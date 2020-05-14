Dell G5 15 теперь доступен с процессорами Intel Comet Lake-H и AMD Ryzen 4000 Renoir. Модель на AMD, как обычно, хуже

Dell обновили G5 15 до современного железа, снабдив ценником от $829.99. Теперь модель будет доступна в версиях на Intel и AMD. Основанный на AMD Dell G5 15 SE 5505 станет первым ноутбуком на Ryzen 4000 и Navi 10, но конфигурация с Intel получит больше доступных видеокарт, подсветку корпуса и более быстрый Ethernet.

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Помимо новых XPS 15, XPS 17 и Alienware, Dell также обновила линейку бюджетных игровых ноутбуков. В то время как G3 15 3500 в большей степени является инкрементальным обновлением, для G5 15 5500 производитель предлагает больше всевозможных опций, а также отдельные варианты на Intel и AMD. Оба ноутбука вполне хороши для среднего уровня, но если взглянуть на характеристики AMD-варианта (Dell G5 15 5505 SE), то он проигрывает версии на Intel по количеству доступных конфигураций и вариантов оснащения.

Итак, Dell G5 15 5500 получит процессоры Intel Core i5-10300H и Core i7-10750H, а также видеокарты Nvidia вплоть до RTX 2070 Max-Q, до 32 Гб ОЗУ DDR4-2933, дисплей с частотой до 300 Гц и варианты с одним или двумя накопителями (см. таблицу ниже). Конфигурации с GTX 1660 Ti и выше получат порт Thunderbolt 3, mini-DisplayPort и адаптер Killer E2500 v2 2x2 с гигабитным Ethernet. Кроме того, предусмотрены варианты с 12 зонами подсветки корпуса и четырехзонной RGB-подсветкой клавиатуры.

Теперь, взглянув на AMD-вариант модели мы сразу увидим, что ему множество усовершенствований не досталось. Dell G5 15 5505 SE, который был впервые анонсирован на CES 2020, будет оснащаться процессорами AMD Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H и Ryzen 9 4900H. Во всех конфигурациях будет использоваться видеокарта AMD Radeon RX 5600M, благодаря чему данный ноутбук станет первым со связкой Ryzen 4000 + Navi 10. У MSI был Alpha 15 с Radeon RX 5500M, но роль процессора там была отведена Ryzen 7 3750H. Модели на Intel и AMD появятся в продаже с 21 мая по цене от $829.99.

Базовые характеристики G5 15 SE вполне нормальные для гейминга в FHD при 60 к/с в современных играх, но у него не будет 300-Гц дисплея, некоторых вариантов накопителей, подсветки корпуса и контроллера Killer Ethernet.

Да, 300-Гц дисплей для RX 5600M явно будет избыточным а подсветка корпуса вообще никак не влияет на производительность. Тем не менее, нам грустно наблюдать, как буквально каждый производитель обделяет свои модели на AMD, ухудшая их характеристики в сравнении с вариантами на Intel. Скорее всего, бренды просто не хотят рисковать и осторожно "прощупывают почву" на рынке.

В целом, все не так плохо, но мы в очередной раз упускаем возможность увидеть безусловно впечатляющую связку AMD Ryzen 4000 Renoir + NVIDIA средне-высокого уровня в деле.