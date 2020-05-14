Dell XPS 17 9700 представлен официально: испарительная камера, Core i9-10885H, 64 ГБ ОЗУ, SSD на 4 ТБ, Nvidia RTX 2060 и батарея на 97 Вт⋅ч
Наконец мы дождались выхода XPS 17 9700 - эта модель являет собой начало новой эры для линейки XPS. Благодаря 17-дюймовому InfinityEdge дисплею с тонкими рамками со всем четырех сторон, XPS 17 9700 не только стал самым компактным ноутбуком с такой диагональю - он меньше множества 15-дюймовых ноутбуков. Вне всяких сомнений, это самый самый мощный XPS, а также первый в этой линейке ноутбук с игровой видеокартой Nvidia RTX 20. С выбором процессора в Dell также особо не напрягались и предлагают для XPS 17 9700 модели семейства Intel Comet Lake-H - резонный вариант для мультимедийного ноутбука 2020 года выпуска.
Однако, на перечисленном инновации не заканчиваются: Dell реализовали в своем новом ноутбуке уникальную систему охлаждения, которая состоит из двух элементов. Главным среди них является система вентиляторов Dell Dual Opposite Outlet, которая благодаря "уникальному дизайну" улучшает воздушный поток на 30% в сравнении со всеми предыдущими моделями линейки XPS. Помимо улучшенных вентиляторов, система охлаждения представлена огромной испарительной камерой на всю ширину основы корпуса. Система воздухоотводов здесь тоже хитрая - горячий поток выбрасывается даже через специальные скрытые отверстия в шарнирах дисплея.
Другой интересной особенностью ноутбука является специальный датчик, который позволит XPS 17 9700 включаться за считанные миллисекунды вне зависимости от того состояния, в котором он находится. Пока что не совсем понятно как именно это будет работать, но судя по всему именно так Dell решили бороться с проблемами при выходе из режима сна, что были у XPS 15. Наконец, XPS 17 9700 может похвастаться наличием сканера отпечатков пальцев и ИК-камеры с поддержкой Windows Hello.
В продаже XPS 17 9700 появится уже этим летом по цене от $1499.99. Пока что Dell не раскрывает точную стоимость большинства конфигураций модели.
|XPS 17 9700
|Дисплей
|17 дюймов FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge дисплей; 500 нит, 100% sRGB, контрастность 1650:1, антибликовое покрытие17 дюймов 4K UHD+ (3840 x 2400) сенсорный InfinityEdge дисплей; HDR 400, 500 нит, 100% Adobe RГБ + 94% DCI-P3, контрастность 1600:1, антибликовое и олеофобное покрытиеВсе дисплеи - Dolby Vision, угол обзора 178°, технология Eyesafe
|Процессор
|ядер i5-10300H, 8 МБ кэш, 4 ядра, 2.50 ГГц to 4.50 ГГцCore i7-10750H, 12 МБ кэш, 6 ядер, 2.60 ГГц - 5 ГГцCore i7-10875H, 16 МБ кэш, 8 ядер, 2.30 ГГц - 5.10 ГГцCore i9-10885H, 16 МБ кэш, 8 ядер, 2.40 ГГц - 5.30 ГГц
|ОЗУ
|8 ГБ DDR4-2933 двухканальная16 ГБ DDR4-2933 двухканальная32 ГБ DDR4-2933 двухканальная64 ГБ DDR4-2933 двухканальная
|Накопитель
|256 ГБ PCIe 3 x4 SSD512 ГБ PCIe 3 x4 SSD, SSD1 ТБ PCIe 3 x4 SSD2 ТБ PCIe 3 x4 SSD
|Видеокарта
|Intel UHD Graphics 630NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti - 4 ГБ GDDR6NVIDIA GeForce RTX 2060 - 6 ГБ GDDR6
|Порты
|4x USB 3.1 Gen 2 Thunderbolt 3 с DisplayPort и USB Power Delivery1x комбинированный аудио разъем1x полноразмерный картридер v6.01 слот для замка
|Wi-Fi
|Killer AX1650w, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1Killer™ AX500-DBS, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
|Батарея
|3-ячеечная, 56 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge6-ячеечная, 97 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge
|Размеры и вес
|Толщина (сзади): 19.5 ммШирина: 374.45 ммГлубина: 248.05 ммВес: 2.11 кгВес (мас.): 2.51 кг
|Разное
|Веб-камера 720p 30 к/с HD ИК-камераДвойной массив микрофоновНЧ-стереодинамики 2.5 Вт x 2 и ВЧ-стереодинамики 1.5 Вт x 2 = 8 Вт суммарная мощность1x USB-C - USB-A v3.0 и HDMI v2.0 адаптер в комплекте
Источник(и)
Dell