для мобильных сетей
|поддержка 3G/4G LTE
|поддержка 3G/4G LTE
|от 1700 евро
|от 1900 евро
|от 2100 евро
В некоторых странах также доступны специальные предложения для студентов, учителей и научных работников (в рамках программы Campus program), которые стоят на несколько сотен евро меньше – у нас именно такая модель. Наш вариант ThinkPad X1 Carbon обошёлся в 1599 евро и включает мощный процессор Core i7-7500U, 16 ГБ памяти, IPS-дисплей с разрешением Full HD, а также быстрый 512 ГБ диск с интерфейсом NVMe. Эта конфигурация очень похожа на максимальную конфигурацию Topseller, но поставляется без операционной системы и модема для мобильных сетей (WWAN). Соответственно, варианты "WWAN-ready" (с установленными антеннами для модема) в нашем варианте X1 Carbon 2017 недоступны; получается, что возможность 4G LTE либо есть по умолчанию, либо отсутствует в принципе – из-за наличия или отсутствия необходимых сотовому модему антенн.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Более массовому бизнес-ноутбуку ThinkPad T460s удалось сократить отставание от премиального ThinkPad X1 Carbon, и он начинал уже буквально дышать в спину. Так что конструкторам Lenovo снова пришлось взяться за работу - и для новой модели X1 Carbon 2017 разработали совершенно новый корпус. Теперь ноутбук стал даже меньше, чем раньше (ширина и глубина уменьшилась ~ на 1 см), а также легче. Наш ноутбук невероятно портативный, весит немногим больше 1,1 кг, и помещается практически куда угодно.
Для базового блока Lenovo продолжает использовать гибридный магнезиевый сплав, и тактильные ощущения от поверхности практически аналогичны ThinkPad T470s. Новая конструкция корпуса не повлияла на стабильность (с точки зрения распределения веса). Всё выглядит очень крепко сделанным, и мы смогли чуть-чуть погнуть клавиатуру, только нажав как следует. При обычной печати вам это не удастся.
Крышка сделана из гибридного пластика, усиленного углеволокном (CFRP/GFRP hybrid, carbon fiber reinforced plastic/glass fiber reinforced plastic). Стабильность немного ниже, чем у базового блока, но всё равно очень нас порадовала. Нужно приложить немало усилий, чтобы достичь какой-либо деформации корпуса, и в любом случае наши попытки никак не отразились на экране. Обычно слабым местом ноутбуков ThinkPad является нижняя грань экрана (между петлями), которая легко прогибается. В случае нашей модели нажатие на эту грань приводило лишь к минимальной засветке экрана.
В предыдущей модели ThinkPad X1 Carbon мы не были полностью удовлетворены металлическими петлями экрана. В нашей модели Lenovo улучшила конструкцию петель, так что они теперь хорошо справляются с лёгким экраном. Его можно открывать одной рукой, и положение фиксируется с высокой точностью; качание экрана очень эффективно гасится. Максимальный угол открытия экрана составляет 180 градусов.
Похоже на идеальный корпус? К сожалению, не совсем. В целом качество сборки отличное, но в нижней крышке есть небольшой дефект. Один из владельцев заметил, что в его ноутбуке нижний левый угол крышки не идеально соприкасается с основным блоком, и при закрытии крышки слышен небольшой стук. В нашей модели происходит ровно то же самое, так что это может быть производственным дефектом всей серии. За исключением этого минуса, корпус производит отличное впечатление.
X1 Carbon 2017 vs. T470s vs. X270
Мы не упустим возможность сравнить 3 самых портативных ноутбука Lenovo. На этих фотографиях можно сравнить X1 Carbon 2017, новый ThinkPad T470s и последнюю версию довольно традиционного субноутбука ThinkPad X270 (с 12.5-дюймовым экраном, мы скоро сделаем его обзор). На каждом ноутбуке мы выставили максимально возможную яркость экрана (при заводском профиле цветов, без калибровки).
Разница в цветовой гамме сразу бросается в глаза. Во многих последних моделях Lenovo снова вернулась к чёрному цвету, включая ThinkPad X1 Carbon и ThinkPad T470s, но ThinkPad X270 до сих пор использует тёмно-серый корпус, что характерно для моделей, начиная с ThinkPad X240. Этот ноутбук ощущается довольно громоздким несмотря на относительно небольшой вес в 1370 грамм – и ощущение сохраняется при сравнении и с другими ноутбуками.
