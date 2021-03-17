Intel официально представила настольные процессоры 11 поколения Rocket Lake
Утечек о процессорах Intel Rocket Lake-S за последние месяцы в Интернете было очень много. Первые результаты тестов Rocket Lake-S довольно неоднозначные, но, как бы там ни было, пока что это лучшее, что может предложить Intel в борьбе с AMD. Последней недавно удалось достигнуть невиданных высот - превзойти Intel по одноядерной и игровой производительности.
Помимо наименования моделей и их характеристик, Intel также подробно рассказала о новых технологиях, используемых в Rocket Lake-S. На этот раз чипмейкер решил не соревноваться с AMD по количеству ядер, а сконцентрироваться на улучшении производительности ядер, встроенной графики и ускорении ИИ-алгоритмов.
Архитектура Cypress Cove и чипсеты 500-й серии
Как уже упоминалось выше, семейство процессоров Rocket Lake базируется на новой микроархитектуре ядер Cypress Cove, которая по сути представляет собой имплементацию 10-нм Sunny Cove из Ice Lake, адаптированную под отлаженный 14-нм техпроцесс. Столь необычное решение Intel ограничило максимальное количество ядер в кристаллах новых процессоров до 8 штук (соответственно, 16 потоков - максимум). Встроенная графика вновь получила название UHD Graphics (UHD Graphics 750 и UHD Graphics 730), но при этом основана на новой архитектуре Gen 12 Xe-LP и имеет 32 вычислительных блока (EU).
Процессоры Rocket Lake также получили 20 линий PCIe Gen4 (и еще 24 чипсетных линии) и поддержку оперативной памяти DDR4-3200. Intel также сообщает о нативной поддержке Resizeable BAR, а также расширенных возможностях разгона.
Процессоры будут подключаться к новым чипсетам 500-й серии через 8 линий DMI Gen 3 (только для процессоров 11 поколения). Кроме того, новые чипсеты получили поддержку USB 3.2 Gen 2x2, встроенный контроллер Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4, а также обратную совместимость с процессорами 10 поколения Comet Lake.
Производительность в играх и приложениях
Согласно Intel, Core i9-11900K превосходит Core i9-10900K и Ryzen 9 5900X в играх при 1080p на высоких настройках (были продемонстрированы слайды с замерами производительности в некоторых играх). Для тех, кто хочет сэкономить, наилучшим вариантом, по мнению компании, будет Core i5-11600K.
Intel также продемонстрировала производительность Core i9-11900K и Core i5-11600K в различных специализированных приложениях для обработки контента. При этом, некоторые из продемонстрированных приложений и ранее были известны тем, что лучше работали именно на процессорах Intel. Как бы там ни было, реальную производительность новых процессоров можно будет оценивать только после независимых тестов, провести которые мы сможем только в конце марта.
Улучшенный разгон
Для Rocket Lake теперь доступен разгон оперативной памяти на всех чипсетах 500-й серии. Добавлена возможность задать отдельный офсет при выполнении инструкций AVX2 и AVX-512, либо вообще отключить их в целях снижения энергопотребления. Кроме того, теперь доступно включение/отключение Hyperthreading для каждого отдельного ядра и возможность настройки BCLK.
Дополнительно производитель изменил соотношение частоты встроенного контроллера памяти Rocket Lake и частоты оперативной памяти: ранее это соотношение было 1:1, но теперь у многих процессоров линейки будет использоваться 2:1 по умолчанию. Такая конфигурация дает возможность установки более высокой частоты оперативной памяти, но реальная производительность от этого пострадает. К счастью, с большой вероятностью данное соотношение без проблем можно будет переключить в BIOS материнской платы.
Дополнительно уточняется, что память DDR4-2933 будет работать в режиме 1:1 по умолчанию на всех процессорах, а DDR4-3200 в режиме 1:1 по умолчанию будет работать только на Core i9-11900K/KF.
Модельный ряд, стоимость
Всего Intel анонсировала 30 моделей процессоров, но только 19 из них принадлежат к 11 поколению - 11 других являются обновленными чипами 10 поколения. В целом, модельный ряд кажется перегруженным, но с другой стороны разница в цене между моделями существенная. Предусмотрено целых пять вариантов Core i9 и Core i7, которые отличаются индексами в наименовании:
- K - разблокированный множитель, встроенная графика Xe, 125 Вт
- KF - разблокированный множитель, без встроенной графики, 125 Вт
- без индекса "K" - заблокированный множитель, встроенная графика Xe, 65 Вт
- F - заблокированный множитель, без встроенной графики, 65 Вт
- T - заблокированный множитель, встроенная графика Xe, 35 Вт
Стоит отметить, что Core i5-11600 не существует в версии с индексом "F", а Core i5-11400 существует только в обычной версии и с индексами "F" и "T".
Как можно видеть по таблице, Core i3 11 поколения Intel и вовсе не выпустили. Судя по всему, чипмейкер решил, что проще будет взять предыдущие процессоры Comet Lake с четырьмя ядрами и поднять им частоты на 100 МГц. Логика в этом действительно есть, ведь в ином случае пришлось бы еще отдельно разрабатывать версию чипов новой архитектуры с четырьмя, а не восемью ядрами, на что ушло бы драгоценное время и средства. В итоге, в представленной Intel таблице мы видим, что Core i3 и Pentium Gold - это обновленные чипы 10 поколения, которые, по сути, являются в очередной раз перевыпущенными Skylake.
Учитывая то, как хорошо себя показали новые процессоры от AMD, ключевым фактором успеха для нового поколения Intel является рекомендуемая стоимость.
Возглавляющий настольную линейку 11 поколения Core i9-11900K оценен производителем в $539. Правда, оглашенная цена действительна только для производителей OEM-систем, а значит в рознице процессор будет чуть дороже. То есть, Core i9-11900K будет примерно на $100 дороже своего конкурента - AMD Ryzen 7 5800X. В Intel повышенную стоимость Core i9-11900K оправдывают более высокой игровой производительностью, улучшенной встроенной графикой и поддержкой инструкций AVX-512.
Интересно то, что и Rocket Lake-S и Zen 3, вероятно, станут последними процессорами, совместимыми с текущими платформами Intel и AMD. С учетом текущих проблем с поставками электроники в мире, выбор пользователей в большей степени будет определяться не характеристиками процессоров, а доступностью на рынке - что будет в продаже, то покупатели и возьмут.
В продажу Intel Rocket Lake-S официально поступают 30 марта и именно в этот день будет снято эмбарго на публикацию тестов производительности.
Источник(и)
Intel