Dell G5 15 Special Edition будет единственным ноутбуком 2020 года с поддержкой AMD SmartShift
Помните мы писали об очень перспективной технологии AMD SmartShift? Уже тогда мы уточняли, что практически никто не сможет воспользоваться ею и вот пару месяцев спустя наши опасения подтвердились: единственным производителем использующим SmartShift в своих продуктах оказался Dell. Более того, теперь мы и вовсе получили подтверждение, что других ноутбуков с технологией AMD, помимо Dell G5 15 Special Edition, мы в этом году не увидим.
Фрэнк Азор (Frank Azor - бывший высокопоставленный сотрудник Dell, теперь работающий в AMD - ответил на вопрос о AMD SmartShift в Twitter. Азор утверждает, что Dell первыми взяли на вооружению технологию, для работы которой необходим процессор Ryzen 4000 и видеокарта Radeon. И судя по всему, других ноутбуков с поддержкой SmartShift в 2020 году не будет, а значит знамя передовых технологий будет в гордом одиночестве нести Dell G5 15 Special Edition.
Тем не менее, у геймеров все-таки будет возможность опробовать технологию от AMD в деле, ведь ее будет поддерживать консоль Soy PS5. Любителям ноутбуков придется подождать до 2021 года. Напомним, что Dell G5 15 SE получит конфигурации с AMD Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5600M.
It's a brand new technology and to @dell credit they jumped on it first. I explained reasons why during my interview with @pcworld @Gordonung @BradChacos No more SmartShift laptops are coming this year but the team is working hard on having more options ASAP for 2021.— Frank Azor (@AzorFrank) June 4, 2020