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Первые владельцы Nothing Phone (1) сообщают о проблемах с экраном

Некоторые покупатели Nothing Phone (1) столкнулись с дефектами (Изображение: Nothing)
Некоторые покупатели Nothing Phone (1) столкнулись с дефектами (Изображение: Nothing)
Буквально на днях Nothing представила свой первый смартфон Phone (1) и вот уже первые его владельцы сообщают о проблемах с дисплеем. Причем речь идет сразу о двух разных дефектах: зеленый оттенок и битые пиксели
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Думали хайп вокруг Nothing Phone (1) уляжется сразу после официального релиза? Как бы не так, детище cооснователя OnePlus вновь в центре внимания. Правда, на этот раз причина не очень-то радостная. Некоторые покупатели Nothing Phone (1) сообщили в Twitter, Reddit и других профильных форумах о том, что столкнулись с дефектами дисплея у нового смартфона.

Некоторые из "счастливых" обладателей новинки жалуются на то, что экран зеленит - причем, чем выше яркость, тем сильнее зеленый оттенок. Один покупатель столкнулся с попаданием влаги в модуль основной камеры на тыльной панели. Также некоторые пользователи жалуются на область битых пикселей возле фронтальной камеры. Причем положение битых пикселей у всех, кто столкнулся с проблемой, варьируется, но черная область всегда находится в районе фронтальной камеры.

Официальный Twitter компании опубликовал заявление о том, что компания в курсе проблем с Nothing Phone (1), но в нем не содержится информации о решении: программном исправлении или гарантийной замене поврежденных аппаратов.

Количество проблемных аппаратов пока-что подсчитать сложно, так как смартфон вышел в продажу совсем недавно. Тем не менее уже сейчас заметен любопытный факт: в Индии проблемных смартфонов намного больше, что может указывать на недостаток контроля качества местного производства.

Источник(и)

Twitter (1), (2), (3), (4), (5), (6)

Reddit (1), (2)

Wccftech

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Anil Ganti, 2022-07-19 (Update: 2022-07-19)