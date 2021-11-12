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Очередной OnePlus Nord 2 взорвался - на этот раз прямо в кармане у владельца

Взорвавшийся OnePlus Nord 2 (Изображение: @suhitrulz/Twitter)
Взорвавшийся OnePlus Nord 2 (Изображение: @suhitrulz/Twitter)
Очередной взрыв смартфона OnePlus Nord 2 произошел у владельца из Индии. Аппарат нанес серьезные повреждения пользователю: индийское подразделение OnePlus уже вышло на связь с пострадавшим, предложив компенсацию стоимости смартфона и медицинских услуг
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android из Китая OnePlus смартфоны и всё, что связано с ними
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Обладатель смартфона OnePlus Nord 2 из Индии на данный момент находится в больнице из-за взрыва его смартфона, который находился в кармане штанов. По рассказу владельца, смартфон взорвался во время поездки на велосипеде, в результате чего оставил ожоги второй степени и другие повреждения на теле. На прикрепленных ниже фото видно, что левая часть устройства раскурочена взрывом и сильно обуглилась.

После того как один из пользователей Twitter опубликовал снимки и тегнул официальный аккаунт OnePlus, компания вышла на связь с пострадавшим и предложила компенсацию стоимости смартфона и медицинских услуг. Ресурс MySmartPrice также связался с местным руководством OnePlus, где представители компании заверили, что в OnePlus серьезно относятся к этому случаю и на данный момент расследуют причину взрыва устройства.   

К сожалению, это уже далеко не первый раз, когда OnePlus Nord 2 взрывается у владельцев. Ранее было уже как минимум два подтвержденных случая и в обоих из них специалисты OnePlus в качестве причины взрыва назвали "внешние повреждения устройства". Интересно, что компания скажет на этот раз и как это повлияет на продажи модели? Вполне естественно, в первую очередь на ум приходит знаменитый Samsung Galaxy Note 7, который после череды взрывов попросту изъяли из продажи.

OnePlus Nord 2 имеет батарею на 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 65 Вт. Сами по себе литий-ионные батареи обычно взрываются при физическом повреждении (падение, удар) в результате которого происходит внутреннее замыкание и резкое повышение температуры в ячейках. Порой батарея может повредиться при использовании стороннего и некачественного зарядного устройства. Наконец, как в случае Samsung Galaxy Note 7, причиной может быть и непродуманная конструкция.

(Изображение: @suhitrulz/Twitter)
(Изображение: @suhitrulz/Twitter)
(Изображение @suhitrulz/Twitter)
(Изображение @suhitrulz/Twitter)
(Изображение @suhitrulz/Twitter)
(Изображение @suhitrulz/Twitter)
 

Источник(и)

MySmartPrice

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частичное?
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Sanjiv Sathiah
Автор исходного текста: Sanjiv Sathiah - Senior Tech Writer - 1335 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @t3mporarybl1p
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2528 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Sanjiv Sathiah, 2021-11-12 (Update: 2021-11-12)

 