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Dell XPS 17 9700 представлен официально: испарительная камера, Core i9-10885H, 64 ГБ ОЗУ, SSD на 4 ТБ, Nvidia RTX 2060 и батарея на 97 Вт⋅ч

Цена XPS 17 9700 стартует с отметки $1499.99 (Изображение: Dell)
Цена XPS 17 9700 стартует с отметки $1499.99 (Изображение: Dell)
Dell возвращается на рынок 17-дюймовых моделей с невероятным XPS 17 9700. Абсолютно новая модель будет работать на процессорах Intel вплоть до Core i9-10885H, а также будет нести под капотом 64 ГБ ОЗУ DDR4, SSD на 4 ТБ и видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060. Стоимость новинки стартует с $1499.99, в качестве системы охлаждения используется испарительная камера, а емкость батареи составляет 97 Вт⋅ч.
Alex Alderson | 14/05/2020
XPS Comet Lake Geforce Windows ноутбуки

Наконец мы дождались выхода XPS 17 9700 - эта модель являет собой начало новой эры для линейки XPS. Благодаря 17-дюймовому InfinityEdge дисплею с тонкими рамками со всем четырех сторон, XPS 17 9700 не только стал самым компактным ноутбуком с такой диагональю - он меньше множества 15-дюймовых ноутбуков. Вне всяких сомнений, это самый самый мощный XPS, а также первый в этой линейке ноутбук с игровой видеокартой Nvidia RTX 20. С выбором процессора в Dell также особо не напрягались и предлагают для XPS 17 9700 модели семейства Intel Comet Lake-H - резонный вариант для мультимедийного ноутбука 2020 года выпуска.

Однако, на перечисленном инновации не заканчиваются: Dell реализовали в своем новом ноутбуке уникальную систему охлаждения, которая состоит из двух элементов. Главным среди них является система вентиляторов Dell Dual Opposite Outlet, которая благодаря "уникальному дизайну" улучшает воздушный поток на 30% в сравнении со всеми предыдущими моделями линейки XPS. Помимо улучшенных вентиляторов, система охлаждения представлена огромной испарительной камерой на всю ширину основы корпуса. Система воздухоотводов здесь тоже хитрая - горячий поток выбрасывается даже через специальные скрытые отверстия в шарнирах дисплея.

Другой интересной особенностью ноутбука является специальный датчик, который позволит XPS 17 9700 включаться за считанные миллисекунды вне зависимости от того состояния, в котором он находится. Пока что не совсем понятно как именно это будет работать, но судя по всему именно так Dell решили бороться с проблемами при выходе из режима сна, что были у XPS 15. Наконец, XPS 17 9700 может похвастаться наличием сканера отпечатков пальцев и ИК-камеры с поддержкой Windows Hello.

В продаже XPS 17 9700 появится уже этим летом по цене от $1499.99. Пока что Dell не раскрывает точную стоимость большинства конфигураций модели.

XPS 17 9700
Дисплей 17 дюймов FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge дисплей; 500 нит, 100% sRGB, контрастность 1650:1, антибликовое покрытие
17 дюймов 4K UHD+ (3840 x 2400) сенсорный InfinityEdge дисплей; HDR 400, 500 нит, 100% Adobe RГБ + 94% DCI-P3, контрастность 1600:1, антибликовое и олеофобное покрытие
Все дисплеи - Dolby Vision, угол обзора 178°, технология Eyesafe
Процессор ядер i5-10300H, 8 МБ кэш, 4 ядра, 2.50 ГГц to 4.50 ГГц
Core i7-10750H, 12 МБ кэш, 6 ядер, 2.60 ГГц - 5 ГГц
Core i7-10875H, 16 МБ кэш, 8 ядер, 2.30 ГГц - 5.10 ГГц
Core i9-10885H, 16 МБ кэш, 8 ядер, 2.40 ГГц - 5.30 ГГц
ОЗУ 8 ГБ DDR4-2933 двухканальная
16 ГБ DDR4-2933 двухканальная
32 ГБ DDR4-2933 двухканальная
64 ГБ DDR4-2933 двухканальная
Накопитель 256 ГБ PCIe 3 x4 SSD
512 ГБ PCIe 3 x4 SSD, SSD
1 ТБ PCIe 3 x4 SSD
2 ТБ PCIe 3 x4 SSD
Видеокарта Intel UHD Graphics 630
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti - 4 ГБ GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2060 - 6 ГБ GDDR6
Порты 4x USB 3.1 Gen 2 Thunderbolt 3 с DisplayPort и USB Power Delivery
1x комбинированный аудио разъем
1x полноразмерный картридер v6.0
1 слот для замка
Wi-Fi Killer AX1650w, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
Killer™ AX500-DBS, 2x2 MIMO, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1
Батарея 3-ячеечная, 56 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge
6-ячеечная, 97 Вт⋅ч "умная" литий-ионная АКБ, ExpressCharge
Размеры и вес Толщина (сзади): 19.5 мм
Ширина: 374.45 мм
Глубина: 248.05 мм
Вес: 2.11 кг
Вес (мас.): 2.51 кг
Разное Веб-камера 720p 30 к/с HD ИК-камера
Двойной массив микрофонов
НЧ-стереодинамики 2.5 Вт x 2 и ВЧ-стереодинамики 1.5 Вт x 2 = 8 Вт суммарная мощность
1x USB-C - USB-A v3.0 и HDMI v2.0 адаптер в комплекте
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)

Источник(и)

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > Dell XPS 17 9700 представлен официально: испарительная камера, Core i9-10885H, 64 ГБ ОЗУ, SSD на 4 ТБ, Nvidia RTX 2060 и батарея на 97 Вт⋅ч
Alex Alderson, 2020-05-14 (Update: 2020-05-14)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 