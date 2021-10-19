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Apple представила процессоры M1 Pro и M1 Max: конкуренты Tiger Lake-H с видеокартой уровня RTX 3080

Apple M1 Max получил 32-ядерную графику и до 64 ГБ унифицированной памяти (Изображение: Apple)
Apple M1 Max получил 32-ядерную графику и до 64 ГБ унифицированной памяти (Изображение: Apple)
Apple представила улучшенные версии фирменного чипсета M1 - M1 Pro и M1 Max. Новинки дебютируют в свежих MacBook Pro, которые обещают тягаться в производительности с топовыми ПК на архитектуре x86. Чип M1 Max примерно в 1.6 раз больше настольного процессора Rocket Lake-S, что делает его гигантом мобильного мира
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇮🇹 ...
ARM Apple MacBook свежие релизы ноутбуки
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Вчера на презентации Apple Unleashed купертиновский гигант наконец представил улучшенные версии процессора M1M1 Pro и M1 Max. Свежие чипы специально оптимизирован под выполнение требовательных задач и дебютируют в новых 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro. Apple обещает серьезное превосходство в производительности над актуальными системами на базе архитектуры x86.

Согласно официальным спецификациям, M1 Pro и M1 Max будут производиться по 5-нм техпроцессу, что уже само по себе делает их интереснее M1. Новый M1 Pro предназначен для 14-дюймового MacBook Pro, а также младших версий 16-дюймового MacBook Pro. Данный чип содержит 33.7 миллиарда транзисторов, 10-ядерный процессор и 16-дерную видеокарту. Память у M1 Pro унифицированная (то есть общая для видеокарты и процессора) и может достигать 32 ГБ, а ее пропускная способность - 200 ГБ/с

В то же время, M1 Max будет установлен в стандартной и продвинутой конфигурации MacBook Pro 16. M1 Max обладает 57 миллиардами транзисторов и также имеет 10-ядерный процессор, как и M1 Pro. Однако видеокарта у него значительно мощнее: 32 ядра и до 64 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью 400 ГБ/с.

M1 Pro: Более энергоэффективная альтернатива связке Core i7-11800H + RTX 3050 Ti

Согласно Apple, чипсет M1 Pro на 70% превосходит в энергоэффективности M1. Компания также утверждает, что M1 Pro в 1.7 раз превосходит в производительности "современный 8-ядерный процессор для ноутбуков" при одинаковом энергопотреблении - скорее всего речь идет о Core i7-11800H в MSI GP66 Leopard. Apple также утверждает, что M1 Pro может выдавать производительность уровня Core i7-11800H, потребляя на 70% меньше энергии

Что же до графической производительности, Apple утверждает, что M1 Pro в 2 раза превосходит предыдущий M1 и в 7 раз быстрее Intel Iris Xe UHD Graphics (32 EU), что установлена в Core i7-11800H. Дополнительно сообщается, что M1 Pro превосходит по производительности "мощную дискретную видеокарту для ноутбуков" и при этом потребляет на 70% меньше энергии. В данном случае речь идет о Nvidia GeForce RTX 3050 Ti в ноутбуке Lenovo Legion 5.

M1 Max: Видеокарта с производительностью мобильной RTX 3080

M1 Max имеет в 2 раза более производительную видеокарту в сравнении с M1 Pro и позиционируется Apple как наиболее производительный чип для ноутбуков. Кроме того, сам кристалл у M1 Max попросту огромный - его площадь составляет примерно 423.6 мм2 (расчет сделан на основании официальных изображений).

Описание уровня производительности здесь также сделано в абстрактном стиле: Apple утверждает, что видеокарта M1 Max "обеспечивает производительность, сравнимую с топовой видеокартой в компактном мощном ноутбуке, но при этом потребляет до 40% меньше энергии, а также способна выдавать производительность уровня мощнейших видеокарт для ноутбуков, потребляя до 100 Вт меньше".

Компактный мощный ноутбук - это, в данном случае, Razer Blade 15 Advanced с Core i9-11900H и RTX 3080. Часть предложения про "мощнейшие видеокарты для ноутбуков" - это отсылка к сравнению с MSI GE76 Raider, который оборудован Core i9-11980HK и RTX 3080.

Конечно же, Apple не уточняет какие именно тесты проводились и каким образом получились оглашенные значения, но по предварительным данным можно сделать вывод, что видеокарта M1 Max как минимум аналогична 105-ваттной RTX 3080.

По сравнению с M1 Pro у M1 Max удвоенная пропускная способность унифицированной памяти - 400 ГБ/с. Apple ничего не говорила об игровой производительности, но упомянула о поддержке аппаратного ускорения видео в формате ProRes с разрешение 4K и 8K. 

Также оба новых чипсета получили 16-дерный нейропроцессор, улучшенный обработчик изображения для поддержки большего числа внешних дисплеев, контроллер Thunderbolt 4, сигнальный процессор изображения для обработки картинки с веб-камеры и хранилище Secure Enclave.

Apple M1 Pro (Изображение: Apple)
Apple M1 Pro (Изображение: Apple)
Сравнение размеров Apple M1, M1 Pro и M1 Max (Изображение: Apple)
Сравнение размеров Apple M1, M1 Pro и M1 Max (Изображение: Apple)
Сравнение производительности Apple M1 Pro и M1 Max (Изображение: Apple)
Сравнение производительности Apple M1 Pro и M1 Max (Изображение: Apple)
Сравнение производительности видеокарты Apple M1 Pro/M1 Max с Razer Blade 15 Advanced (Изображение: Apple)
Сравнение производительности видеокарты Apple M1 Pro/M1 Max с Razer Blade 15 Advanced (Изображение: Apple)
Сравнение производительности видеокарты Apple M1 Pro/M1 Max с MSI GE76 Raider (Изображение: Apple)
Сравнение производительности видеокарты Apple M1 Pro/M1 Max с MSI GE76 Raider (Изображение: Apple)
Характеристики Apple M1 Pro (Изображение: Apple)
Характеристики Apple M1 Pro (Изображение: Apple)
Характеристики Apple M1 Max (Изображение: Apple)
Характеристики Apple M1 Max (Изображение: Apple)
 

Источник(и)

Apple

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1410 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2499 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-10-19 (Update: 2021-10-19)

 