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Новые проблемы у iPhone 13: внезапные перезагрузки, розовый экран

Некоторые iPhone 13 порозовели (Изображение: DPigar)
Некоторые iPhone 13 порозовели (Изображение: DPigar)
Некоторые владельцы Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro жалуются на "розовый экран" - смартфон внезапно начинает отображать сплошной розовый цвет, самостоятельно перезагружается когда вздумается и работает нестабильно. Пользоваться аппаратом в таком состоянии невозможно, но Apple не признает, что проблема носит аппаратный характер
Alex Alderson, 🇺🇸 🇪🇸 ...
Apple iPhone кринж и фэйспалм
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частичное?
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На страницах Apple Support Community и Reddit появилось значительное число пользователей, которые жалуются на очень схожие проблемы с их новенькими iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Как видно на снимках владельцев, которые мы прикрепили к новости, на экране iPhone вместо нормального изображения выводится розовый цвет, за которым заметен лишь легкий след элементов интерфейса. Пользоваться смартфоном в таком состоянии невозможно, но это еще не все - владельцы также жалуются на нестабильную работу и частые перезагрузки.

Пока-что четкой системности проблемы владельцами дефективных аппаратов не замечено - глюки возникают случайным образом. Не опознали причину проблем, судя по всему, и в Apple, так как компания пока не выдала четкого и однозначного ответа на данную ситуацию. Обычно владельцам таких устройств просто рекомендуют менять их по гарантии в месте покупки. Однако, вместе с тем Apple уверенно отрицает, что данная проблема имеет аппаратный характер, настаивая на том, что это программный сбой, который можно исправить.

Впрочем, никаких даже примерных сроков выпуска обновления с исправлением данной проблемы в Apple не указали. На данный момент купертиновцы рекомендуют всем обладателям проблемных моделей сделать полную резервную копию всех данных и обновится до последней iOS с полным сбросом. В теории, Apple могла бы исправить все косяки в ближайшем обновлении iOS 15.3. Впрочем, в описании истории изменений предварительной версии обновления об исправлении описанных проблем ничего не сказано.

К несчастью, в некоторых случаях даже полный сброс и установка последней версии iOS не помогают. Большинство столкнувшихся с проблемой пользователей меняют смартфон по гарантии.

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частичное?
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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4935 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2619 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-01-25 (Update: 2022-01-25)

 