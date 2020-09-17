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Surface Pro X 2020 выйдет в октябре и получит эксклюзивный процессор Microsoft SQ2

Microsoft анонсировала первое поколение Surface Pro X в октябре 2019 года (Изображение: Microsoft)
Microsoft анонсировала первое поколение Surface Pro X в октябре 2019 года (Изображение: Microsoft)
Surface Pro X стал одним из самых стильных продуктов Microsoft, но не дотянул до уровня прочих представителей серии Surface Pro. Как бы там ни было, Microsoft планирует выпустить новое поколение модели, причем, судя по всему, уже в следующем месяце.
Alex Alderson,
Windows ARM планшеты трансформеры

Если верить ресурсу Windows CentralMicrosoft собирается представить новое поколение планшета Surface Pro X. Первая модель увидела свет чуть менее года назад (2 октября), так что срок для новинки как раз подошел. Согласно Windows Central, помимо нового Surface Pro X, компания представит бюджетный вариант Surface Laptop.

Новый Surface Pro X будет выполнен в том же корпусе, что и его предшественник, но с интересным дополнением: сообщается, что помимо обычной черной расцветки будет также доступна платиновая версия планшета. Есть также информация и о новых клавиатурах-обложках Type Cover - скорее всего они будут выпускаться в тех же расцветках, что и для существующих моделей Surface Pro.

Однако, одним из самых серьезных изменений в новом Surface Pro X станет переход на эксклюзивный процессор. По данным Windows Central, новый чип получит название Microsoft SQ2 и будет поддерживать 64-разрядную ОС и приложения. О поддержке популярного нынче 5G ничего не сообщается.

Источник(и)

Windows Central

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Alex Alderson, 2020-09-17 (Update: 2020-09-17)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 