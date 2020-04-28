Грядущий Dell XPS 15 9500 будет существенно лучше XPS 15 7590
Судя по всему, ждать новый XPS 15 2020 года выпуска осталось совсем недолго. Как мы уже писали в новости о XPS 17 9700, эта модель будет чрезвычайно продвинутой: среди прочих новшеств можно отметить видеокарту Nvidia RTX 2060, 64 ГБ оперативной памяти и два слота M.2-2280. Кроме того, впервые в ноутбуке линейки XPS производитель использует испарительную камеру. Жаль, но все эти замечательные нововведения, судя во всему, обойдут стороной XPS 15 9500.
Нам не удалось вытащить данные о XPS 15 9500 во время утечки на сайте Dell France, но благодаря более расторопным пользователям Reddit в r/Dell, мы с вами можем узнать полные характеристики модели. Благодарим u/stblr за загрузку изображений с грядущим XPS на Imgur - все они представлены ниже. Также благодарность мы выражаем u/DerRoedie, которому удалось вытащить HTML-код и перезалить его.
Итак, Dell будет устанавливать в новинку те же четыре процессора Intel Comet Lake-H, которые предлагаются для XPS 17 9700. Максимальный объем ОЗУ также составляет 64 ГБ, а для отображения картинки будет доступен сенсорный 4K дисплей. Предусмотрены и конфигурации с дискретной видеокартой, роль которой отведена Nvidia GTX 1650 Ti.
Тем не менее, у XPS 15 9500 не будет определенных инноваций XPS 17 9700, а некоторые характеристики у него стали хуже, чем у предыдущего XPS 15. Начнем как раз с таких: Dell ограничили емкость батареи до 86 Вт⋅ч, что для фанатов линейки станет грустной новостью. Кроме того, для данной модели не предусмотрена конфигурация с RTX 2060, как у старшего XPS 17. Из таблицы характеристик также становится понятно, что у XPS 15 будет всего один слот M.2 2280. Наконец, не будет у 15-дюймового XPS и поддержки Windows Hello, а набор портов потеряет один из Thunderbolt 3.
Еще одно отличие связано с системой охлаждения, которая на протяжении многих лет была слабым местом XPS 15. В характеристиках ноутбука не упоминается та же система "Dual Opposite Outlet", что будет установлена у 17-дюймовой модели. Та же история и с испарительной камерой - ее здесь не будет. Сравнивая изображения с разобранными XPS 15 и XPS 17, можно наглядно оценить разницу в используемых системах охлаждения.
Как бы там ни было, по списку характеристик XPS 15 9500 уже выглядит гораздо лучше XPS 15 7590, причем по многим параметрам. Дисплей с соотношением 16:10, более мощная начинка и наличие современных портов - это очень большой шаг вперед, пусть батарея и стала меньше. Вместе с тем, XPS 15 9500 по ощущениям сильно уступает XPS 17 9700 и нам кажется, что производитель переборщил с урезанием характеристик. В Dell будто специально оставили все самое сладкое флагманскому XPS, в результате чего XPS 15 на его фоне выглядит как-то блекло.
|XPS 15 9500
|Дисплей
|15.6 дюймов, FHD+, 1920 x 1200, 60 Гц, матовый, InfinityEdge, sRGB 100%, 500 нит, широкие углы обзора15.6 дюймов UHD+, 3840 x 2400, 60 Гц, антибликовый сенсорный экран, InfinityEdge, 100% AdobeRGB, 500 нит, широкие углы обзора
|Процессор
|Core i5-10300H, 8 MB кэш, 4 Core, 2.50 ГГц - 4.50 ГГцCore i7-10750H, 12 MB кэш, 6 Core, 2.60 ГГц - 5 ГГцCore i7-10875H, 16 MB кэш, 8 Core, 2.30 ГГц - 5.10 ГГцCore i9-10885H, 16 MB кэш, 8 Core, 2.40 ГГц - 5.30 ГГц (available post launch)
|ОЗУ
|8 ГБ DDR4-2933 двухканальная16 ГБ DDR4-2933 двухканальная32 ГБ DDR4-2933 двухканальная64 ГБ DDR4-2933 двухканальная
|Storage
|256 ГБ PCIe NVMe Gen3 x4 SSD512 ГБ PCIe NVMe Gen3 x4 SSD1 TB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD1 TB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD2 TB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD
|Видеокарта
|Intel UHD Graphics 630NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti - 4 ГБ GDDR6
|Порты
|2 USB 3.1 Gen 2 Thunderbolt™ 3 с DisplayPort ports1 USB 3.1 Type-C wiсth USB PD и DisplayPortКомбинированный аудио разъемРазъем питанияКартридерСлот для замка
|Wi-Fi
|Killer™ AX1650w, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1Killer™ AX500-DBS, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
|Батарея
|3-ячеечнаяl, 56 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge5-ячеечнаяl(?) 86 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge
|Габариты
|Толщина: 18 ммШирина: 344.72 ммГлубина: 230.14 мм Минимальный вес: 1.83 кгМаксимальный вес: 2.05 кг
|Прочее
|двойной массив микрофоновНЧ стереодинамики 2.5 Вт x 2 + ВЧ стереодинамики 1.5 Вт x 2 = 8 Вт общая мощность