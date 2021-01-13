CES 2021 | Игровой Lenovo Legion 5 Pro готов порадовать тех, кто любит белые ноутбуки
Новые игровые ноутбуки Legion 5 Pro 16 используют ровно те компоненты, которые ожидаются от мощного ноутбука в 2021 году - видеокарты Nvidia RTX 3000 и процессоры Ryzen 5000. Но возможно и появление сборок с видеокартами Nvidia GTX. Так или иначе, новинки попадут в продажу в марте с ориентировочной ценой, сильно превышающей тысячу евро.
Одной из особенностей новинок является цвет корпуса. Эти Legion можно будет купить не только в тёмном окрасе, но и в светлом. В плане экрана нам предлагают 16-дюймовые матрицы IPS в соотношении 16:10. Судя по списку характеристик Legion 5 Pro 16ACH, покупателю предлагается выбор между двумя дисплеями. Один из них обеспечит поддержку HDR плюс увеличенные яркость, цветовой охват. Другой - увеличенную частоту обновления.
Производитель не стал экономить на количестве портов USB. (Хотя только два USB типоразмера C соответствуют стандарту USB 3.2 Gen 2, остальные USB сделали спецификацией попроще.) Клавиатура, в зависимости от конфигурации, будет подсвечиваться сплошным белым либо сплошным синим цветом, но будут и конфигурации с подсветкой RGB, разбитой на четыре зоны.
Вес ноутбука не порадует любителей максимальной портативности: Почти 2.5 килограмма, и это без адаптера сетевого питания!
Источник(и)
Lenovo