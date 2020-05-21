Новый 50-МП фотосенсор Samsung оказался лучше предыдущего на 108 МП, что установлен в Galaxy S20 Ultra и Mi 10 Pro

Недавно Samsung представила свой новейший CMOS-сенсор ISOCELL GN1 с разрешающей способностью 50 МП, 1/1.3-дюймовой матрицей и размером пикселей 1.2 мкм. И если вы думаете, что известный 108-МП сенсор использующийся в Galaxy S20 Ultra и Mi 10 Pro лучше, то сильно ошибаетесь.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Совсем недавно компания Samsung представила свой новейший 50-мегапиксельный фотосенсор ISOCELL GN1, который появится на самых различных смартфонах, первым из которых будет Vivo X50 Pro. Поначалу можно решить, что 50 мегапикселей в любом случае будут уступать 108 мегапикселям у предыдущего сенсора от Samsung, но на деле все как раз полностью наоборот.

Новый фотосенсор обладает матрицей на 1/1.3 дюйма, в то время как предыдущие ISOCELL Bright HMX и ISOCELL Bright HM1 чуть меньше - 1/1.33 дюйма. Напомним, эти сенсоры почти идентичны и используются в Xiaomi Mi 10 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra. Как известно, чем больше физический размер фотосенсора, тем больше визуальных данных он собирает.

При разрешении в 50 мегапикселей и заявленных габаритах матрицы, физические размеры каждого пикселя составляют 1.2 мкм. Чтобы вы понимали насколько далеко шагнул прогресс в данном случае, для примера возьмем 12-мегапиксельные камеры Google Pixel 4 и iPhone 11 - у них размер пикселей составляет 1.4 мкм. В то же время, у хваленого 108-мегапиксельного сенсора в S20 Ultra размер пикселей составляет всего 0.8 мкм. Таким образом, новый сенсор GN1 будет захватывать больше света в родном 50-МП режиме, чем у 108-МП сенсоров.

И старый и новый фотосенсор Samsung поддерживают бинирование пикселей, но в новом GN1 происходит совмещение информации с 4 ближайших пикселей, в то время как HM1 совмещает 9 ближайших точек. Новый фотосенсор поддерживает запись видео в 8K при частоте 30 к/с, в то время как HM1 был ограничен 24 к/с.