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Слухи: Intel и Nvidia заключили секретное соглашение, чтобы оттолкнуть покупателя от мобильных Ryzen 4000

Intel снова взялась за своё, но теперь вместе с Nvidia (Изображение: WCCFTech)
Игровые ноутбуки с процессорами AMD в 2020 году оснащались не более, чем RTX 2060. Охотники за RTX 2080 Super вынуждены были купить ноутбук с процессором Intel. Польские источники утверждают, всё было предусмотрено в закулисном соглашении
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Ноутбуки с мобильными AMD Ryzen 4000 поставлялись лишь со слабыми видеокартами Nvidia. Это происходило весь 2020 год. В то же время процессоры Intel девятитысячной и десятитысячной серий, несмотря на все их проблемы, без всяких проблем устанавливались в ноутбуки с RTX 2080 и RTX 2080 Super. Это - факты.

И вот польский портал PurePC утверждает, что тайное соглашение между Intel и Nvidia стало прямой причиной этого. Если верить новости, о существовании соглашения рассказал собственный источник в одной из компаний, выпускающих ноутбуки. Производителям ноутбуков было прямо приказано ставить в ноутбуки с AMD видеокарты не мощнеее RTX 2060.

Слух выглядит правдоподобно и накладывается на десятки слухов, а то и фактов, из прошлых лет. Intel десятилетиями заключает негласные соглашения с производителями компьютеров и ноутбуков, стараясь ухудшить позиции AMD. Со своей стороны, Nvidia буквально держит за глотку многих популярных блогеров и обзорщиков, выставляя тем требования - с какими видеокартами AMD сравнивать конкретную видеокарту GeForce, как оформить кадр при создании видеоролика (обязательно наличие видеокарт Nvidia и коробок от них на заднем плане). И так далее. В противном случае те перестают получать бесплатные образцы для тестирования.

Слабое оправдание, с которым выступили производители ноутбуков в прошлом году - нехватка пропускной способности. Мол, процессоры AMD готовы предоставить не более 8 линий PCIe 3.0 для видеокарты и топовым моделям RTX 2000 этого мало. Этот аргумент неприятно пахнет по нескольким причинам.

  • Во-первых, многие блогеры за прошедшие годы проводили тестирование док-станций с внешней видеокартой, и каждый раз обнаруживали, что при достаточной мощи процессора четырёх и даже двух линий PCIe 3.0 совершенно достаточно для функционирования любой современной видеокарты. Отличие от прямого подключения PCIe 3.0 x16 укладывается буквально в десяток процентов.
  • Во-вторых, новые игровые ноутбуки, представленные на днях для нового 2021 года, поставляются с Ryzen 5000 и RTX 3080.... ратботающей на всё тех же восьми линиях PCIe 3.0. Но ведь в прошлом году их, якобы, было недостаточно?

Intel и Nvidia чувствуют угрозу, и это радует. Почти всё второе десятилетие двадцать первого века эти компании пробыли монополистами и брали с покупателя столько, сколько считали нужным. Теперь приходит время расплаты.

Источник(и)

PurePC

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Bogdan Solca, 2021-01-20 (Update: 2021-01-20)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 