Плохие новости от Intel: первые 7-нм чипы будут готовы только к 2022 году
У Intel наблюдаются проблемы с выпуском чипов с современным техпроцессом. В то время как Apple объявила о переходе с Intel на ARM, чипмейкер объявил о проблемах с освоением 7-нм техпроцесса, из-за которых выпуск соответствующей продукции откладывается еще на пол года. Соответственно, теперь первые 7-нм чипы выйдут только к 2022 году - на 12 месяцев позже обещанного.
Из отчета Intel для инвесторов:
Выпуск 7-нм процессоров задерживается примерно на 6 месяцев от предыдущей ожидаемой даты. По последним данным, выход соответствующих процессоров в целом отстает на 12 месяцев от намеченных ранее сроков.
Более того, в Intel даже задумываются над тем, чтобы выпускать чипы на новом техпроцессе с помощью сторонних фабрик, если собственные не смогут устранить все проблемы в производстве - и все это в тот момент, когда на рынке уже присутствуют устройства на 7-нм процессорах AMD. Словом, единственной хорошей новостью во всем отчете были известия о 10-нм процессорах, которые наконец выпускаются в достаточных объемах, а значит выход Tiger Lake должен пройти в намеченные сроки. Первые 10-нм настольные процессоры Alder Lake должны выйти во второй половине 2021 года.