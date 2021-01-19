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Судя по первым утечкам, у Intel Core i7-11375H неплохая одноядерная производительность: на 19% выше, чем у Core i7-10750H

Intel Core i7-11375H из семейства Tiger Lake H-35 получит прибавку одноядерной производительности (Изображение: Intel)
Intel Core i7-11375H из семейства Tiger Lake H-35 получит прибавку одноядерной производительности (Изображение: Intel)
В сеть попали тесты одноядерной производительности грядущего процессора Intel Core i7-11375H Special Edition, который был установлен в ноутбуке Asus TUF Dash F15. Судя по цифрам, новый чип будет заметно превосходить Core i7-10750H и AMD Ryzen 7 4800HS в однопотоке. Пока упомянутый ноутбук не вышел в продажу, данные тесты остаются неподтвержденными, однако результаты в целом гармонируют с заявлениями Intel на презентации Tiger Lake-H35 в рамках CES 2021
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
AMD ноутбуки Tiger Lake

Компания Intel анонсировала Core i7-11375H Special Edition семейства Tiger Lake-H35 на выставке CES 2021, где также фигурировали ноутбуки различных производителей на основе новых чипов: MSI Stealth 15, Asus TUF Dash F15 и другие. Теперь же в Сети оказались первые результаты тестов Core i7-11375H, который, как предполагается, был установлен в Asus TUF Dash F15.

Результаты однопоточных тестов Core i7-11375H в Cinebench R15 и R20 в Сети обнаружил пользователь Twitter под ником @9550pro. На приведенных скриншотах проводится сравнение нового процессора с Core i7-10750H

Если верить данным из утечки, грядущий Core i7-11375H выдает 236 баллов в однопоточном тесте Cinebench R15 и 605 баллов в однопоточном тесте Cinebench R20. Эти оценки на 11% и 19% выше, чем у Core i7-10750H. Также, Core i7-11375H набрал на 23% больше баллов по сравнению с Core i7-10750H в известном китайском бенчмарке Master Lu CPU benchmark (перевод с китайского на скриншотах).

Если приведенные данные верны, то одноядерная производительность Core i7-11375H заметно выше, чем у AMD Ryzen 7 4800HS, который также имеет 35-Вт TDP. Если взять производительность Ryzen 7 4800HS, которую мы измеряли во время обзора Asus Zephyrus G15 GA502IU, то отставание от Core i7-11375H составит 25.5% в Cinebench R20 и 27% в Cinebench R15 (в однопотоке, естественно).

Во время презентации на CES 2021, представители Intel говорили о "почти 30% превосходстве" Core i7-11375H над Ryzen 7 4800HS и Ryzen 9 4900H в бенчмарке SPECRATE 2017_int_base. Скажем так, после новой утечки заявление Intel кажется более реальным. В любом случае, пока мы не увидим результаты независимых тестов (в т.ч. наших собственных) верить на слово новым данным не стоит.

Как бы там ни было, нам очень интересно взглянуть на то, как Tiger Lake-H35 покажут себя в сравнении с Ryzen 5000 H-серии. Первые независимые результаты тестов должны появится 26 января. https://www.amazon.com/Zephyrus-Gaming-GeForce-Windows-GA502IU-ES76/dp/B0863S8HJ3?tag=nbcnewsnet-20

Первые тесты одноядерной производительности Intel Core i7-11375H Special Edition (Изображение: @9550pro в Twitter)
Первые тесты одноядерной производительности Intel Core i7-11375H Special Edition (Изображение: @9550pro в Twitter)

Источник(и)

@9550pro в Twitter, JD.com

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 01 > Судя по первым утечкам, у Intel Core i7-11375H неплохая одноядерная производительность: на 19% выше, чем у Core i7-10750H
Vaidyanathan Subramaniam, 2021-01-19 (Update: 2021-01-19)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.

 