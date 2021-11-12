Очередной OnePlus Nord 2 взорвался - на этот раз прямо в кармане у владельца
Обладатель смартфона OnePlus Nord 2 из Индии на данный момент находится в больнице из-за взрыва его смартфона, который находился в кармане штанов. По рассказу владельца, смартфон взорвался во время поездки на велосипеде, в результате чего оставил ожоги второй степени и другие повреждения на теле. На прикрепленных ниже фото видно, что левая часть устройства раскурочена взрывом и сильно обуглилась.
После того как один из пользователей Twitter опубликовал снимки и тегнул официальный аккаунт OnePlus, компания вышла на связь с пострадавшим и предложила компенсацию стоимости смартфона и медицинских услуг. Ресурс MySmartPrice также связался с местным руководством OnePlus, где представители компании заверили, что в OnePlus серьезно относятся к этому случаю и на данный момент расследуют причину взрыва устройства.
К сожалению, это уже далеко не первый раз, когда OnePlus Nord 2 взрывается у владельцев. Ранее было уже как минимум два подтвержденных случая и в обоих из них специалисты OnePlus в качестве причины взрыва назвали "внешние повреждения устройства". Интересно, что компания скажет на этот раз и как это повлияет на продажи модели? Вполне естественно, в первую очередь на ум приходит знаменитый Samsung Galaxy Note 7, который после череды взрывов попросту изъяли из продажи.
OnePlus Nord 2 имеет батарею на 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 65 Вт. Сами по себе литий-ионные батареи обычно взрываются при физическом повреждении (падение, удар) в результате которого происходит внутреннее замыкание и резкое повышение температуры в ячейках. Порой батарея может повредиться при использовании стороннего и некачественного зарядного устройства. Наконец, как в случае Samsung Galaxy Note 7, причиной может быть и непродуманная конструкция.