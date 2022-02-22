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OnePlus 10 Pro разочаровал в тесте на прочность

Какой там слоган у OnePlus? (Изображение: JerryRigEverything)
Какой там слоган у OnePlus? (Изображение: JerryRigEverything)
OnePlus 10 Pro прошел серию тестов от Зака Нельсона (Zack Nelson) - автора YouTube-канала JerryRigEverything. Смартфон буквально сломался пополам - стыд и позор на фоне складного Oppo Find N, который прекрасно показал себя, несмотря на наличие гибкого дисплея
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android ARM из Китая кринж и фэйспалм OnePlus смартфоны и всё, что связано с ними
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OnePlus 10 Pro официально дебютировал несколько недель назад в Китае и, так и не успев добраться до рынка СНГ, Европы и США, оказался на столе у JerryRigEverything. Совершенно внезапно стандартный набор тестов Зака Нельсона (автор данного YouTube-канала) привел к катастрофическим последствиям.

Экран OnePlus 10 Pro успешно прошел тест на устойчивость к царапинам — легкие повреждения проявляются на 6 уровне шкалы Мооса, а на 7 уровне заметны более глубокие царапины —  даже с повреждениями стекла сканер отпечатков работал хорошо. Все пошло не по плану во время тестов на изгиб: OnePlus 10 Pro сначала сильно хрустнул, а затем буквально сломался пополам. 

Точную причину произошедшего назвать сложно, но вполне вероятно, что плохая прочность корпуса обусловлена особенностями расположения батареи, физических кнопок на боковой стороне и неудачно продуманной конструкцией в целом. Соответственно, лучше не держать OnePlus 10 Pro в заднем кармане - случайно сев на этот смартфон вы рискуете полностью сломать его.

Довольно странно наблюдать такой результат у флагмана OnePlus, ведь совсем недавно гибкий смартфон от того же производителя - Oppo Find N - превосходно справился с той же серией тестов от JerryRigEverything, несмотря на то, что конструкция у него гораздо более сложная и вовсе не моноблочная.

Источник(и)

JerryRigEverything

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2181 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2676 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2022-02-22 (Update: 2022-02-22)

 