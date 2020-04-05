Устали от Intel? Lenovo скоро представит игровые ноутбуки Legion на процессорах AMD Ryzen 4000
Множество производителей уже анонсировали новые ноутбуки на новых мобильных процессорах AMD Renoir, а в ближайшие недели, судя по всему, мы увидим еще множество подобных анонсов. В Lenovo решили поймать тренд: производитель собирается анонсировать игровые ноутбуки Legion на Ryzen 4000. Именно такая информация недавно проскользнула на форумах Weibo, где были опубликованы несколько пресс-слайдов с отличиями новинок от существующих моделей Legion на Intel.
Предположительно, грядущие модели получат названия Legion R7000/R7000P и будут работать на процессорах AMD Renoir - среди прочих, на Ryzen 7 4800H. Предположительно, существует три разных дизайна, но пока известно только о двух: с RGB-подсветкой на нижней части корпуса и с логотипом в форме буквы "Y". Есть также основания полагать, что новые ноутбуки будут поддерживать технологию Advanced Optimus, а значит на борту у них будет видеокарта от Nvidia, а не AMD. Кроме того, новая аппаратная платформа поддерживает оперативную память DDR4-3200, что радует на фоне поддержки DDR4-2933 у Intel.
Из других нововведений можно отметить улучшенное охлаждение, новые более удобные резиновые ножки, менее маркое покрытие корпуса, переключение режимов производительности по нажатию комбинации Fn+Q, два слота M.2 NVMe, более компактный адаптер питания на 230 Вт,а также батарею на 80+ Вт⋅ч и более удобную раскладку клавиатуры.
В то же время, сразу видны и недостатки новинок. Во-первых, Lenovo будет использовать посредственные 120-Гц панели с 45% охватом NTSC и завышенным временем отклика, а также 60-Гц варианты с 72% охватом NTSC. Отдельно упоминается наличие вариантов с 144-Гц дисплеями и 72% охватом NTSC с низким временем отклика, потому следует быть очень внимательным при выборе модели. Кроме того, новинки будут на 200 граммов тяжелее и на 1 мм толще существующих Legion на Intel, а вместо microDisplayPort будут обладать стандартным USB Type-A. Также, в некоторых конфигурациях не будет рекламы.
О ценниках пока речи не идет, но ожидается, что Lenovo официально представит новые модели в течении ближайших двух недель.