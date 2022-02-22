OnePlus 10 Pro разочаровал в тесте на прочность
OnePlus 10 Pro официально дебютировал несколько недель назад в Китае и, так и не успев добраться до рынка СНГ, Европы и США, оказался на столе у JerryRigEverything. Совершенно внезапно стандартный набор тестов Зака Нельсона (автор данного YouTube-канала) привел к катастрофическим последствиям.
Экран OnePlus 10 Pro успешно прошел тест на устойчивость к царапинам — легкие повреждения проявляются на 6 уровне шкалы Мооса, а на 7 уровне заметны более глубокие царапины — даже с повреждениями стекла сканер отпечатков работал хорошо. Все пошло не по плану во время тестов на изгиб: OnePlus 10 Pro сначала сильно хрустнул, а затем буквально сломался пополам.
Точную причину произошедшего назвать сложно, но вполне вероятно, что плохая прочность корпуса обусловлена особенностями расположения батареи, физических кнопок на боковой стороне и неудачно продуманной конструкцией в целом. Соответственно, лучше не держать OnePlus 10 Pro в заднем кармане - случайно сев на этот смартфон вы рискуете полностью сломать его.
Довольно странно наблюдать такой результат у флагмана OnePlus, ведь совсем недавно гибкий смартфон от того же производителя - Oppo Find N - превосходно справился с той же серией тестов от JerryRigEverything, несмотря на то, что конструкция у него гораздо более сложная и вовсе не моноблочная.