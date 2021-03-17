Intel официально представила настольные процессоры 11 поколения Rocket Lake

Intel представила линейку процессоров 11 поколения Rocket Lake-S с улучшенным показателем IPC, продвинутым разгоном и поддержкой ИИ. Новые процессоры основаны на архитектуре Cypress Cove; в линейке насчитывается 19 моделей, старшей из которых является Core i9-11900K. При этом, Core i9, Core i7 и Core i5 действительно принадлежат к 11 поколению, а вот Core i3 и Pentium - это обновленное 10 поколение Comet Lake.

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Утечек о процессорах Intel Rocket Lake-S за последние месяцы в Интернете было очень много. Первые результаты тестов Rocket Lake-S довольно неоднозначные, но, как бы там ни было, пока что это лучшее, что может предложить Intel в борьбе с AMD. Последней недавно удалось достигнуть невиданных высот - превзойти Intel по одноядерной и игровой производительности.

Помимо наименования моделей и их характеристик, Intel также подробно рассказала о новых технологиях, используемых в Rocket Lake-S. На этот раз чипмейкер решил не соревноваться с AMD по количеству ядер, а сконцентрироваться на улучшении производительности ядер, встроенной графики и ускорении ИИ-алгоритмов.