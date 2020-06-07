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Dell G5 15 Special Edition будет единственным ноутбуком 2020 года с поддержкой AMD SmartShift

Dell G5 15 Special Edition получит преимущество за счет поддержки AMD SmartShift (Изображение: Dell)
Dell G5 15 Special Edition получит преимущество за счет поддержки AMD SmartShift (Изображение: Dell)
Судя по всему, Dell G5 15 Special Edition с процессорами AMD Ryzen 4000 будет единственным ноутбуком с поддержкой AMD SmartShift в 2020 году. Помимо новинки от Dell, данную технологию также получит PS5, но других устройств с ее поддержкой мы не увидим до 2021 года.
Daniel R Deakin, 🇺🇸
AMD ноутбуки игры Console Zen Ryzen (Zen) Renoir

Помните мы писали об очень перспективной технологии AMD SmartShift? Уже тогда мы уточняли, что практически никто не сможет воспользоваться ею и вот пару месяцев спустя наши опасения подтвердились: единственным производителем использующим SmartShift в своих продуктах оказался Dell. Более того, теперь мы и вовсе получили подтверждение, что других ноутбуков с технологией AMD, помимо Dell G5 15 Special Edition, мы в этом году не увидим.

Фрэнк Азор (Frank Azor - бывший высокопоставленный сотрудник Dell, теперь работающий в AMD - ответил на вопрос о AMD SmartShift в Twitter. Азор утверждает, что Dell первыми взяли на вооружению технологию, для работы которой необходим процессор Ryzen 4000 и видеокарта Radeon. И судя по всему, других ноутбуков с поддержкой SmartShift в 2020 году не будет, а значит знамя передовых технологий будет в гордом одиночестве нести Dell G5 15 Special Edition.

Тем не менее, у геймеров все-таки будет возможность опробовать технологию от AMD в деле, ведь ее будет поддерживать консоль Soy PS5. Любителям ноутбуков придется подождать до 2021 года. Напомним, что Dell G5 15 SE получит конфигурации с AMD Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5600M.

Источник(и)

@AzorFrank, TweakTown

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Daniel R Deakin, 2020-06- 7 (Update: 2020-06- 7)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 