Больший по размеру ThinkPad T470s совсем немного легче (1364 грамм), и существенно тоньше, чем меньший собрат с 12.5-дюймовым экраном, но его площадь заметно больше. Новый X1 Carbon 2017 заметно компактней своего предшественника, поскольку как ширина, так и глубина были уменьшены примерно на 1 см. Это означает, что наш ноутбук находится примерно по середине между X1 Carbon 2016 и X270. Лично мы всегда предпочитаем немного больший экран, нежели немного меньшие габариты.
2 | Порты и коммуникации
2 современных порта Thunderbolt 3
Обновлённый корпус оборудован современными портами. Теперь в нём есть 2 порта USB-C (Gen.2), причём дальний порт на левой стороне поддерживает Thunderbolt 3. Поддержка Thunderbolt 3 полная (40 Гбит, DisplayPort 1.2a), так что ThinkPad X1 Carbon долго не устареет. Оба порта также поддерживают PowerDelivery 2.0 для зарядки устройства (комплектным блоком питания USB-C). Поэтому это вполне компенсирует отсутствие отдельного док-порта. Старые док-станции, разумеется, использовать не получится, но Lenovo предлагает новые, подключающиеся по USB-C или Thunderbolt (в том числе с блоком питания), мы расскажем о них в подразделе аксессуаров.
Помимо двух универсальных портов USB, Lenovo (к счастью) добавила и ряд других. Есть 2 более традиционных порта USB 3.0 (USB 3.1 Gen.1 type-A – 1 слева и 1 справа), полноразмерный порт HDMI (1.4), а также порт Mini-Ethernet. Учитывая тонкий корпус, выбор портов вовсе неплох. В комплекте с ноутбуком есть адаптер для порта Mini-Ethernet, равно как и HDMI-VGA (см. фото). Пропускная способность портов USB отличная; мы замерили среднюю скорость в 384 МБ/с (подключался внешний диск Samsung SSD T3).
Адаптер карт памяти (microSD)
К сожалению, ThinkPad X1 Carbon не поддерживает полноразмерные карты SD, а только лишь microSD (UHS-II). Карта вставляется в комбинированный лоток, вместе с SIM-картой. Его довольно сложно вынуть – для открытия нужен острый объект (вроде инструмента для SIM-карт, используемого в смартфонах). Более того - слот доступен только при закрытой крышке.
Из-за разницы форматов мы не смогли использовать нашу обычную эталонную карту SD для ноутбуков, поэтому пришлось использовать эталонную карту microSD для смартфонов - Toshiba Exceria Pro M401 с номиналом 95 МБ/с (чтение) и 80 МБ/с (запись. Тест AS SSD показал приличные скорости почти в 83 МБ/с, но фотографии jpg (размером ~5 МБ каждая) копировались лишь со скоростью 61 МБ/с.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
120.5 MB/s ∼100% +97%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
79.3 MB/s ∼66% +30%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
76.6 MB/s ∼64% +25%
|Fujitsu LifeBook U747
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
72.6 MB/s ∼60% +19%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
(Toshiba Exceria Pro M401)
|
61.2 MB/s ∼51%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
252.6 MB/s ∼100% +205%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
90.5 MB/s ∼36% +9%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
88.74 MB/s ∼35% +7%
|Fujitsu LifeBook U747
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
83.3 MB/s ∼33% +1%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
(Toshiba Exceria Pro M401)
|
82.88 MB/s ∼33%
Коммуникации
В дополнение к порту Gigabit-Ethernet, в ThinkPad X1 Carbon используется WiFi адаптер от Intel. В нашей модели установлен M.2 адаптер Dual-Band Wireless-AC 8265. Это модуль 2x2 (2.4 и 5 ГГц) поддерживает максимальную скорость передачи 867 Мб/с в сетях ac. В теории, Intel 8265 поддерживает Bluetooth 4.2, но ограничен лишь версией 4.1 из-за версии ОС (по словам Lenovo). Мы не заметили никаких проблем с WiFi. Наш беспроводной тест с использованием роутера Linksys EA8500 (на расстоянии 1м) также показал очень хорошие результаты.
