Dell XPS 17 9700 представлен официально: испарительная камера, Core i9-10885H, 64 ГБ ОЗУ, SSD на 4 ТБ, Nvidia RTX 2060 и батарея на 97 Вт⋅ч

Dell возвращается на рынок 17-дюймовых моделей с невероятным XPS 17 9700. Абсолютно новая модель будет работать на процессорах Intel вплоть до Core i9-10885H, а также будет нести под капотом 64 ГБ ОЗУ DDR4, SSD на 4 ТБ и видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060. Стоимость новинки стартует с $1499.99, в качестве системы охлаждения используется испарительная камера, а емкость батареи составляет 97 Вт⋅ч.

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Наконец мы дождались выхода XPS 17 9700 - эта модель являет собой начало новой эры для линейки XPS. Благодаря 17-дюймовому InfinityEdge дисплею с тонкими рамками со всем четырех сторон, XPS 17 9700 не только стал самым компактным ноутбуком с такой диагональю - он меньше множества 15-дюймовых ноутбуков. Вне всяких сомнений, это самый самый мощный XPS, а также первый в этой линейке ноутбук с игровой видеокартой Nvidia RTX 20. С выбором процессора в Dell также особо не напрягались и предлагают для XPS 17 9700 модели семейства Intel Comet Lake-H - резонный вариант для мультимедийного ноутбука 2020 года выпуска.

Однако, на перечисленном инновации не заканчиваются: Dell реализовали в своем новом ноутбуке уникальную систему охлаждения, которая состоит из двух элементов. Главным среди них является система вентиляторов Dell Dual Opposite Outlet, которая благодаря "уникальному дизайну" улучшает воздушный поток на 30% в сравнении со всеми предыдущими моделями линейки XPS. Помимо улучшенных вентиляторов, система охлаждения представлена огромной испарительной камерой на всю ширину основы корпуса. Система воздухоотводов здесь тоже хитрая - горячий поток выбрасывается даже через специальные скрытые отверстия в шарнирах дисплея.

Другой интересной особенностью ноутбука является специальный датчик, который позволит XPS 17 9700 включаться за считанные миллисекунды вне зависимости от того состояния, в котором он находится. Пока что не совсем понятно как именно это будет работать, но судя по всему именно так Dell решили бороться с проблемами при выходе из режима сна, что были у XPS 15. Наконец, XPS 17 9700 может похвастаться наличием сканера отпечатков пальцев и ИК-камеры с поддержкой Windows Hello.