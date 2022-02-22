OnePlus 10 Pro разочаровал в тесте на прочность

OnePlus 10 Pro прошел серию тестов от Зака Нельсона (Zack Nelson) - автора YouTube-канала JerryRigEverything. Смартфон буквально сломался пополам - стыд и позор на фоне складного Oppo Find N, который прекрасно показал себя, несмотря на наличие гибкого дисплея

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OnePlus 10 Pro официально дебютировал несколько недель назад в Китае и, так и не успев добраться до рынка СНГ, Европы и США, оказался на столе у JerryRigEverything. Совершенно внезапно стандартный набор тестов Зака Нельсона (автор данного YouTube-канала) привел к катастрофическим последствиям.

Экран OnePlus 10 Pro успешно прошел тест на устойчивость к царапинам — легкие повреждения проявляются на 6 уровне шкалы Мооса, а на 7 уровне заметны более глубокие царапины — даже с повреждениями стекла сканер отпечатков работал хорошо. Все пошло не по плану во время тестов на изгиб: OnePlus 10 Pro сначала сильно хрустнул, а затем буквально сломался пополам.

Точную причину произошедшего назвать сложно, но вполне вероятно, что плохая прочность корпуса обусловлена особенностями расположения батареи, физических кнопок на боковой стороне и неудачно продуманной конструкцией в целом. Соответственно, лучше не держать OnePlus 10 Pro в заднем кармане - случайно сев на этот смартфон вы рискуете полностью сломать его.