Нас разочаровало – особенно в нашей конфигурации – отсутствие поддержки модема мобильных сетей. Слот M.2 (куда можно вставить модем) присутствует, но не подведены необходимые модему антенны. Конфигурации "WWAN-ready" для моделей ThinkPad X1 Carbon 2017 отсутствуют. Этот ноутбук поставляется либо с установленным на заводе мобильным модемом и антеннами, либо без поддержки его установки вообще.
В качестве опции Lenovo предлагает также адаптер 802.11ad (Intel 18625) с поддержкой WiGig, что необходимо для функционала беспроводной док-станции. В ThinkPad X1 Carbon поддержку WWAN и WiGig можно комбинировать. Также опционально поддерживается NFC, но не в нашей модели.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
|
948 Мбит ∼100% +47%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
657 Мбит ∼69% +2%
|Fujitsu LifeBook U747
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
655 Мбит ∼69% +2%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
644 Мбит ∼68%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
639 Мбит ∼67% -1%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
|
949 Мбит ∼100% +64%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
580 Мбит ∼61%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
512 Мбит ∼54% -12%
|Fujitsu LifeBook U747
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
509 Мбит ∼54% -12%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
297 Мбит ∼31% -49%
Обслуживание
Доступ к внутренним компонентам в новой модели ThinkPad X1 Carbon осуществляется довольно просто. Нижняя крышка корпуса держится лишь на 5 обычных шурупах Philips (надо только ослабить их, а не вынимать полностью. В передней части есть пластиковые элементы, которые вставляются в соответствующие отверстия. Нужно Приподнять заднюю часть крышки, и затем потянуть её назад (по направлению к задней части корпуса).
Почти всё переднее пространство корпуса занимает аккумулятор. Компоненты находятся в задней части, но доступ есть только к вентилятору охлаждения, разъему M.2 с твердотельным диском, а также модулю WiFi. Как процессор, так и память намертво припаяны к материнской плате. На наших фотографиях видно, что в нашей модели антенны WWAN отсутствуют как класс. Аккумулятор закреплён винтами, которые при необходимости легко отвинчиваются.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Чёрная клавиатура AccuType keyboard нового ThinkPad X1 Carbon на вид выглядит идентичной, но механика была улучшена – что особенно заметно при прямом сравнении с ThinkPad T470s. Клавиши X1 Carbon всё также напрямую встроены в базовый блок, тогда как у T470s есть дополнительная рамка. Это улучшает стабильность, и область клавиатуры в целом выглядит элегантней.
У клавиш предыдущей модели X1 Carbon 2016 был немного менее глубокий ход (по сравнению с ноутбуками Т-серий), но теперь это в прошлом. По качеству печати, теперь мы предпочитаем клавиатуру нашего нового X1 Carbon 2017, потому что у неё более уверенная и точная отдача. Звук, издаваемый при печати, также намного глуше, что производит впечатление тщательно проработанного продукта. Как и раньше, более крупные клавиши (Ввод и Пробел) звучат немного громче.
Вогнутые клавиши этого ноутбука оснащены двухуровневой подсветкой – возможно, слишком сильной (на наш вкус). В будущих моделях хотелось бы видеть сенсор уровня освещения, который бы автоматически регулировал уровень подсветки. Раскладка обычная для ноутбуков ThinkPad; её можно немного настроить – например, поменять местами Fn и Ctrl.
Таким образом, клавиатура нового ThinkPad X1 Carbon стала одной из лучших в мобильных устройствах – причём не ограничиваясь только ультрабуками. Даже в полнофункциональных рабочих станциях вроде ThinkPad P70 клавиатура будет похуже.
Тачпад и TrackPoint
Как обычно, мышью можно управлять с помощью тачпада, либо фирменным красным тензометрическим джойстиком TrackPoint, у которого к тому же есть 3 собственных кнопки мыши.
