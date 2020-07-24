Плохие новости от Intel: первые 7-нм чипы будут готовы только к 2022 году

В отчете для инвесторов Intel указывается, что проблемы с производством чипов продолжаются. В то время как производство 10-нм чипов только начинает набирать обороты, переход на 7 нм забуксовал и задерживается теперь суммарно на 12 месяцев - появление первой продукции откладывается на 2022 год.

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У Intel наблюдаются проблемы с выпуском чипов с современным техпроцессом. В то время как Apple объявила о переходе с Intel на ARM, чипмейкер объявил о проблемах с освоением 7-нм техпроцесса, из-за которых выпуск соответствующей продукции откладывается еще на пол года. Соответственно, теперь первые 7-нм чипы выйдут только к 2022 году - на 12 месяцев позже обещанного.

Из отчета Intel для инвесторов:

Выпуск 7-нм процессоров задерживается примерно на 6 месяцев от предыдущей ожидаемой даты. По последним данным, выход соответствующих процессоров в целом отстает на 12 месяцев от намеченных ранее сроков.

Более того, в Intel даже задумываются над тем, чтобы выпускать чипы на новом техпроцессе с помощью сторонних фабрик, если собственные не смогут устранить все проблемы в производстве - и все это в тот момент, когда на рынке уже присутствуют устройства на 7-нм процессорах AMD. Словом, единственной хорошей новостью во всем отчете были известия о 10-нм процессорах, которые наконец выпускаются в достаточных объемах, а значит выход Tiger Lake должен пройти в намеченные сроки. Первые 10-нм настольные процессоры Alder Lake должны выйти во второй половине 2021 года.