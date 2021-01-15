Intel упаковала видеокарту RTX 2060 в свои новые мини-компьютеры NUC

Новые NUC мало отличаются от прежних моделей внешне, но аппаратную платформу в них обновили до Tiger Lake

П осле изрядной задержки в Intel, наконец, выпустили в продажу свои неттопы NUC на новых процессорах архитектуры Tiger Lake. Несмотря на разнообразие видов, размеров и предназначения новых моделей, во всех них используются процессоры класса энергопотребления U, то есть, 15-28 ватт.

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Компания Simply NUC, собирающая из платформ NUC готовые мини-компьютеры путём оснащения их различными конфигурациями оперативной и постоянной памяти, уже принимает предварительные заказы, и ожидаемый срок выполнения этих заказов - март. А теперь немного подробностей о том, что нам предлагают в этом поколении.

Intel NUC 11 Performance

Эти модели ориентированы на массового пользователя. Их кодовое имя - Panther Canyon, они предлагаются в просто тонком корпусе, в просто толстом корпусе и в толстом с модулем беспроводной зарядки. Толстые корпуса предоставляют возможность установки внутрь накопителей типоразмера 2.5 дюйма, не только M.2. Выбор процессоров представлен Core i3-1115G4, Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7. Внешность будет знакома каждому, кто видел мини-компьютер NUC в прошлом. Положительно отметим разнообразие портов, включая два Thunderbolt 3.

Intel NUC 11 Pro

За кодовым именем Tiger Canyon скрываются модели для профессиональной среды, где важна безопасность данных. В этих NUC будут устанавливаться процессоры Core i5-1145G7 и Core i7-1165G7 с функциями vPro. Корпус доступен в двух типоразмерах.

Intel NUC 11 Enthusiast

За кодовым именем Phantom Canyon скрываются довольно дорогие модели со впечатляющим соотношением производительности на литр объёма корпуса. Речь не только о процессоре - здесь будет встроенная RTX 2060 [очевидно, в мобильном исполнении] с шестью гигабайтами видеопамяти. Официально поддерживаются до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и два накопителя M.2 22x80.