В этой области также видны улучшения. Lenovo убрала бесполезную полоску между клавишами TrackPoint, и тачпадом. В этом ноутбуке Lenovo использует стеклянный тачпад, что позволяет пальцам отлично скользить. По аналогии с другими современными ThinkPadами, он называется Precision touchpad – это означает, что обработку ввода осуществляет напрямую ОС Windows. Нам понравилось использовать его: движения мыши, а также жесты (до 4 пальцев включительно) отрабатывались безупречно. Этот тачпад является кликпадом, поэтому его нижняя часть нажимается, и при нажатии с обеих сторон слышен очень чёткий клик. Тачпад находится в небольшом углублении, и пальцы его легко находят.
Фирменные кнопки TrackPoint были немного видоизменены и улучшены, поскольку, по сравнению с T470s, они очень хорошо встроены, и не шумят. Обе кнопки обладают похожим ходом, и кликают аналогично.
Единственным минусом такого решения является относительно маленькая площадь тачпада: примерно 10 x 5.8 см, что вызвано наличием отдельных кнопок. Этого достаточно, но тачпады конкурентов – большего размера.
4 | Дисплей
Как обычно, для новой модели ThinkPad X1 Carbon 2017 Lenovo предлагает 2 варианта матриц. Оба 14-дюймовых экрана – матовые IPS; они отличаются только разрешением. Продающиеся сейчас конфигурации X1 Carbon 2017 поставляются только с экранами Full HD (1920 x 1080); разрешение WQHD будет доступно ориентировочно в середине 2017 года.
Производитель этой матрицы FHD - AU Optronics (код матрицы B140HAN03_1), и в ней не используется ШИМ/PWM для регулировки подсветки. В целом, результаты такие же, как и у предшественника. Средняя подсветка чуть ниже, на уровне почти 290 Кд/м², но зато уровень чёрного (0.24) улучшился, что в итоге даёт очень высокий контраст ~1300:1. Экран нам очень понравился, и заметна лишь небольшая засветка в двух левых углах. Экран способен держать максимальную яркость даже при работе от аккумулятора.
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 965 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
B140HAN03_1, , 1920x1080
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
1920x1080
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
VVX14T058J00, , 2560x1440
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
B140QAN01.5, , 2560x1440
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
N140HCA-EAB, , 1920x1080
|HP EliteBook Folio 1040 G3
AUO1136, , 2560x1440
|Fujitsu LifeBook U747
LG LP140WF3, , 1920x1080
|Response Times
0%
9%
-2%
-4%
2%
20%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
41.6
47.2
-13%
44
-6%
46.4
-12%
41.6
-0%
46.4
-12%
36
13%
|Response Time Black / White *
31.6
27.6
13%
24
24%
28.8
9%
34
-8%
26.4
16%
23.2
27%
|PWM Frequency
220
|Параметры экрана
5%
8%
-3%
-13%
1%
-1%
|Brightness
288
301
5%
268
-7%
311
8%
287
0%
316
10%
296
3%
|Brightness Distribution
85
89
5%
95
12%
88
4%
88
4%
87
2%
84
-1%
|Уровень чёрного *
0.24
0.294
-23%
0.32
-33%
0.25
-4%
0.3
-25%
0.35
-46%
0.32
-33%
|Контрастность
1296
1094
-16%
850
-34%
1308
1%
1020
-21%
934
-28%
909
-30%
|Colorchecker DeltaE *
5.5
3.96
28%
2.61
53%
6.1
-11%
6.2
-13%
4.39
20%
4.3
22%
|DeltaE для серого *
6.2
3.15
49%
3.31
47%
8.8
-42%
5.8
6%
4.69
24%
4.3
31%
|Гамма
2.02 119%
2.34 103%
2.35 102%
2.18 110%
2.04 118%
2.15 112%
2.31 104%
|CCT
5950 109%
7082 92%
6360 102%
6172 105%
6277 104%
7101 92%
6529 100%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
55.96
53.8
-4%
63
13%
61.56
10%
39.62
-29%
62.52
12%
55.46
-1%
|Color Space (Percent of sRGB)
85.77
82.7
-4%
95
11%
94.88
11%
61.44
-28%
96.71
13%
84.77
-1%
|Среднее значение
3% / 4%
9% / 8%
-3% / -3%
-9% / -11%
2% / 1%
10% / 3%
* ... меньше = лучше
При заводских настройках, мы замерили сравнительно большие отклонения sRGB. Среднее отклонение DeltaE-2000 в 6.2 (оттенки серого) и 5.5 (цвета, до 9); предыдущая модель в этом плане показывала лучшие результаты. При оттенках серого заметна небольшая желтоватость, в сочетании с тёплой цветовой температурой.
