CES 2021 | Asus ROG Strix G15 и G17: процессоры AMD Zen 3, видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070, 300-Гц дисплеи и многое другое
Не желая упускать важный момент - выставку CES 2021 - Asus решила представить новые модели игровых ноутбуков, помимо обновленных существующих. Новые Asus ROG Strix G15 и Strix G17 представляют собой несколько упрощенные и более доступные версии топовых моделей Asus ROG Strix Scar. Несмотря на удешевление, начинка у моделей очень и очень мощная за счет использования новейших процессоров от AMD. ROG Strix G15 выйдет в продажу в течении первого квартала 2021 года по цене от €999 ($1215), в то время как G17 будет несколько дороже - от €1599 ($1945).
Отличаются Asus ROG Strix G15 и Strix G17 только диагональю - все остальные аппаратные характеристики у них идентичные. В принципе, из названий сразу понятно, что первая модель получила 15.6-дюймов дисплей, тогда как вторая - 17.3-дюймовый. Однако, для каждого из ноутбуков доступны два варианта дисплеев: FHD с частотой 300 Гц и WQHD (2560 x 1080 пикселей) с частотой 165 Гц. Время отклика у обеих матриц заявлено на уровне 3 мс.
В качестве процессоров Asus ROG Strix G15 и Strix G17 могут использовать AMD Ryzen 9 5900HX, Ryzen 7 5800H, Ryzen 5 5600H и, как ни странно, прошлогодний AMD Ryzen 7 4800H. Выбор видеокарт скудный - всего две модели Nvidia: GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060. Максимальный объем ОЗУ по заводу у обеих моделей составляет 32 ГБ, а емкость установленных NVMe SSD - 2 ТБ.
Набор портов включает три USB Type-A (Gen1), один USB Type-C (Gen2) с поддержкой зарядки и видеовыхода, полноразмерный HDMI 2.0b и комбинированный аудиоразъем. Обе модели имеют батарею емкостью 90 Вт⋅ч с поддержкой 100-Вт зарядки USB Power Delivery. Мощность комплектного адаптера питания составляет 240 Вт.
Источник(и)
ASUS