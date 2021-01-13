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CES 2021 | Игровой Lenovo Legion 5 Pro готов порадовать тех, кто любит белые ноутбуки

Само собой, новинку оснастили свежайшими процессорами Ryzen пятитысячной серии
Alex Alderson, 🇺🇸
Windows игры и всё связанное с ними видеокарты GeForce ноутбуки
Изображение: Lenovo)
Изображение: Lenovo)
Изображение: Lenovo)
Изображение: Lenovo)
Изображение: Lenovo)
Изображение: Lenovo)
Изображение: Lenovo)
Изображение: Lenovo)
Изображение: Lenovo)

Новые игровые ноутбуки Legion 5 Pro 16 используют ровно те компоненты, которые ожидаются от мощного ноутбука в 2021 году - видеокарты Nvidia RTX 3000 и процессоры Ryzen 5000. Но возможно и появление сборок с видеокартами Nvidia GTX. Так или иначе, новинки попадут в продажу в марте с ориентировочной ценой, сильно превышающей тысячу евро.

Одной из особенностей новинок является цвет корпуса. Эти Legion можно будет купить не только в тёмном окрасе, но и в светлом. В плане экрана нам предлагают 16-дюймовые матрицы IPS в соотношении 16:10. Судя по списку характеристик Legion 5 Pro 16ACH, покупателю предлагается выбор между двумя дисплеями. Один из них обеспечит поддержку HDR плюс увеличенные яркость, цветовой охват. Другой - увеличенную частоту обновления.

Производитель не стал экономить на количестве портов USB. (Хотя только два USB типоразмера C соответствуют стандарту USB 3.2 Gen 2, остальные USB сделали спецификацией попроще.) Клавиатура, в зависимости от конфигурации, будет подсвечиваться сплошным белым либо сплошным синим цветом, но будут и конфигурации с подсветкой RGB, разбитой на четыре зоны.

Вес ноутбука не порадует любителей максимальной портативности: Почти 2.5 килограмма, и это без адаптера сетевого питания!

Характеристики (Изображение: Lenovo)
Характеристики (Изображение: Lenovo)

Источник(и)

Lenovo

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Alex Alderson, 2021-01-13 (Update: 2021-01-14)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 