Apple представила процессоры M1 Pro и M1 Max: конкуренты Tiger Lake-H с видеокартой уровня RTX 3080
Вчера на презентации Apple Unleashed купертиновский гигант наконец представил улучшенные версии процессора M1 — M1 Pro и M1 Max. Свежие чипы специально оптимизирован под выполнение требовательных задач и дебютируют в новых 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro. Apple обещает серьезное превосходство в производительности над актуальными системами на базе архитектуры x86.
Согласно официальным спецификациям, M1 Pro и M1 Max будут производиться по 5-нм техпроцессу, что уже само по себе делает их интереснее M1. Новый M1 Pro предназначен для 14-дюймового MacBook Pro, а также младших версий 16-дюймового MacBook Pro. Данный чип содержит 33.7 миллиарда транзисторов, 10-ядерный процессор и 16-дерную видеокарту. Память у M1 Pro унифицированная (то есть общая для видеокарты и процессора) и может достигать 32 ГБ, а ее пропускная способность - 200 ГБ/с.
В то же время, M1 Max будет установлен в стандартной и продвинутой конфигурации MacBook Pro 16. M1 Max обладает 57 миллиардами транзисторов и также имеет 10-ядерный процессор, как и M1 Pro. Однако видеокарта у него значительно мощнее: 32 ядра и до 64 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью 400 ГБ/с.
M1 Pro: Более энергоэффективная альтернатива связке Core i7-11800H + RTX 3050 Ti
Согласно Apple, чипсет M1 Pro на 70% превосходит в энергоэффективности M1. Компания также утверждает, что M1 Pro в 1.7 раз превосходит в производительности "современный 8-ядерный процессор для ноутбуков" при одинаковом энергопотреблении - скорее всего речь идет о Core i7-11800H в MSI GP66 Leopard. Apple также утверждает, что M1 Pro может выдавать производительность уровня Core i7-11800H, потребляя на 70% меньше энергии.
Что же до графической производительности, Apple утверждает, что M1 Pro в 2 раза превосходит предыдущий M1 и в 7 раз быстрее Intel Iris Xe UHD Graphics (32 EU), что установлена в Core i7-11800H. Дополнительно сообщается, что M1 Pro превосходит по производительности "мощную дискретную видеокарту для ноутбуков" и при этом потребляет на 70% меньше энергии. В данном случае речь идет о Nvidia GeForce RTX 3050 Ti в ноутбуке Lenovo Legion 5.
M1 Max: Видеокарта с производительностью мобильной RTX 3080
M1 Max имеет в 2 раза более производительную видеокарту в сравнении с M1 Pro и позиционируется Apple как наиболее производительный чип для ноутбуков. Кроме того, сам кристалл у M1 Max попросту огромный - его площадь составляет примерно 423.6 мм2 (расчет сделан на основании официальных изображений).
Описание уровня производительности здесь также сделано в абстрактном стиле: Apple утверждает, что видеокарта M1 Max "обеспечивает производительность, сравнимую с топовой видеокартой в компактном мощном ноутбуке, но при этом потребляет до 40% меньше энергии, а также способна выдавать производительность уровня мощнейших видеокарт для ноутбуков, потребляя до 100 Вт меньше".
Компактный мощный ноутбук - это, в данном случае, Razer Blade 15 Advanced с Core i9-11900H и RTX 3080. Часть предложения про "мощнейшие видеокарты для ноутбуков" - это отсылка к сравнению с MSI GE76 Raider, который оборудован Core i9-11980HK и RTX 3080.
Конечно же, Apple не уточняет какие именно тесты проводились и каким образом получились оглашенные значения, но по предварительным данным можно сделать вывод, что видеокарта M1 Max как минимум аналогична 105-ваттной RTX 3080.
По сравнению с M1 Pro у M1 Max удвоенная пропускная способность унифицированной памяти - 400 ГБ/с. Apple ничего не говорила об игровой производительности, но упомянула о поддержке аппаратного ускорения видео в формате ProRes с разрешение 4K и 8K.
Также оба новых чипсета получили 16-дерный нейропроцессор, улучшенный обработчик изображения для поддержки большего числа внешних дисплеев, контроллер Thunderbolt 4, сигнальный процессор изображения для обработки картинки с веб-камеры и хранилище Secure Enclave.