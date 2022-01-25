Новые проблемы у iPhone 13: внезапные перезагрузки, розовый экран

Некоторые владельцы Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro жалуются на "розовый экран" - смартфон внезапно начинает отображать сплошной розовый цвет, самостоятельно перезагружается когда вздумается и работает нестабильно. Пользоваться аппаратом в таком состоянии невозможно, но Apple не признает, что проблема носит аппаратный характер

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На страницах Apple Support Community и Reddit появилось значительное число пользователей, которые жалуются на очень схожие проблемы с их новенькими iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Как видно на снимках владельцев, которые мы прикрепили к новости, на экране iPhone вместо нормального изображения выводится розовый цвет, за которым заметен лишь легкий след элементов интерфейса. Пользоваться смартфоном в таком состоянии невозможно, но это еще не все - владельцы также жалуются на нестабильную работу и частые перезагрузки.

Пока-что четкой системности проблемы владельцами дефективных аппаратов не замечено - глюки возникают случайным образом. Не опознали причину проблем, судя по всему, и в Apple, так как компания пока не выдала четкого и однозначного ответа на данную ситуацию. Обычно владельцам таких устройств просто рекомендуют менять их по гарантии в месте покупки. Однако, вместе с тем Apple уверенно отрицает, что данная проблема имеет аппаратный характер, настаивая на том, что это программный сбой, который можно исправить.

Впрочем, никаких даже примерных сроков выпуска обновления с исправлением данной проблемы в Apple не указали. На данный момент купертиновцы рекомендуют всем обладателям проблемных моделей сделать полную резервную копию всех данных и обновится до последней iOS с полным сбросом. В теории, Apple могла бы исправить все косяки в ближайшем обновлении iOS 15.3. Впрочем, в описании истории изменений предварительной версии обновления об исправлении описанных проблем ничего не сказано.