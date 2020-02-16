Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER популярнее, чем AMD Radeon RX 5700 среди пользователей Steam
В прошедшем месяце в топ-10 видеокарт, по опросам Steam, попали устройства двух известнейших производителей, хотя большую часть мест (7) по-прежнему заняла Nvidia. Лидером стал ее графический процессор GeForce GTX 1650, набравший за январь +0.51%. Чуть ниже в рейтинге присутствуют и новички – GeForce GTX 1660 SUPER и AMD Radeon RX 5700, причем первый опережает второго по доле в процентах.
Судя по результатам, 0.18% протестированных систем были оснащены видеокартой Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER, а 0.16% – AMD Radeon RX 5700. Похоже, в отношении пользователей к продуктам AMD наметилось некое потепление, однако геймеры все еще предпочитают видеокарты «зеленой команды», что нисколько неудивительно, учитывая их количество за последние месяцы, не говоря уже о предстоящих релизах Nvidia.
Большая доля в процентах по-прежнему принадлежит Nvidia, несмотря на стойкую борьбу AMD и ее бойцов, таких как Radeon RX 580. И относится это не только к старым картам в старых системах; относительно новые GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti уже начинают укреплять свои позиции вверху рейтинга. AMD сделала действительно впечатляющий прорыв на рынке процессоров – мы уже видели, на что способны последние чипы Ryzen – но, похоже, что графическая сторона бизнеса компании подверглась некой стагнации, бросив все силы на подготовку «Big Navi».