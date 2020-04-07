Мнение | Забудьте о XPS 15 9500, ведь самой интересной новинкой станет XPS 17 9700
На последних утечках со снимками будущих ноутбуков Dell представлены продукты серии Precision (рабочие станции). Однако, мы-то с вами знаем, что у текущих представителей серий XPS 15 и Precision одинаковые корпуса - все как у ThinkPad X1 Extreme и ThinkPad P1. Соответственно, раз на снимках изображены наследники Precision 5540, мы делаем вывод, что XPS 15 в этом году будет выглядеть точно так же.
Главные претензии к XPS 15 за все последние годы - это наличие задержек DPC и проблемы с охлаждением. Дело в том, что охлаждение в Dell не способно эффективно отводить тепло от мощных компонентов, из-за чего те не работают надлежащим образом - все это вы можете видеть в обзоре XPS 15 7590 с Core i9-9980HK и GeForce GTX 1650. Так как в этом году производитель, предположительно, переходит на соотношение 16:10, новая модель по ширине может быть меньше XPS 15 7590. Судя по снимкам, XPS 15 2020 года выпуска также стал чуть тоньше, из-за чего, видимо, не сможет уместить USB Type-A на боковой стороне. Вне всяких сомнений, XPS 15 будет производительнее XPS 15 7590 - согласно рейтингу UserBenchmark, Dell планирует перевести XPS 15 на процессоры семейства Intel Comet Lake-H и видеокарты Nvidia GeForce GTX 1650 Ti.
Меньший внутренний объем корпуса неминуемо ведет к уменьшению воздушного потока и повышению температуры - это прекрасно известно продвинутым пользователям 13-дюймовых ноутбуков. В таком случае, даже если представить, что Dell справилась с проблемами охлаждения в XPS 15, у старшей 17-дюймовой модели с нагревом дела будут обстоять явно лучше. Мы уже видели развитие похожей ситуации на примере MacBook Pro. Во время обзора MacBook Pro 16 на Core i9-9880H, производительность при нагрузке в macOS снижалась минимально, а превосходство над MacBook Pro 15 2019 с более мощным Core i9-9980HK было очевидным.
В целом, вероятность выпуска большого XPS без проблем с охлаждением нас явно радует. Конечно, XPS 15 2020 мы со счетов списывать не хотим, но улучшенное охлаждение в XPS 17 вполне вероятно обеспечит отличную долговременную производительность - это ведь очень и очень интригует, согласитесь. Кроме того, очень хочется вживую посмотреть и на 17-дюймовый дисплей в таком тонком и компактном корпусе, какой обычно бывает у XPS.
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Dell и Reddit (u/daan87432) - Изображения