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Новый 50-МП фотосенсор Samsung оказался лучше предыдущего на 108 МП, что установлен в Galaxy S20 Ultra и Mi 10 Pro

S20 Ultra со 108-МП сенсором уже не так хорош, как раньше (Изображение: Samsung)
S20 Ultra со 108-МП сенсором уже не так хорош, как раньше (Изображение: Samsung)
Недавно Samsung представила свой новейший CMOS-сенсор ISOCELL GN1 с разрешающей способностью 50 МП, 1/1.3-дюймовой матрицей и размером пикселей 1.2 мкм. И если вы думаете, что известный 108-МП сенсор использующийся в Galaxy S20 Ultra и Mi 10 Pro лучше, то сильно ошибаетесь.
Ricci Rox | 21/05/2020
Android ARM бизнес Galaxy S телефоны

Совсем недавно компания Samsung представила свой новейший 50-мегапиксельный фотосенсор ISOCELL GN1, который появится на самых различных смартфонах, первым из которых будет Vivo X50 Pro. Поначалу можно решить, что 50 мегапикселей в любом случае будут уступать 108 мегапикселям у предыдущего сенсора от Samsung, но на деле все как раз полностью наоборот.

Новый фотосенсор обладает матрицей на 1/1.3 дюйма, в то время как предыдущие ISOCELL Bright HMX и ISOCELL Bright HM1 чуть меньше - 1/1.33 дюйма. Напомним, эти сенсоры почти идентичны и используются в Xiaomi Mi 10 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra. Как известно, чем больше физический размер фотосенсора, тем больше визуальных данных он собирает. 

При разрешении в 50 мегапикселей и заявленных габаритах матрицы, физические размеры каждого пикселя составляют 1.2 мкм. Чтобы вы понимали насколько далеко шагнул прогресс в данном случае, для примера возьмем 12-мегапиксельные камеры Google Pixel 4 и iPhone 11 - у них размер пикселей составляет 1.4 мкм. В то же время, у хваленого 108-мегапиксельного сенсора в S20 Ultra размер пикселей составляет всего 0.8 мкм. Таким образом, новый сенсор GN1 будет захватывать больше света в родном 50-МП режиме, чем у 108-МП сенсоров.

И старый и новый фотосенсор Samsung поддерживают бинирование пикселей, но в новом GN1 происходит совмещение информации с 4 ближайших пикселей, в то время как HM1 совмещает 9 ближайших точек. Новый фотосенсор поддерживает запись видео в 8K при частоте 30 к/с, в то время как HM1 был ограничен 24 к/с. 

Но что наиболее важно, так это наличие автофокуса Dual Pixel. Текущий 108-МП сенсор Samsung поддерживает только фазовый автофокус, который в большинстве ситуаций срабатывает хуже; считается, что именно отсутствие Dual Pixel и является источником проблем с фокусировкой камеры Galaxy S20 Ultra.

Источник(и)

Samsung

XDA Developers

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Ricci Rox, 2020-05-21 (Update: 2020-05-21)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 