Судя по первым утечкам, у Intel Core i7-11375H неплохая одноядерная производительность: на 19% выше, чем у Core i7-10750H

В сеть попали тесты одноядерной производительности грядущего процессора Intel Core i7-11375H Special Edition, который был установлен в ноутбуке Asus TUF Dash F15. Судя по цифрам, новый чип будет заметно превосходить Core i7-10750H и AMD Ryzen 7 4800HS в однопотоке. Пока упомянутый ноутбук не вышел в продажу, данные тесты остаются неподтвержденными, однако результаты в целом гармонируют с заявлениями Intel на презентации Tiger Lake-H35 в рамках CES 2021

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Компания Intel анонсировала Core i7-11375H Special Edition семейства Tiger Lake-H35 на выставке CES 2021, где также фигурировали ноутбуки различных производителей на основе новых чипов: MSI Stealth 15, Asus TUF Dash F15 и другие. Теперь же в Сети оказались первые результаты тестов Core i7-11375H, который, как предполагается, был установлен в Asus TUF Dash F15.

Результаты однопоточных тестов Core i7-11375H в Cinebench R15 и R20 в Сети обнаружил пользователь Twitter под ником @9550pro. На приведенных скриншотах проводится сравнение нового процессора с Core i7-10750H.

Если верить данным из утечки, грядущий Core i7-11375H выдает 236 баллов в однопоточном тесте Cinebench R15 и 605 баллов в однопоточном тесте Cinebench R20. Эти оценки на 11% и 19% выше, чем у Core i7-10750H. Также, Core i7-11375H набрал на 23% больше баллов по сравнению с Core i7-10750H в известном китайском бенчмарке Master Lu CPU benchmark (перевод с китайского на скриншотах).

Если приведенные данные верны, то одноядерная производительность Core i7-11375H заметно выше, чем у AMD Ryzen 7 4800HS, который также имеет 35-Вт TDP. Если взять производительность Ryzen 7 4800HS, которую мы измеряли во время обзора Asus Zephyrus G15 GA502IU, то отставание от Core i7-11375H составит 25.5% в Cinebench R20 и 27% в Cinebench R15 (в однопотоке, естественно).

Во время презентации на CES 2021, представители Intel говорили о "почти 30% превосходстве" Core i7-11375H над Ryzen 7 4800HS и Ryzen 9 4900H в бенчмарке SPECRATE 2017_int_base. Скажем так, после новой утечки заявление Intel кажется более реальным. В любом случае, пока мы не увидим результаты независимых тестов (в т.ч. наших собственных) верить на слово новым данным не стоит.

Как бы там ни было, нам очень интересно взглянуть на то, как Tiger Lake-H35 покажут себя в сравнении с Ryzen 5000 H-серии. Первые независимые результаты тестов должны появится 26 января. https://www.amazon.com/Zephyrus-Gaming-GeForce-Windows-GA502IU-ES76/dp/B0863S8HJ3?tag=nbcnewsnet-20