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Apple может встроить Touch ID в дисплеи грядущих iPhone

Ждем подэкранный Touch ID? (Изображение: Apple)
Ждем подэкранный Touch ID? (Изображение: Apple)
iPhone получил поддержку Face ID - технологии разблокировки по лицу, которая пришла на смену Touch ID - в 2017 году. Несмотря на успех новой технологии, появились основания полагать, что в Apple хотят вернуть сканер отпечатков в грядущих iPhone 2021 года. Правда, на этот раз TouchID будет встроен не в клавишу, а прямо в экран - как у множества современных Android-смартфонов
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇵🇹 ...
5G Apple iPhone слухи смартфоны и всё связанное с ними сенсорный безопасность

Apple избавилась от Touch ID в iPhone, оставив для защиты смартфона только одну технологию - Face ID. Впервые разблокировка по лицу появилась в iPhone X, который вышел в 2017 году. Для некоторых пользователей наличие одного метода биометрической защиты было проблемой и раньше, но теперь - в эру Covid-19 - из-за необходимости ношения масок все больше и больше людей недовольны Face ID. Однако, судя по последним слухам в Сети, в Apple собираются адаптировать свои смартфоны к новым реалиям за счет установки давно присутствующего в Android-смартфонах подэкранного сканера отпечатков.

Ресурс ITHome намекает, что в Apple вовсю работают над улучшенной версией Touch ID. Правда, речь идет вовсе не о возвращении знакомой всем клавиши, ведь свободного места под нее больше нет.

Как все мы знаем, Apple уже перевела все "взрослые" iPhone на OLED дисплеи, а значит, ничто не мешает купертиновцам разработать свой аналог подэкранного сканера отпечатков для грядущих новинок. Скорее всего интеграция такой технологии потребует серьезного обновления дизайна всех моделей, что однозначно является хорошей новостью для фанатов производителя. Вполне может быть, что Apple даже откажется от выреза в дисплее, ведь именно переход к полноценному безрамочному дисплею больше всего ждали от iPhone 2020 года выпуска. Если производитель решится на столь масштабные изменения, то в будущем нас ждет не итеративное обновление, а настоящий редизайн всей линейки яблочных смартфонов!

Источник(и)

ITHome

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Deirdre O'Donnell, 2021-02- 4 (Update: 2021-02- 4)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 