Калибровка нашим спектрофотомером X-Rite i1Pro 2 в особенности улучшила отображение оттенков серого. Среднее отклонение DeltaE-2000 упало до всего лишь 0.6 – такой разницы человеческий глаз вряд ли заметит. Отображение цветов также улучшилось, значение упало до менее 3, хотя и встречались отдельные всплески до 4-5. В любом случае, цветовая температура и баланс RGB существенно улучшились (желтоватость ушла), так что определённо стоит выполнить калибровку, или попробовать наш профиль icm (ссылка чуть выше).
В плане отображения цветов ничего не изменилось: 85% sRGB и 56% AdobeRGB продолжает быть лучше, чем у FHD-матрицы ThinkPad T470, но WQHD экраны новых T470s или 2016 X1 Carbon всё равно немного лучше. Для офисной работы точность отображения цветов не так уж и важна, зато профессионально работающим с фотографией или полиграфией стоит подождать модели с матрицей WQHD, или при необходимости высокой точности цветов использовать внешний монитор.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|31.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18.8 ms стадия 1
|↘ 12.8 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 79% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|41.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20.4 ms стадия 1
|↘ 21.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 47% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.3 миллисек.)
Мы воспользовались хорошей погодой и сделали несколько снимков на открытом воздухе, симулировав худший сценарий из возможного – поместив ноутбук напрямую под солнечные лучи. Благодаря высокой яркости экрана X1 Carbon 2017, которая не уменьшается при работе от аккумулятора, а также матовой поверхности и высокому контрасту экрана, ноутбук вполне с этим справился. Следует избегать прямых отражений источников света, хотя изображение будет вполне читаемым даже при ярком освещении (возможно, потребуется лишь отрегулировать угол экрана). Технология IPS обеспечивает широкие углы обзора.
5 | Производительность
Неудивительно, что такой компактный ноутбук не в состоянии заменить полноценную мобильную рабочую станцию. Для семейства ThinkPad X1 Carbon Lenovo продолжает использовать современные низковольтные процессоры Kaby-Lake ULV, которые сегодня используются даже в некоторых 15-дюймовых бизнес-ноутбуках. В комбинации с твердотельными дисками (т.к. возможности использования обычных не предусмотрено) получается вполне мощный и производительный ноутбук для большинства деловых задач. Можно выбрать конфигурации либо с 8, либо с 16 ГБ памяти LPDDR3-RAM (работает в двойном режиме). Дискретных видеоадаптеров в этой линейке не предусмотрено, так что видеоадаптер всегда интегрированный.
Процессор – ULV i7 25 Вт
В ThinkPad X1 Carbon 2017 используются двухъядерные процессоры Intel i5/i7 семейства Kaby Lake. В нашей конфигурации был Core i7-7500U, второй по мощи низковольтный (ULV) процессор с нормой тепловыделения 25 Вт. Он работает на максимальной частоте 3.5 ГГц (для обоих ядер). Также поддерживается Hyper Threading (так что процессор может одновременно обрабатывать 4 потока).
ThinkPad X1 Carbon 2017 не особо отличается от других ThinkPad 2017 года, которые мы успели протестировать: стабильное энергопотребление до 25 Вт, и довольно консервативный температурный режим до 75 °C. Наш Core i7-7500U смог достичь температурного предела: максимальная частота в 3.5 ГГц падает до ~3.3-3.4 ГГц после прохода 50% теста Cinebench R15 Multi Test, что вызвано перегревом. Это значит, что при интенсивной (максимальной) нагрузке в течение продолжительного времени на полную производительность рассчитывать не приходится – для обычного кратковременного использования, турбо режим работает вполне нормально.
Результаты теста CB Multi практически на уровне с (в теории) более быстрым i7-7600U из ThinkPad T470s. Процессор i7-7600U, который доступен также в X1 Carbon 2017, в работе скорее всего покажет такие же минусы, как и в случае T470s.
