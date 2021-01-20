Слухи: Intel и Nvidia заключили секретное соглашение, чтобы оттолкнуть покупателя от мобильных Ryzen 4000
Ноутбуки с мобильными AMD Ryzen 4000 поставлялись лишь со слабыми видеокартами Nvidia. Это происходило весь 2020 год. В то же время процессоры Intel девятитысячной и десятитысячной серий, несмотря на все их проблемы, без всяких проблем устанавливались в ноутбуки с RTX 2080 и RTX 2080 Super. Это - факты.
И вот польский портал PurePC утверждает, что тайное соглашение между Intel и Nvidia стало прямой причиной этого. Если верить новости, о существовании соглашения рассказал собственный источник в одной из компаний, выпускающих ноутбуки. Производителям ноутбуков было прямо приказано ставить в ноутбуки с AMD видеокарты не мощнеее RTX 2060.
Слух выглядит правдоподобно и накладывается на десятки слухов, а то и фактов, из прошлых лет. Intel десятилетиями заключает негласные соглашения с производителями компьютеров и ноутбуков, стараясь ухудшить позиции AMD. Со своей стороны, Nvidia буквально держит за глотку многих популярных блогеров и обзорщиков, выставляя тем требования - с какими видеокартами AMD сравнивать конкретную видеокарту GeForce, как оформить кадр при создании видеоролика (обязательно наличие видеокарт Nvidia и коробок от них на заднем плане). И так далее. В противном случае те перестают получать бесплатные образцы для тестирования.
Слабое оправдание, с которым выступили производители ноутбуков в прошлом году - нехватка пропускной способности. Мол, процессоры AMD готовы предоставить не более 8 линий PCIe 3.0 для видеокарты и топовым моделям RTX 2000 этого мало. Этот аргумент неприятно пахнет по нескольким причинам.
- Во-первых, многие блогеры за прошедшие годы проводили тестирование док-станций с внешней видеокартой, и каждый раз обнаруживали, что при достаточной мощи процессора четырёх и даже двух линий PCIe 3.0 совершенно достаточно для функционирования любой современной видеокарты. Отличие от прямого подключения PCIe 3.0 x16 укладывается буквально в десяток процентов.
- Во-вторых, новые игровые ноутбуки, представленные на днях для нового 2021 года, поставляются с Ryzen 5000 и RTX 3080.... ратботающей на всё тех же восьми линиях PCIe 3.0. Но ведь в прошлом году их, якобы, было недостаточно?
Intel и Nvidia чувствуют угрозу, и это радует. Почти всё второе десятилетие двадцать первого века эти компании пробыли монополистами и брали с покупателя столько, сколько считали нужным. Теперь приходит время расплаты.