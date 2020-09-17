Surface Pro X 2020 выйдет в октябре и получит эксклюзивный процессор Microsoft SQ2

Если верить ресурсу Windows Central , Microsoft собирается представить новое поколение планшета Surface Pro X. Первая модель увидела свет чуть менее года назад (2 октября), так что срок для новинки как раз подошел. Согласно Windows Central, помимо нового Surface Pro X, компания представит бюджетный вариант Surface Laptop.

Новый Surface Pro X будет выполнен в том же корпусе, что и его предшественник, но с интересным дополнением: сообщается, что помимо обычной черной расцветки будет также доступна платиновая версия планшета. Есть также информация и о новых клавиатурах-обложках Type Cover - скорее всего они будут выпускаться в тех же расцветках, что и для существующих моделей Surface Pro.