Мы протестировали производительность процессора, нагрузив его циклическим тестом Cinebench R15 Multi Test. Результаты не очень хорошие, т.к. частоты заметно падают уже на втором проходе. На третьем, частоты варьируются в диапазоне 2.9-3.2 ГГц, что даёт результат в 324 пунктов – это даже немного меньше, чем у вполне обычного Core i5-7200U из ThinkPad T470, которому удаётся выдерживать максимальную частоту 3.1 GHz.
Если не получится воспользоваться более высокой частотой этих двух процессоров Core i7, то стоит выбрать Core i5, потому что это также обеспечит меньший нагрев. Мы скоро протестируем конфигурацию X1 Carbon с Core i5, и посмотрим, насколько отличаются результаты.
При работе от аккумулятора, частота процессора не снижается.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel Core i7-7600U
|
162 Points ∼100% +13%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
|
143 Points ∼88%
|Fujitsu LifeBook U747
Intel Core i5-7200U
|
130 Points ∼80% -9%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel Core i7-6500U
|
128 Points ∼79% -10%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Intel Core i5-7200U
|
126 Points ∼78% -12%
|HP EliteBook Folio 1040 G3
Intel Core i5-6300U
|
124 Points ∼77% -13%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel Core i7-7600U
|
368 Points ∼100% +2%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
|
360 Points ∼98%
|Fujitsu LifeBook U747
Intel Core i5-7200U
|
331 Points ∼90% -8%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Intel Core i5-7200U
|
326 Points ∼89% -9%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel Core i7-6500U
|
310 Points ∼84% -14%
|HP EliteBook Folio 1040 G3
Intel Core i5-6300U
|
303 Points ∼82% -16%
Хранение данных – Samsung PM961 NVMe
В этот компактный корпус поместился только один вариант дисков – твердотельный, формата M.2 2280. По крайней мере, к нему подведены 4 линии шины PCIe-x4, так что производительность быстрых дисков с интерфейсом NVMe можно будет использовать по полной программе. Это же верно для диска PM961 SSD от Samsung размером 512 ГБ (из которых доступно 454 ГБ после установки Windows 10). Тесты AS SSD и CrystalDiskMark показали очень хорошие скорости – после установки нового драйвера Samsung NVM-Express (2.1). Это значит, что производительность диска ничем не ограничена, и менять его нет необходимости – если только не нужна большая ёмкость.
Кстати: Lenovo утверждает, что в свободный слот M.2 2242 (для сотового модема WWAN) нельзя установить дополнительный твердотельный диск.
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Samsung PM961 NVMe MZVLW512
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0)
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|HP EliteBook Folio 1040 G3
Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e
|Fujitsu LifeBook U747
Samsung MZYTY256HDHP
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Samsung PM961 NVMe MZVLW512
|CrystalDiskMark 3.0
2%
-59%
-0%
-54%
-18%
|Write 4k QD32
495.6
532.8
8%
279.2
-44%
376.7
-24%
249.7
-50%
425.4
-14%
|Read 4k QD32
601.2
629.8
5%
339.6
-44%
559.2
-7%
399.1
-34%
496.2
-17%
|Write 4k
172.2
167.4
-3%
86.48
-50%
159.9
-7%
87.8
-49%
134.6
-22%
|Read 4k
60.97
53.15
-13%
34.05
-44%
53.26
-13%
35.73
-41%
55.46
-9%
|Write 512
1098
1064
-3%
304.2
-72%
1244
13%
283.4
-74%
861.6
-22%
|Read 512
814
832.3
2%
299.5
-63%
1252
54%
396.7
-51%
810.6
0%
|Write Seq
1383
1666
20%
308.1
-78%
1265
-9%
497.8
-64%
1076
-22%
|Read Seq
1827
1760
-4%
439.3
-76%
1649
-10%
504
-72%
1155
-37%
Видеоадаптер – HD Graphics 620
Мы уже протестировали встроенный видеоадаптер Intel HD Graphics 620 довольно большое число раз. Максимальная частота в 1050 МГц в сочетании с Core i7 и двухканальным режимом работы памяти гарантирует, что видеоадаптер сможет полностью использовать свой потенциал. Для повседневных задач его производительности более, чем достаточно – включая проигрывание фильмов высокого разрешения. Производительный видео декодер может даже обеспечить редактирование видео контента (если приложение поддерживает технологию Intel Quick Sync).
