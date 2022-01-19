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Apple подтвердила, что линейка iPhone 13 не поддерживает шумоподавление

Apple iPhone 13 Pro не получил самую простую и важную функцию (Изображение: NotebookCheck)
Apple iPhone 13 Pro не получил самую простую и важную функцию (Изображение: NotebookCheck)
Apple официально подтвердила отсутствие шумоподавления во время звонков у iPhone 13 и iPhone 13 Pro - то же самое касается и iPhone 13 mini со старшим iPhone 13 Pro Max. У предыдущей линейки iPhone 12 такая, казалось бы, стандартная функция имеется, в результате чего у предыдущих моделей лучше звук во время звонков
Alex Alderson, 🇺🇸 🇮🇹 ...
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За последние пару месяцев владельцы смартфонов серии iPhone 13 жаловались на Apple Support Forum и Reddit на отсутствие такой, казалось бы, совершенно обыденной функции, как шумоподавление во время звонков. На форумах засветились владельцы всех четырех моделей: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. К слову, у предыдущей линейки iPhone 12 данная функция присутствовала в меню настроек.

Данная функция была запрятана глубоко в меню настроек, но помогала устранить шум при общении через разговорный динамик. Кроме того, она была по умолчания включена.

Теперь же на все жалобы владельцев актуальной линейки iPhone компания Apple поспешила завить (если точнее, официальный ответ пришел на запрос от 9to5Mac), что отсутствие шумоподавления у iPhone 13 - это не баг iOS 15. Компания просто решила избавиться от функции безо всяких объяснений и уточнения причин. При этом у старых моделей при переходе на iOS 15 шумоподавление осталось и работает.

Функция шумоподавления присутствует у iPhone 12 mini (Изображение: NotebookCheck)
Функция шумоподавления присутствует у iPhone 12 mini (Изображение: NotebookCheck)

Источник(и)

9to5Mac, r/apple, Apple Support Forum

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4892 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2616 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-01-19 (Update: 2022-01-19)

 