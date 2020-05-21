Новый 50-МП фотосенсор Samsung оказался лучше предыдущего на 108 МП, что установлен в Galaxy S20 Ultra и Mi 10 Pro
Совсем недавно компания Samsung представила свой новейший 50-мегапиксельный фотосенсор ISOCELL GN1, который появится на самых различных смартфонах, первым из которых будет Vivo X50 Pro. Поначалу можно решить, что 50 мегапикселей в любом случае будут уступать 108 мегапикселям у предыдущего сенсора от Samsung, но на деле все как раз полностью наоборот.
Новый фотосенсор обладает матрицей на 1/1.3 дюйма, в то время как предыдущие ISOCELL Bright HMX и ISOCELL Bright HM1 чуть меньше - 1/1.33 дюйма. Напомним, эти сенсоры почти идентичны и используются в Xiaomi Mi 10 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra. Как известно, чем больше физический размер фотосенсора, тем больше визуальных данных он собирает.
При разрешении в 50 мегапикселей и заявленных габаритах матрицы, физические размеры каждого пикселя составляют 1.2 мкм. Чтобы вы понимали насколько далеко шагнул прогресс в данном случае, для примера возьмем 12-мегапиксельные камеры Google Pixel 4 и iPhone 11 - у них размер пикселей составляет 1.4 мкм. В то же время, у хваленого 108-мегапиксельного сенсора в S20 Ultra размер пикселей составляет всего 0.8 мкм. Таким образом, новый сенсор GN1 будет захватывать больше света в родном 50-МП режиме, чем у 108-МП сенсоров.
И старый и новый фотосенсор Samsung поддерживают бинирование пикселей, но в новом GN1 происходит совмещение информации с 4 ближайших пикселей, в то время как HM1 совмещает 9 ближайших точек. Новый фотосенсор поддерживает запись видео в 8K при частоте 30 к/с, в то время как HM1 был ограничен 24 к/с.
Но что наиболее важно, так это наличие автофокуса Dual Pixel. Текущий 108-МП сенсор Samsung поддерживает только фазовый автофокус, который в большинстве ситуаций срабатывает хуже; считается, что именно отсутствие Dual Pixel и является источником проблем с фокусировкой камеры Galaxy S20 Ultra.