Производительность интегрированной видеокарты Renoir в пользовательском тесте на 65% выше, чем у Vega 10 в Picasso

Инсайдер @TUM_APISAK поделился данными с Userbenchmark, где сравниваются графические процессоры, интегрированные в Renoir и в Picasso (Vega 10). Тесты показывают, что видеокарта в Renoir будет демонстрировать значительно более высокую производительность графики, чем видеокарта предыдущего поколения.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

По мере того, как мы приближаемся к официальному открытию CES 2020 и возможному анонсу Ryzen 4000 "Renoir" от AMD, информация о данной линейке продолжает появляться в Сети. В частности, @TUM_APISAK опубликовал сравнение результатов интегрированной видеокарты Vega 10 из процессора Picasso и пока не анонсированной интегрированной видеокарты «Radeon Graphics», использованной в Renoir из базы Userbenchmark.

Хотя у нас уже есть приблизительное представление о том, что может предложить Renoir с его 8 ядрами на Zen 2, но вот информации о производительности встроенной в него видеокарты пока не было.

Утечка результатов с Userbenchmark показывает, что производительность встроенной в Renoir графики значительно повысится по сравнению с интегрированными видеокартами из процессоров предыдущего поколения. Совокупный показатель видеокарты Renoir (слагаемый из тестов Lighting, MRender и Gravity) на 65% больше, чем у Vega 10. Кстати, в одном из этих тестов обнаружилась проблема Userbenchmark: бенчмарк установил предел частоты кадров, а это говорит о том, что реальное увеличение производительности может оказаться даже выше.

Более ранние утечки утверждали, что в Renoir будет установлена графика Vega вместо Navi. Если это так, то процессор с Userbenchmark, скорее всего, имеет 16 вычислительных блоков (не зря же его сравнивали именно с Vega 10).

Интересно, что это та самая конфигурация Vega (Radeon Pro Vega 16), которую мы уже видели раньше в качестве дополнительной дискретной видеокарты для MacBook Pro 2018 года, которая имеет ту же конфигурацию шейдерных блоков. Судя по показателям производительности Radeon Pro Vega 16 можно спрогнозировать реальную производительность графического процессора в Renoir. Скорее всего, он будет работать наравне с GTX 1050 Ti. Впрочем, скоро представители AMD сами все расскажут в докладе на CES 2020. Мы напишем больше о Renoir, если компания приоткроет завесу тайны во время выступления на CES.