Apple подтвердила, что линейка iPhone 13 не поддерживает шумоподавление
За последние пару месяцев владельцы смартфонов серии iPhone 13 жаловались на Apple Support Forum и Reddit на отсутствие такой, казалось бы, совершенно обыденной функции, как шумоподавление во время звонков. На форумах засветились владельцы всех четырех моделей: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. К слову, у предыдущей линейки iPhone 12 данная функция присутствовала в меню настроек.
Данная функция была запрятана глубоко в меню настроек, но помогала устранить шум при общении через разговорный динамик. Кроме того, она была по умолчания включена.
Теперь же на все жалобы владельцев актуальной линейки iPhone компания Apple поспешила завить (если точнее, официальный ответ пришел на запрос от 9to5Mac), что отсутствие шумоподавления у iPhone 13 - это не баг iOS 15. Компания просто решила избавиться от функции безо всяких объяснений и уточнения причин. При этом у старых моделей при переходе на iOS 15 шумоподавление осталось и работает.