Масштабные улучшения для Alienware m15 R3 и m17 R3: 300-Гц дисплеи, RAID0-массивы из SSD и видеокарты от AMD с Nvidia

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Alienware m15 R3 и m17 R3 соответствуют всем требованиям в классе игровых ноутбуков. Основа основ - мощные процессоры - на месте: чипы Intel 10 поколения i5-10300H (4 ядра/8 потоков),i7-10750H (6 ядер/12 потоков) и i9-10980HK (8 ядер/16 потоков) уже здесь. Объем оперативной памяти по заводу варьируется от 8 до 32 ГБ (DDR4-2666), но мы рекомендуем рассматривать к покупке только версии на 16 и 32 ГБ.



В качестве видеокарт используется текущая линейки Nvidia, но дело в том, что тут смешались Super- и стандартные модели. К примеру, у топовых конфигураций будет RTX 2080 Super, в то время как версии среднего и начального уровня получат RTX 2060 и GTX 1650 Ti соответственно. При этом, топовая версия m15 будет оснащаться Max-Q версией RTX 2080 Super. Кроме того, ноутбуки будут доступны в конфигурации со стандартной RTX 2070 и RTX 2070 Super. То ли определенные модели будут дешевле, то ли в Alienware решили, что разброс по производительности между RTX 2060 и RTX 2070 Super слишком большой и добавили промежуточную модель.



Честно говоря, в ноутбуке такого класса лучше избегать конфигурации с GTX 1650 Ti. Если вы уже подыскиваете ноутбук с такой видеокартой, то значит хотите сэкономить деньги, а значит лучше смотреть в сторону бюджетной линейки Dell G.



Другая новость заключается в том, что впервые за 10 лет Alienware решили использовать в своих ноутбуках видеокарту от AMD. Так, RX 5500 M на один шаг выше GTX 1650 Ti. Очень жаль, что AMD пока так и не выпустила мобильные версии RX 5600 XT и RX 5700/XT.



Система питания процессора была улучшена и теперь представлена 4-фазной/6-фазной обвязкой (в зависимости от конфигурации); система питания видеокарт также была улучшена: 6-фазная (GTX 1650 Ti), 8-фазная (RX 5500 M) и 12-фазная (GTX 1660 Ti и выше). Соответственно, если температуры в пределах нормы, мы будет видеть более стабильный и высокий разгон. Во всех моделях и конфигурациях используются 68-мм вентиляторы и четыре теплотрубки, но 12-фазные модели эксклюзивно оснащаются испарительными камерами.



Для хранения данных по-прежнему применяется M.2 PCIe (NVMe) SSD емкостью от 256 ГБ до 2 ТБ в конфигурациях с одиночным накопителем, либо вплоть до 4 ТБ в RAID0-массиве в прочих конфигурациях. Есть также версии “RAID0 +”, в которых установлен дополнительный 512-ГБ PCIe SSD.



Набор доступных дисплеев одинаков для m15 и m17. Начальный вариант - это FullHD/144 Гц/7 мс с или без поддержки G-Sync (9 мс у m17), в то время как доступна также и невероятная FullHD/300 Гц/3 мс панель со 100% охватом sRGB. Версии с UltraHD/4K дисплеями различаются, так как 15.6-дюймовая модель получает OLED панель с частотой 60 Гц и откликом 1 мс, в то время как 17.3-дюймовая несет LCD панель с частотой 60 Гц и откликом в 25 мс. Раз уж это игровые ноутбуки, мы не советуем приобретать m17 в версии с 4K дисплеем, так как высокое время отклика будет сильно портить впечатление в играх.



Отдельно добавим, что Ethernet контроллер теперь поддерживает скорость 2.5 Гбит, в ноутбуках есть порты Thunderbolt 3 и картридеры MicroSD UHS-II. МОдели будут доступны в расцветках Lunar White и Dark Side of the Moon.



Alienware m15 R3 и m17 R3 поступят в продажу 21 мая по цене от $1500 и $1550 соответственно.