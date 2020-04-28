Notebookcheck

Грядущий Dell XPS 15 9500 будет существенно лучше XPS 15 7590

XPS 15 9500: лучше XPS 15 7590, но хуже XPS 17 9700 (Изображение: Dell France через u/stblr)
XPS 15 9500: лучше XPS 15 7590, но хуже XPS 17 9700 (Изображение: Dell France через u/stblr)
Благодаря утечке с сайта Dell France, мы не только выяснили характеристики XPS 17 9700, но также подробности о новом XPS 15 9500. Если верить полученным данным, то новая модель будет гораздо лучше текущего XPS 15 7590. В то же время, урезанная до 86 Вт⋅ч батарея совсем не радует, как и отсутствие многих новых возможностей старшего XPS 17 9700.
Alex Alderson | 28/04/2020
XPS Windows ноутбуки Geforce Comet Lake

Судя по всему, ждать новый XPS 15 2020 года выпуска осталось совсем недолго. Как мы уже писали в новости о XPS 17 9700, эта модель будет чрезвычайно продвинутой: среди прочих новшеств можно отметить видеокарту Nvidia RTX 2060, 64 ГБ оперативной памяти и два слота M.2-2280. Кроме того, впервые в ноутбуке линейки XPS производитель использует испарительную камеру. Жаль, но все эти замечательные нововведения, судя во всему, обойдут стороной XPS 15 9500.

Нам не удалось вытащить данные о XPS 15 9500 во время утечки на сайте Dell France, но благодаря более расторопным пользователям Reddit в r/Dell, мы с вами можем узнать полные характеристики модели. Благодарим u/stblr за загрузку изображений с грядущим XPS на Imgur - все они представлены ниже. Также благодарность мы выражаем u/DerRoedie, которому удалось вытащить HTML-код и перезалить его.

Итак, Dell будет устанавливать в новинку те же четыре процессора Intel Comet Lake-H, которые предлагаются для XPS 17 9700. Максимальный объем ОЗУ также составляет 64 ГБ, а для отображения картинки будет доступен сенсорный 4K дисплей. Предусмотрены и конфигурации с дискретной видеокартой, роль которой отведена Nvidia GTX 1650 Ti.

Тем не менее, у XPS 15 9500 не будет определенных инноваций XPS 17 9700, а некоторые характеристики у него стали хуже, чем у предыдущего XPS 15. Начнем как раз с таких: Dell ограничили емкость батареи до 86 Вт⋅ч, что для фанатов линейки станет грустной новостью. Кроме того, для данной модели не предусмотрена конфигурация с RTX 2060, как у старшего XPS 17. Из таблицы характеристик также становится понятно, что у XPS 15 будет всего один слот M.2 2280. Наконец, не будет у 15-дюймового XPS и поддержки Windows Hello, а набор портов потеряет один из Thunderbolt 3.

Еще одно отличие связано с системой охлаждения, которая на протяжении многих лет была слабым местом XPS 15. В характеристиках ноутбука не упоминается та же система "Dual Opposite Outlet", что будет установлена у 17-дюймовой модели. Та же история и с испарительной камерой - ее здесь не будет. Сравнивая изображения с разобранными XPS 15 и XPS 17, можно наглядно оценить разницу в используемых системах охлаждения.

Как бы там ни было, по списку характеристик XPS 15 9500 уже выглядит гораздо лучше XPS 15 7590, причем по многим параметрам. Дисплей с соотношением 16:10, более мощная начинка и наличие современных портов - это очень большой шаг вперед, пусть батарея и стала меньше. Вместе с тем, XPS 15 9500 по ощущениям сильно уступает XPS 17 9700 и нам кажется, что производитель переборщил с урезанием характеристик. В Dell будто специально оставили все самое сладкое флагманскому XPS, в результате чего XPS 15 на его фоне выглядит как-то блекло.

XPS 15 9500
Дисплей 15.6 дюймов, FHD+, 1920 x 1200, 60 Гц, матовый, InfinityEdge, sRGB 100%, 500 нит, широкие углы обзора
15.6 дюймов UHD+, 3840 x 2400, 60 Гц, антибликовый сенсорный экран, InfinityEdge, 100% AdobeRGB, 500 нит, широкие углы обзора
Процессор Core i5-10300H, 8 MB кэш, 4 Core, 2.50 ГГц - 4.50 ГГц
Core i7-10750H, 12 MB кэш, 6 Core, 2.60 ГГц - 5 ГГц
Core i7-10875H, 16 MB кэш, 8 Core, 2.30 ГГц - 5.10 ГГц
Core i9-10885H, 16 MB кэш, 8 Core, 2.40 ГГц - 5.30 ГГц (available post launch)
ОЗУ 8 ГБ DDR4-2933 двухканальная
16 ГБ DDR4-2933 двухканальная
32 ГБ DDR4-2933 двухканальная
64 ГБ DDR4-2933 двухканальная
Storage 256 ГБ PCIe NVMe Gen3 x4 SSD
512 ГБ PCIe NVMe Gen3 x4 SSD
1 TB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD
1 TB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD
2 TB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD
Видеокарта Intel UHD Graphics 630
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti - 4 ГБ GDDR6
Порты 2 USB 3.1 Gen 2 Thunderbolt™ 3 с DisplayPort ports
1 USB 3.1 Type-C wiсth USB PD и DisplayPort
Комбинированный аудио разъем
Разъем питания
Картридер
Слот для замка
Wi-Fi Killer™ AX1650w, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
Killer™ AX500-DBS, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
Батарея 3-ячеечнаяl, 56 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge
5-ячеечнаяl(?) 86 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge
Габариты Толщина: 18 мм
Ширина: 344.72 мм
Глубина: 230.14 мм
Минимальный вес: 1.83 кг
Максимальный вес: 2.05 кг
Прочее двойной массив микрофонов
НЧ стереодинамики 2.5 Вт x 2 + ВЧ стереодинамики 1.5 Вт x 2 = 8 Вт общая мощность
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
(Изображение: Dell France через u/stblr)
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 04 > Грядущий Dell XPS 15 9500 будет существенно лучше XPS 15 7590
Alex Alderson, 2020-04-28 (Update: 2020-04-28)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 