Видеоадаптер HD Graphics 620 из более мощного процессора Core i7-7600U (ThinkPad T470s) в тестах немного быстрее (7-8%), но в случае работающего на более низкой частоте Core i5-7200U и одноканальным режимом памяти, разница становится больше. В зависимости от теста, дополнительная пропускная способность памяти обеспечит рост производительности в 15-35%. Дискретный видеоадаптер, вроде Nvidia GeForce 940MX, который сейчас часто встречается в ряде бизнес-ноутбуков, примерно на 60% быстрее.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-7200U
|
2556 Points ∼100% +56%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7600U
|
1777 Points ∼70% +8%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1641 Points ∼64%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1432 Points ∼56% -13%
|Fujitsu LifeBook U747
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1409 Points ∼55% -14%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
1386 Points ∼54% -16%
|HP EliteBook Folio 1040 G3
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6300U
|
1377 Points ∼54% -16%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-7200U
|
1752 Points ∼100% +60%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7600U
|
1176 Points ∼67% +8%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1093 Points ∼62%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
959 Points ∼55% -12%
|HP EliteBook Folio 1040 G3
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6300U
|
900 Points ∼51% -18%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
818 Points ∼47% -25%
|Fujitsu LifeBook U747
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
799 Points ∼46% -27%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7600U
|
9610 Points ∼100% +7%
|Lenovo ThinkPad E470-20H2S00400
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-7200U
|
9501 Points ∼99% +6%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
8971 Points ∼93%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
7516 Points ∼78% -16%
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
6824 Points ∼71% -24%
|Fujitsu LifeBook U747
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
6803 Points ∼71% -24%
|HP EliteBook Folio 1040 G3
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6300U
|
6708 Points ∼70% -25%
|3DMark 11 Performance
|1815 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|69541 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|6738 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|1001 баллов
6 | Нагрев и шум
Нагрев
Более компактный корпус при всём желании не сможет положительно отразиться на нагреве ноутбука. В режиме простоя и лёгких задачах он остается прохладным, но при серьёзной работе довольно сильно нагревается.
На карте распределения температур явно видны 2 области повышенного нагрева – это процессор и система охлаждения, где мы измерили максимальную температуру: до 48 °C в верхней части, и 47 °C снизу. Таким образом, в этих случаях не рекомендуется держать ноутбук на коленях. Вы также ощущите больший нагрев в правой части клавиатуры.
Синтетический нагрузочный тест с помощью Prime95 и FurMark в самом начале выполняется на частоте 2.9-3.0 ГГц (процессор) и 1050 МГц (видеопроцессор), что соответствует энергопотреблению 25 Вт. Кстати, если бы используемые компоненты могли работать на своих максимальных частотах, то суммарное энергопотребление существенно превысило бы 30 Вт. Процессор довольно быстро нагревается до консервативного порога в 75 °C. Тем не менее, в этот момент поверхность ноутбука становится ощутимо горячей - так что надо признать, что порог выбран разумно.
Энергопотребление (и частоты) в течение теста падают. Со временем (15-20 минут) энергопотребление выравнивается на уровне 16-17 Вт: процессор держится на частоте 1.8-1.9 ГГц, а видеопроцессор в районе 750-800 МГц. Тест 3DMark 11, запущенный сразу по выполнении нагрузочного теста, не показал меньшего результата, так что в реальной жизни можно рассчитывать на нормальную производительность без каких-либо ограничений.
8 | Энергопотребление и автономная работа
Время автономной работы
Корпус нового ThinkPad X1 Carbon 2017 стал ещё компактней, чем когда бы то ни было, но Lenovo смогла выжать максимум из доступного пространства – и установить туда аккумулятор большего объёма. Ёмкость литий-полимерного аккумулятора (3 ячейки) теперь составляет 57 Вт⋅ч, что на 5 Вт⋅ч больше – а также является максимальным среди ноутбуков в этом обзоре.
