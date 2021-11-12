Очередной OnePlus Nord 2 взорвался - на этот раз прямо в кармане у владельца

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D Printing , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Human 2.0 , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Обладатель смартфона OnePlus Nord 2 из Индии на данный момент находится в больнице из-за взрыва его смартфона, который находился в кармане штанов. По рассказу владельца, смартфон взорвался во время поездки на велосипеде, в результате чего оставил ожоги второй степени и другие повреждения на теле. На прикрепленных ниже фото видно, что левая часть устройства раскурочена взрывом и сильно обуглилась.

После того как один из пользователей Twitter опубликовал снимки и тегнул официальный аккаунт OnePlus, компания вышла на связь с пострадавшим и предложила компенсацию стоимости смартфона и медицинских услуг. Ресурс MySmartPrice также связался с местным руководством OnePlus, где представители компании заверили, что в OnePlus серьезно относятся к этому случаю и на данный момент расследуют причину взрыва устройства.

К сожалению, это уже далеко не первый раз, когда OnePlus Nord 2 взрывается у владельцев. Ранее было уже как минимум два подтвержденных случая и в обоих из них специалисты OnePlus в качестве причины взрыва назвали "внешние повреждения устройства". Интересно, что компания скажет на этот раз и как это повлияет на продажи модели? Вполне естественно, в первую очередь на ум приходит знаменитый Samsung Galaxy Note 7, который после череды взрывов попросту изъяли из продажи.

OnePlus Nord 2 имеет батарею на 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 65 Вт. Сами по себе литий-ионные батареи обычно взрываются при физическом повреждении (падение, удар) в результате которого происходит внутреннее замыкание и резкое повышение температуры в ячейках. Порой батарея может повредиться при использовании стороннего и некачественного зарядного устройства. Наконец, как в случае Samsung Galaxy Note 7, причиной может быть и непродуманная конструкция.