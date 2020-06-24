Notebookcheck

Dell G7 15: новый дизайн, мощная начинка, 300-Гц/OLED дисплей и клавиатура без цифрового блока

Dell G7 15 7500 стал компактнее, но получил урезанную клавиатуру (Изображение: Dell)
Dell G7 15 7500 стал компактнее, но получил урезанную клавиатуру (Изображение: Dell)
Dell серьезно обновила игровую модель G7 15, полностью изменив дизайн и добавив более мощную начинку. G7 15 7500 будет доступен с Intel Core i9-10980HK, Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Для новинки доступны 144/300-Гц IPS дисплеи и 4K OLED панель. Однако, клавиатура Dell G7 15 лишена цифрового блока.
Alex Alderson, 🇺🇸
Windows игры ноутбуки Geforce Comet Lake

Dell представила обновленную версию модели G7 15, которая получила индекс 7500. Новинка получила процессоры Intel Comet Lake-H и четыре видеокарты Nvidia GeForce на выбор: Core i5-10300H, Core i7-10750H и Core i9-10980HK, а также GeForce GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti, RTX 2060 and RTX 2070 Max-Q. В конфигурацию может входить SSD на 1 ТБ и 16 ГБ ОЗУ LPDDR4-2933.

Кроме того, Dell будет предлагать на выбор три разных дисплея, включая 4K OLED панель с яркостью 400 нит. Последняя обладает частотой обновления 60 Гц, но два других варианта (IPS) поддерживают 144 и 300 Гц (1080p, 300 нит).

Набор портов зависит от конфигурации, но у всех вариантов модели будет HDMI 2.0, три USB 3.2 Gen1 Type-A и картридер, раздельные аудио вход и выход, а также слот для замка. У версии с GTX 1650 Ti также будет USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt-Mode и Ethernet. В то же время, у прочих конфигураций будет Thunderbolt 3, Mini DisplayPort и Killer Ethernet E2500V2.

Вне зависимости от конфигурации модель будет предлагать клавиатуру с 4-зонной RGB-подсветкой, стереодинамики и веб-камеру с 720p разрешением. Тем не менее, емкость батареи у G7 15 7500 будет варьироваться: 56 или 86 Вт⋅ч. Ноутбук будет поставляться с адаптером питания на 130 или 240 Вт в зависимости от выбранной конфигурации.

Размеры корпуса составляют 18.3 x 357.2 x 267.7 мм - новая модель стала чуть компактнее, клавиатура больше не содержит цифрового блока, а конструкция шарниров изменена. Новый G7 15 появится в продаже с 29 июня в США по цене от $1429.99. Цена и сроки появления в других регионах пока не анонсированы.

(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)
(Изображение: Dell)

Источник(и)

Dell

Ещё по теме

Dell G7 17 получил новую начинку и полный редизайн (Изображение: Dell)
Dell G7 17: новый дизайн, Core i9-10980HK, NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q и 300-Гц IPS либо 4K OLED дисплеи 24/06/2020
Dell G5 15 Special Edition получит преимущество за счет поддержки AMD SmartShift (Изображение: Dell)
Dell G5 15 Special Edition будет единственным ноутбуком 2020 года с поддержкой AMD SmartShift 07/06/2020
Dell XPS 15 стал бы лучшим ультрабуком, будь у него 7-нм процессор AMD Ryzen 7 или Ryzen 9
Мнение | Dell XPS 15 доминировал бы на рынке, если бы выпускался в версии с 7-нм процессорами AMD Ryzen 7/Ryzen 9 06/06/2020
Новый XPS 15 9500 (Изображение: Dell)
Для батареи нового Dell XPS 15 заявлено всего 300 циклов зарядки/разрядки 25/05/2020
Dell дали преимущество варианту G5 15 5500 на Intel (Изображение: Dell)
Dell G5 15 теперь доступен с процессорами Intel Comet Lake-H и AMD Ryzen 4000 Renoir. Модель на AMD, как обычно, хуже 14/05/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 06 > Dell G7 15: новый дизайн, мощная начинка, 300-Гц/OLED дисплей и клавиатура без цифрового блока
Alex Alderson, 2020-06-24 (Update: 2020-06-24)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 