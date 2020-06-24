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Dell G7 17: новый дизайн, Core i9-10980HK, NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q и 300-Гц IPS либо 4K OLED дисплеи

Dell G7 17 получил новую начинку и полный редизайн (Изображение: Dell)
Dell G7 17 получил новую начинку и полный редизайн (Изображение: Dell)
Dell представила обновленный игровой ноутбук G7 17. Модель получила более привлекательный дизайн с красивой светодиодной RGB-подсветкой. Кроме того, G7 17 теперь еще и вмещает довольно мощную аппаратную начинку: Core i9-10980HK и NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q. Обновлено
Alex Alderson, 🇺🇸
Windows игры ноутбуки Geforce Comet Lake

Компания Dell полностью обновила игровой ноутбук G7 17. В текущем поколении будут установлены процессоры Intel семейства Comet Lake-H и последние видеокарты Nvidia GeForce. Если говорить точнее, то модель будет выпускаться в конфигурациях с GTX 1650 TiGTX 1660 TiRTX 2060 и RTX 2070 Max-Q. Из процессоров выбор сводится к моделям Core i5-10300HCore i7-10750H и Core i9-10980HK, которые будут работать в паре с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.

Дизайн ноутбука был полностью пересмотрен. Крепление шарниров дисплея теперь совсем иное, а массивные ребра на корпусе присутствуют только на задней стороне. Кроме того, было изменено расположение портов: Thunderbolt 3 и разъем питания поменяли местами. Логотип Dell теперь переливается цветами радуги, а на передней стороне корпуса появилась светодиодная RGB-подсветка. Наконец, у G7 17 полноразмерные клавиши-стрелки и направленные вверх динамики, расположенные над клавиатурой - пользователи точно оценит такие особенности.

Из дисплеев для G7 17 доступны такие варианты: младшая 1080p IPS панель с частотой 144 Гц, а также более дорогая с тем же разрешением и частотой 300 Гц - обе они обладают яркостью в 300 нит; кроме того, доступен 4K OLED дисплей. Последняя обладает яркостью в 400 нит, но частота обновления составляет 60 Гц. За питание системы будет отвечать батарея емкостью 56 или 97 Вт⋅ч, в зависимости от выбранной конфигурации. Продажи ноутбука уже стартовали в США по цене от $1429.99, скоро он появится и в других регионах.

Обновление

Dell подтвердили, что модель будет выпускаться в конфигурации с RTX 2070 SUPER и 32 ГБ ОЗУ, но без 4K OLED.

(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)

Источник(и)

Dell

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 06 > Dell G7 17: новый дизайн, Core i9-10980HK, NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q и 300-Гц IPS либо 4K OLED дисплеи
Alex Alderson, 2020-06-24 (Update: 2020-06-24)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 