Первые тесты аккумулятора произвели позитивное впечатление. В режиме максимальной нагрузки (план электропитания Высокая производительность, максимальный уровень подсветки, включенные беспроводные модули) ноутбук проработал почти 2 часа – что весьма неплохо, учитывая норму тепловыделения и то, что производительность процессора в автономном режиме остаётся такой же высокой. Наш реалистичный тест чтения веб-сайтов по WiFi при уровне подсветки экрана в 150 Кд/м² (что составило 76% в нашем ноутбуке) и плане электропитания Сбалансированный ноутбук продержался почти 8 часов – что почти на 1 час дольше, чем ближайший конкурент.
ThinkPad X1 Carbon с экраном FHD также показал хорошие результаты в тесте проигрывания видео (фильм Big Buck Bunny, FHD, H.264, 150 Кд/м²). Он выключился только через 12 часов, что опять же на голову впереди конкурентов. Тест Battery Eater Reader Test на минимальной яркости, плане Экономия энергии, выключенными беспроводными адаптерами) проработал целый 21 час.
Для будущих конфигураций с экранами WQHD (планируются в середине 2017 года) мы ожидаем меньшее время автономной работы, т.к. эти матрицы потребляют больше энергии.
Поддерживается технология быстрой зарядки RapidCharge, и используется блок питания номиналом 65 Вт с разъёмом USB-C. В рекламе Lenovo утверждается, что ноутбук заряжается до 80% всего лишь за 1 час. Нашему экземпляру требовалось чуть больше времени – за 1 час он зарядился до 75%. Интересно, что на оставшиеся 15% уходит куча времени (на полную зарядку ушло 2 часа 20 минут).
|Без нагрузки
|20час. 52мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|8час. 16мин.
|1080p-видео
|11час. 51мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 50мин.
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620, 57 Вт⋅ч, 1920x1080
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB003RGE
6500U, HD Graphics 520, 52 Вт⋅ч, 2560x1440
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
7600U, HD Graphics 620, 51 Вт⋅ч, 2560x1440
|Lenovo ThinkPad T470-20HD002HGE
7200U, HD Graphics 620, 48 Вт⋅ч, 1920x1080
|Fujitsu LifeBook U747
7200U, HD Graphics 620, 50 Вт⋅ч, 1920x1080
|HP EliteBook Folio 1040 G3
6300U, HD Graphics 520, 45.6 Вт⋅ч, 2560x1440
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 20FB-005XUS
6300U, HD Graphics 520, 52 Вт⋅ч, 1920x1080
|Время работы
-12%
-22%
-8%
-13%
-24%
-3%
|Нагрузка и 100% яркости
110
115
5%
93
-15%
110
0%
117
6%
131
19%
123
12%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
496
429
-14%
417
-16%
438
-12%
430
-13%
309
-38%
411
-17%
|Воспр. видео H.264
711
510
-28%
454
-36%
623
-12%
490
-31%
339
-52%
Предварительный вердикт
Наши предварительные впечатления от нового ThinkPad X1 Carbon практически полностью положительные. Корпус даже более компактный, чем раньше, но без ущерба стабильности. Экран на уровне предшественника - с матовым покрытием, довольно яркий, и не использует ШИМ/PWM. Разумеется, для этой диагонали мы видели матрицы и получше, но уже давно известно, что экраны не являются сильной стороной ноутбуков Lenovo.
X1 Carbon также соблюдает весьма консервативный режим нагрева процессора до 75 °C, но при этом "маленькому" Core i7 всё равно удаётся полноценно обеспечивать работу в режиме Turbo - и производительность при работе от аккумулятора не снижается. Вначале вентилятор охлаждения был хорошо слышен, но его алгоритм улучили в обновлении BIOS - версии 1.15. Под нагрузкой вентилятор, разумеется, довольно быстро разгоняется (что неудивительно при таких маленьких габаритах корпуса), но полностью выключается при слабых нагрузках.
Нам совершенно не понравился адаптер карт памяти microSD (и его расположение сзади корпуса), а также ограничения по поддержке адаптера беспроводных сетей. X1 Carbon не бывает "WWAN-ready"; в нём либо есть 4G модем из коробки, либо мобильные сети не поддерживаются вообще (в таких конфигурациях нет необходимых антенн).
Мы дополним обзор в ближайшие несколько дней.