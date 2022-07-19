Первые владельцы Nothing Phone (1) сообщают о проблемах с экраном
Думали хайп вокруг Nothing Phone (1) уляжется сразу после официального релиза? Как бы не так, детище cооснователя OnePlus вновь в центре внимания. Правда, на этот раз причина не очень-то радостная. Некоторые покупатели Nothing Phone (1) сообщили в Twitter, Reddit и других профильных форумах о том, что столкнулись с дефектами дисплея у нового смартфона.
Некоторые из "счастливых" обладателей новинки жалуются на то, что экран зеленит - причем, чем выше яркость, тем сильнее зеленый оттенок. Один покупатель столкнулся с попаданием влаги в модуль основной камеры на тыльной панели. Также некоторые пользователи жалуются на область битых пикселей возле фронтальной камеры. Причем положение битых пикселей у всех, кто столкнулся с проблемой, варьируется, но черная область всегда находится в районе фронтальной камеры.
Официальный Twitter компании опубликовал заявление о том, что компания в курсе проблем с Nothing Phone (1), но в нем не содержится информации о решении: программном исправлении или гарантийной замене поврежденных аппаратов.
Количество проблемных аппаратов пока-что подсчитать сложно, так как смартфон вышел в продажу совсем недавно. Тем не менее уже сейчас заметен любопытный факт: в Индии проблемных смартфонов намного больше, что может указывать на недостаток контроля качества местного производства.