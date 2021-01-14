CES 2021 | Asus выбрала AMD Ryzen 9 5900HX вместо Intel Comet Lake-H для обновленного ROG Strix Scar 17. Также на борту жидкий металл и RTX 3080
Прошлогодний Asus ROG Strix Scar 17 был основан на Core i9-10980HK и Nvidia GeForce RTX 2080 Super. В целом, модель могла похвастаться хорошей производительностью, но при этом шумела сильнее своих предшественников. В этому году компания Asus решила перейти на процессоры AMD и мобильные видеокарты Nvidia Ampere.
Asus позиционирует ROG Strix Scar 17, как ноутбук для киберспортивных соревнований. Аппарат получил 17.3-дюймовый дисплей с частотой 360 Гц и временем отклика 3 мс. Благодаря ему - по заявлениям Asus - задержки отображения каждого кадра снизились на 33% по сравнению с 240 Гц дисплеями. Тем не менее, ноутбук также доступен с QHD (2K) дисплеем с частотой 165 Гц. Дополнительно производитель сообщает, что все ноутбуки линейки Strix 2021 года выпуска поддерживают технологию адаптивной синхронизации для минимизации разрывов кадров.
В Asus также сообщают, что в Scar 17 установлена мобильная RTX 3080 со 115-Вт TDP, а также дополнительными 15 Вт сверху, которые может обеспечить технология Dynamic Boost. Что сказать о процессоре? Asus использовала старший чип AMD Zen 3 Ryzen 5900HX Cezanne, который имеет 8 физических ядер и способен обрабатывать 16 потоков одновременно. Производитель сообщает, что при одновременной нагрузке на процессор и видеокарту, процессор сможет стабильно потреблять 54 Вт на протяжении длительного времени, а также 80 Вт при простое видеокарты. Как бы там ни было, Ryzen 9 5900HX является разблокированным процессором, так что ничто не мешает пользователям заняться разгоном.
Максимальный объем ОЗУ составляет 64 ГБ DDR4-3200 (двухканальный режим), на материнской плате ноутбука имеется два слота M.2 для NVMe SSD; поддерживается RAID 0. У Scar 17 также есть крышка на днище корпуса, которая обеспечивает быстрый доступ ко многим компонентам.
Еще одним нововведением являются оптомеханические переключатели, которые теперь используются в клавиатуре: производитель заявляет, что время отклика у них составляет всего 0.2 мс, глубина хода 1.9 мм, а ресурс - 100 миллионов нажатий.
За питание ноутбука отвечает батарея емкостью 90 Вт⋅ч. По данным Asus, время автономной работы достигает 12.2 часов при веб-браузинге. Вернулся и ключ-метка ROG Keystone II, который может использоваться для запуска приложений или разблокировки скрытого раздела на диске.
В продаже Asus ROG Strix Scar 17 появится в первом квартале 2021 в США. Стоимость и сроки появления в других регионах будут объявлены позже.
Источник(и)
Asus