Презентация Apple iPhone SE 5G и iPad Air 5 пройдет 8 марта
Слухи вокруг новинок Apple не утихают - новые данные говорят о том, что компания собирается провести весеннюю презентацию. Героями мероприятия могут стать новые iPhone SE и iPad Air, а новейшая утечка раскрыла точную дату анонса.
Если верить новой информации, презентация iPhone SE 5G - или iPhone SE 2022, как его называют некоторые - и iPad Air 5 состоится 8 марта. Судя по всему, на мероприятии могут также показать обновленный iMac Pro - но это еще под вопросом, так как - предположительно - Apple столкнулась с трудностями в производстве данного устройства.
С большой вероятностью iPhone SE 5G станет лишь небольшим обновлением iPhone SE 2020 и получит 4.7-дюймовый LCD дисплей, Touch ID и унаследует дизайн предшественника. В то же время, новинка будет поддерживать 5G и будет работать на базе свежего чипсета A15 Bionic. Схожая участь должна постигнуть и iPad Air 5, который, сохранив дизайн iPad Air 4, также перейдет на A15 Bionic.
"Apple will hold a new iPhone SE & iPad Air launch event on Tuesday, March 8." pic.twitter.com/1p3bSpXYyK— Anthony (@TheGalox_) February 5, 2022