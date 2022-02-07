Презентация Apple iPhone SE 5G и iPad Air 5 пройдет 8 марта

Планшет iPad Air 5 и смартфон iPhone SE 5G (или iPhone SE 2022) могут быть представлены уже на весеннем мероприятии Apple. Согласно новой утечке, новинки будут презентованы 8 марта

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Слухи вокруг новинок Apple не утихают - новые данные говорят о том, что компания собирается провести весеннюю презентацию. Героями мероприятия могут стать новые iPhone SE и iPad Air, а новейшая утечка раскрыла точную дату анонса.

Если верить новой информации, презентация iPhone SE 5G - или iPhone SE 2022, как его называют некоторые - и iPad Air 5 состоится 8 марта. Судя по всему, на мероприятии могут также показать обновленный iMac Pro - но это еще под вопросом, так как - предположительно - Apple столкнулась с трудностями в производстве данного устройства.

С большой вероятностью iPhone SE 5G станет лишь небольшим обновлением iPhone SE 2020 и получит 4.7-дюймовый LCD дисплей, Touch ID и унаследует дизайн предшественника. В то же время, новинка будет поддерживать 5G и будет работать на базе свежего чипсета A15 Bionic. Схожая участь должна постигнуть и iPad Air 5, который, сохранив дизайн iPad Air 4, также перейдет на A15 Bionic.