Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Презентация Apple iPhone SE 5G и iPad Air 5 пройдет 8 марта

iPad Air 5 - презентация уже скоро (Изображение: Macerkopf)
iPad Air 5 - презентация уже скоро (Изображение: Macerkopf)
Планшет iPad Air 5 и смартфон iPhone SE 5G (или iPhone SE 2022) могут быть представлены уже на весеннем мероприятии Apple. Согласно новой утечке, новинки будут презентованы 8 марта
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Apple бизнес слухи смартфоны и всё, что связано с ними
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Слухи вокруг новинок Apple не утихают - новые данные говорят о том, что компания собирается провести весеннюю презентацию. Героями мероприятия могут стать новые iPhone SE и iPad Air, а новейшая утечка раскрыла точную дату анонса.

Если верить новой информации, презентация iPhone SE 5G - или iPhone SE 2022, как его называют некоторые - и iPad Air 5 состоится 8 марта. Судя по всему, на мероприятии могут также показать обновленный iMac Pro - но это еще под вопросом, так как - предположительно - Apple столкнулась с трудностями в производстве данного устройства.

С большой вероятностью iPhone SE 5G станет лишь небольшим обновлением iPhone SE 2020 и получит 4.7-дюймовый LCD дисплей, Touch ID и унаследует дизайн предшественника. В то же время, новинка будет поддерживать 5G и будет работать на базе свежего чипсета A15 Bionic. Схожая участь должна постигнуть и iPad Air 5, который, сохранив дизайн iPad Air 4, также перейдет на A15 Bionic.

Источник(и)

The Galox_

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

Apple iPhone 13 Pro не получил самую простую и важную функцию (Изображение: NotebookCheck)
Apple подтвердила, что линейка iPhone 13 не поддерживает шумоподавление 19/01/2022
MacBook Pro 14
Apple MacBook Pro 14 приехал в нашу лабораторию, и он не идеален 27/10/2021
(Изображение: Apple / Codemasters / Epic - редактировано)
Apple M1 Pro протестирован в Geekbench, графическое быстродействие близкó к GTX 1650 23/10/2021
Apple MacBook Pro 16 - мечта профессионала (Изображение: Apple)
Apple MacBook Pro 16 на базе M1 Max: производительность выше, чем у ноутбуков на Quadro RTX 6000/RTX A5000 19/10/2021
Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2156 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2647 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 02 > Презентация Apple iPhone SE 5G и iPad Air 5 пройдет 8 марта
Ricci Rox, 2022-02- 7 (Update: 2022-02- 7)

 