Грядущий Dell XPS 15 9500 будет существенно лучше XPS 15 7590

Благодаря утечке с сайта Dell France, мы не только выяснили характеристики XPS 17 9700, но также подробности о новом XPS 15 9500. Если верить полученным данным, то новая модель будет гораздо лучше текущего XPS 15 7590. В то же время, урезанная до 86 Вт⋅ч батарея совсем не радует, как и отсутствие многих новых возможностей старшего XPS 17 9700.

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Судя по всему, ждать новый XPS 15 2020 года выпуска осталось совсем недолго. Как мы уже писали в новости о XPS 17 9700, эта модель будет чрезвычайно продвинутой: среди прочих новшеств можно отметить видеокарту Nvidia RTX 2060, 64 ГБ оперативной памяти и два слота M.2-2280. Кроме того, впервые в ноутбуке линейки XPS производитель использует испарительную камеру. Жаль, но все эти замечательные нововведения, судя во всему, обойдут стороной XPS 15 9500.

Нам не удалось вытащить данные о XPS 15 9500 во время утечки на сайте Dell France, но благодаря более расторопным пользователям Reddit в r/Dell, мы с вами можем узнать полные характеристики модели. Благодарим u/stblr за загрузку изображений с грядущим XPS на Imgur - все они представлены ниже. Также благодарность мы выражаем u/DerRoedie, которому удалось вытащить HTML-код и перезалить его.

Итак, Dell будет устанавливать в новинку те же четыре процессора Intel Comet Lake-H, которые предлагаются для XPS 17 9700. Максимальный объем ОЗУ также составляет 64 ГБ, а для отображения картинки будет доступен сенсорный 4K дисплей. Предусмотрены и конфигурации с дискретной видеокартой, роль которой отведена Nvidia GTX 1650 Ti.

Тем не менее, у XPS 15 9500 не будет определенных инноваций XPS 17 9700, а некоторые характеристики у него стали хуже, чем у предыдущего XPS 15. Начнем как раз с таких: Dell ограничили емкость батареи до 86 Вт⋅ч, что для фанатов линейки станет грустной новостью. Кроме того, для данной модели не предусмотрена конфигурация с RTX 2060, как у старшего XPS 17. Из таблицы характеристик также становится понятно, что у XPS 15 будет всего один слот M.2 2280. Наконец, не будет у 15-дюймового XPS и поддержки Windows Hello, а набор портов потеряет один из Thunderbolt 3.

Еще одно отличие связано с системой охлаждения, которая на протяжении многих лет была слабым местом XPS 15. В характеристиках ноутбука не упоминается та же система "Dual Opposite Outlet", что будет установлена у 17-дюймовой модели. Та же история и с испарительной камерой - ее здесь не будет. Сравнивая изображения с разобранными XPS 15 и XPS 17, можно наглядно оценить разницу в используемых системах охлаждения.