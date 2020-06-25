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Intel убила андервольтинг в ноутбуках

Intel блокирует андервольтинг на ноутбуках и исправить это невозможно (Изображение: Dell, Plundervolt и Microsoft)
Intel блокирует андервольтинг на ноутбуках и исправить это невозможно (Изображение: Dell, Plundervolt и Microsoft)
Андервольтинг и без того "мертв" на ноутбуках, но производители не останавливаются на достигнутом, отключая возможность снижать напряжение процессора еще и на старых моделях. К примеру, андервольтинг больше не поддерживается на последних ноутбуках серии Dell XPS, как и на Surface Laptop 3 и Surface Pro 7.
Alex Alderson, 🇺🇸 🇪🇸
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Мы уже несколько раз выпускали подробные руководства по андервольтингу - операции по снижению питающего напряжения ядер процессора, которая приводит к снижению нагрева и улучшению автономности, а также зачастую и производительности. Две самых популярных утилиты для андервольтинга - Intel Extreme Tuning Utility (XTU) и Throttlestop - позволяют достаточно просто осуществить задумку на множестве разных устройств. Однако, если Dell всегда предупреждала, что данная операция может привести к потере гарантии, то Intel вместе с некоторыми другими производителями пошли дальше, полностью отключив возможность снижения напряжения процессора.

Причиной такого решения стала уязвимость Plundervolt, которую обнаружили в Университете Бирмингема (подробно здесь). Если вкратце, то Plundervolt использует Intel Software Guard Extensions (SGX), которые представляют собой набор инструкций, что используются утилитами Throttlestop и XTU для управления напряжением чипа. По словам самой Intel, уязвимости подвержены все настольные и мобильные процессоры Core, начиная с 6 поколения и выше, а также серии Core X и серверные Xeon E.

С момента обнаружения уязвимости Intel исправила ее выпустив обновление прошивки... отключающее андервольт совсем - именно так чипмейкер предлагает производителям ноутбуков бороться с возможностью взлома. Полный отчет Intel по уязвимости CVE-2019-11157 вы найдете здесь. Как вы понимаете, с большой долей вероятности все это значит, что все новые компьютеры, ноутбуки и мини-ПК на процессорах Intel не будут поддерживать андервольтинг. Новый Surface Book 3 15, который работает на Intel Core i7-1065G7, его не поддерживает и скорее всего все будущие ноутбуки на Tiger Lake тоже не получат возможность снижать напряжение.

Более того, сейчас множество производителей ноутбуков выпускают обновления BIOS для закрытия уязвимости Plundervolt на своих ранее выпущенных ноутбуках. Microsoft уже выпустила соответствующее обновление для Surface Pro 7 и Surface Laptop 3, а Dell обновила прошивки на XPS 15 9570 и XPS 15 7590. Lenovo пока решили не портить функционал на своем X1 Extreme Gen 2, но мы уверены что в ближайшее время многие другие производители последуют примеру крупных компаний. Что интересно, ресурс Ultrabookreview опубликовал руководство по включению андервольтинга на XPS 15 7590 даже после обновления, но процесс сложный и подходит только для данной модели.

То есть мы видим такую картину: в Intel решили радикально решить проблему с уязвимостью просто напросто "убив" андервольтинг и постепенно производители ноутбуков начинают делать то же самое на своих новых и ранее выпущенных ноутбуках. На современных ноутбуках андервольтинг был хоть и не единственным, но самым эффективным методом снижения нагрева и улучшить автономность, а порой и производительности устройств.

Источник(и)

Intel и Plundervolt.com на Security Boulevard, HPCSec. r/Surface, Dell (1) (2)

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Alex Alderson, 2020-06-25 (Update: 2020-06-25)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 